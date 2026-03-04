Rovatok
Velős pirítós – videó

A velős pirítós elkészítése nem bonyolult, a végeredmény mégis ízgazdag, ezért gyakran kerül az asztalra előételként vagy könnyű vacsoraként.

Liget

2026. március 04., 10:212026. március 04., 10:21

Hozzávalók:

  • 50 dkg sertésvelő;

  • 1 ek zsír;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • 3 gerezd fokhagyma;

  • 1 ek pirospaprika;

  • 1 mk őrölt csípős paprika (ízlés szerint);

  • só;

  • 4 szelet kenyér.

A tálaláshoz:

  • 1 db hegyes erős paprika;

  • 1 db lila hagyma.

Elkészítés:

  • a sertésvelőt hideg vízbe áztatjuk és kis csipesz segítségével teljesen lehártyázzuk. A vizet leszűrjük és tiszta vízbe áztatjuk felhasználásig;

  • egy serpenyőben zsírt olvasztunk, majd finomra vágott vöröshagymát dinsztelünk benne. Ha megbarnult, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a pirospaprikát. Fél perc kevergetés után hozzáadjuk a leszűrt velőt;

  • a velőt fakanállal áttörjük, ízlés szerint hagyhatjuk durvábban vagy krémesebben is. 3–4 perc alatt puhára főzzük, ügyelve arra, hogy ne száradjon ki. Szükség szerint öntsünk hozzá egy kevés vizet is. Sózzuk és ízlés szerint adhatunk hozzá csípős paprikát is;

  • a friss pirítósokra rákenjük a velőkrémet és még melegen, tetszés szerinti friss zöldségekkel tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Batáta a tányéron: köretből főszereplő

Az édesburgonya ma már nem egzotikum, hanem a tudatos konyha egyik kedvence: a Dél-Amerikából származó növény történetét, itthoni elérhetőségét és az izgalmasabb édes-sós felhasználási módjait járja körül a Krónika összeállítása.

Batáta a tányéron: köretből főszereplő
Batáta a tányéron: köretből főszereplő
2026. március 02., hétfő

Batáta a tányéron: köretből főszereplő
2026. március 01., vasárnap

Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás

A mosogatás egy olyan mindennapi konyhai tevékenységünk – sok más házimunkával együtt –, amely akkor válik igazán látványossá, ha elmarad. Bár „jelentéktelen” foglalatosság, mégis sok internetes edukációs tartalom foglalkozik ezzel a témával.

Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás
Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás
2026. március 01., vasárnap

Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás
2026. február 28., szombat

Arancini – videó

A kicsi, aranyló golyócskák kívül ropogósak, belül pedig izgalmas tölteléket rejtenek. Az arancini a szicíliai konyha remek előétele, utcai fogása, melynek nagy előnye, hogy hamar elkészíthető.

Arancini – videó
Arancini – videó
2026. február 28., szombat

Arancini – videó
2026. február 27., péntek

Szelíd ragyogás

Az ételábrázolások klasszikus műfaja a csendélet, amelyre szép példákat találunk Fülöp Antal Andor (1908 – 1979) kolozsvári festő művészetében. Üde, világos kompozícióin gyümölcsök, virágok, személyes tárgyak, munkaeszközök láthatók.

Szelíd ragyogás
Szelíd ragyogás
2026. február 27., péntek

Szelíd ragyogás
2026. február 26., csütörtök

Kora tavaszi vadon termő fűszernövények

A hó olvadásával lehetőségünk adódik, hogy vadon termő korai fűszernövényeket gyűjtsünk. Megismerkedünk az érdes vadhagymával, valamint az erdei gyömbérgyökérrel, melynek különleges aromáival sokféle ételt és italt fűszerezhetünk.

Kora tavaszi vadon termő fűszernövények
Kora tavaszi vadon termő fűszernövények
2026. február 26., csütörtök

Kora tavaszi vadon termő fűszernövények
2026. február 25., szerda

Kocsonya – videó

Sokak számára nosztalgikus fogás a kocsonya: disznótorok, nagyszülői konyhák és hideg esték jutnak róla eszünkbe. A jól elkészített kocsonya egyszerre laktató és meglepően egészséges.

Kocsonya – videó
Kocsonya – videó
2026. február 25., szerda

Kocsonya – videó
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 23., hétfő

Tápláló falatok egy aktív naphoz

A reggelt a gyerekkor kedvencével, a bundás kenyérrel indítjuk, ebédre egy hagyományos fogás kerül a tányérra, desszertnek sokak által kedvelt falatok következnek, este pedig egy meleg, krémes, töltött édesburgonya zárja a napot.

Tápláló falatok egy aktív naphoz
Tápláló falatok egy aktív naphoz
2026. február 23., hétfő

Tápláló falatok egy aktív naphoz
2026. február 22., vasárnap

Fordított hagymás leveles tészta

A nagyböjti időszakban, amikor az egyszerűbb, húsmentes fogások kerülnek előtérbe, ez a fordított hagymás leveles tészta kiváló vacsora vagy reggeli lehet. A recept egyszerűsége illeszkedik a böjt csendesebb, letisztultabb étkezéseihez.

Fordított hagymás leveles tészta
Fordított hagymás leveles tészta
2026. február 22., vasárnap

Fordított hagymás leveles tészta
2026. február 20., péntek

Gyors és egyszerű mandulás kiflik

Gyors és egyszerű keksz készült A pszichológus konyhájában: a csokiba mártott kiflicskék az év bármely időszakában sikert aratnak.

Gyors és egyszerű mandulás kiflik
Gyors és egyszerű mandulás kiflik
2026. február 20., péntek

Gyors és egyszerű mandulás kiflik
