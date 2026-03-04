Újabb Bukarestből induló repülőjáratokat töröltek

A közel-keleti események miatt összesen 29 járatot töröltek szerdán a bukaresti repülőtereken az Egyiptomba, Izraelbe, Dubajba, Katarba, Libanonba és Ciprusba közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).

Az érintett légitársaságok az Anima Wings, az El Al-Israel Airlines, a Fly One Romania, a FlyDubay, a Hisky Europe, a Qatar Airways, a Ryanair, a TAROM és a Wizz Air Malta.

A közlekedési minisztérium korábban azt javasolta az Izraelbe vagy a konfliktus által közvetlenül érintett térségbe utazást tervező román állampolgároknak, hogy halasszák el vagy ütemezzék át későbbi időpontra utazásukat – írja az Agerpres.

Hirdetés

Világszerte több légitársaság is felfüggesztette közel-keleti járatait, miután szombaton Izrael és az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra. Teherán izraeli, illetve a térségben levő amerikai célpontok elleni rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt.