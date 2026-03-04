Velős pirítós – videó

Hozzávalók:

A tálaláshoz:

Elkészítés:

a sertésvelőt hideg vízbe áztatjuk és kis csipesz segítségével teljesen lehártyázzuk. A vizet leszűrjük és tiszta vízbe áztatjuk felhasználásig;

egy serpenyőben zsírt olvasztunk, majd finomra vágott vöröshagymát dinsztelünk benne. Ha megbarnult, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a pirospaprikát. Fél perc kevergetés után hozzáadjuk a leszűrt velőt;

a velőt fakanállal áttörjük, ízlés szerint hagyhatjuk durvábban vagy krémesebben is. 3–4 perc alatt puhára főzzük, ügyelve arra, hogy ne száradjon ki. Szükség szerint öntsünk hozzá egy kevés vizet is. Sózzuk és ízlés szerint adhatunk hozzá csípős paprikát is;