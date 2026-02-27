Rovatok
Szelíd ragyogás

ételábrázolás, csendélet, festő, gasztronómia

Fülöp Antal Andor: Kompozíció virággal (olaj, vászon, 1971)

Fotó: Barabás Zsolt/Sapientia-gyűjtemény / Forrás: EMŰK

Az ételábrázolások klasszikus műfaja a csendélet, amelyre szép példákat találunk Fülöp Antal Andor (1908 – 1979) kolozsvári festő művészetében. Üde, világos kompozícióin gyümölcsök, virágok, személyes tárgyak, munkaeszközök láthatók.

Túros Eszter

2026. február 27., 10:262026. február 27., 10:26

Fülöp Antal Andor finom, halk szavú, egyszerű, vonalalapú festészetében gyakran két-három szín különböző árnyalataiból hozza létre virágzó csendéleteit, melyeket szinte kivétel nélkül beragyog a kora reneszánsz mesterekre emlékeztető világosság, ugyanakkor a sík- és térhatások különös játéka is lényegi jellemzője ezeknek az alkotásoknak.

Nem véletlen, hogy Fülöp Antal Andornál sok csendéletet találunk, hiszen ő műtermi festő volt, azt festette, ami a közvetlen környezetében kéznél volt. Ennek oka, hogy az 1934-es kolozsvári spanyolnátha járvány a fiatal festő életét végérvényesen megváltoztatta. A betegség szövődményeként bal szemére tejesen megvakult és a jobb szeme is maradandó károsodás szenvedett. Ennek ellenére ő nem mondott le a művészi pályáról, hanem fejben próbálta megtervezni későbbi alkotásait, melyekkel aztán méltán szerzett elismerést mind a szakma, mind a nagyközönség körében.

Betegségének köszönhetően azonban viszonylag keveset tudott festeni, mégis sikerült maradandót alkotnia.

Az itt látható csendélete jellegzetes darab, melyet 1971-ben festett. Képtárgyai visszatérő elemek, a mindig virágzó magnóliák, ismerős vázája, festővásznai, a citrusfélék. Közvetlen környezete számára kedves részleteit rendezve és variálva újra meg újra, képeit mindvégig átjárja valmiféle szelídség és különös fényű ragyogás, amellyel könnyen rabul ejti a nézőt.

korábban írtuk

A hiány térben való felmutatása
A hiány térben való felmutatása

„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.

korábban írtuk

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

korábban írtuk

Régmúlt idők örömteli pillanatai
Régmúlt idők örömteli pillanatai

A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.

Mi szem-szájnak ingere
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. február 26., csütörtök

Kora tavaszi vadon termő fűszernövények

A hó olvadásával lehetőségünk adódik, hogy vadon termő korai fűszernövényeket gyűjtsünk. Megismerkedünk az érdes vadhagymával, valamint az erdei gyömbérgyökérrel, melynek különleges aromáival sokféle ételt és italt fűszerezhetünk.

Kora tavaszi vadon termő fűszernövények
Kora tavaszi vadon termő fűszernövények
2026. február 26., csütörtök

Kora tavaszi vadon termő fűszernövények
2026. február 25., szerda

Kocsonya – videó

Sokak számára nosztalgikus fogás a kocsonya: disznótorok, nagyszülői konyhák és hideg esték jutnak róla eszünkbe. A jól elkészített kocsonya egyszerre laktató és meglepően egészséges.

Kocsonya – videó
Kocsonya – videó
2026. február 25., szerda

Kocsonya – videó
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 23., hétfő

Tápláló falatok egy aktív naphoz

A reggelt a gyerekkor kedvencével, a bundás kenyérrel indítjuk, ebédre egy hagyományos fogás kerül a tányérra, desszertnek sokak által kedvelt falatok következnek, este pedig egy meleg, krémes, töltött édesburgonya zárja a napot.

Tápláló falatok egy aktív naphoz
Tápláló falatok egy aktív naphoz
2026. február 23., hétfő

Tápláló falatok egy aktív naphoz
2026. február 22., vasárnap

Fordított hagymás leveles tészta

A nagyböjti időszakban, amikor az egyszerűbb, húsmentes fogások kerülnek előtérbe, ez a fordított hagymás leveles tészta kiváló vacsora vagy reggeli lehet. A recept egyszerűsége illeszkedik a böjt csendesebb, letisztultabb étkezéseihez.

Fordított hagymás leveles tészta
Fordított hagymás leveles tészta
2026. február 22., vasárnap

Fordított hagymás leveles tészta
2026. február 21., szombat

Juhtúrós csusza – videó

A juhtúró markáns íze és a frissen főtt tészta párosa gyorsan elkészíthető, mégis különleges fogás, amely jól illik a téli, kiadósabb ételek sorába.

Juhtúrós csusza – videó
Juhtúrós csusza – videó
2026. február 21., szombat

Juhtúrós csusza – videó
2026. február 20., péntek

Gyors és egyszerű mandulás kiflik

Gyors és egyszerű keksz készült A pszichológus konyhájában: a csokiba mártott kiflicskék az év bármely időszakában sikert aratnak.

Gyors és egyszerű mandulás kiflik
Gyors és egyszerű mandulás kiflik
2026. február 20., péntek

Gyors és egyszerű mandulás kiflik
2026. február 19., csütörtök

A tavaszra várva

Újra télies arcát mutatja vidékünk, de a hótakaró alatt már ott rejtőznek a tavasz első hírnökei. Csak egy kis türelemre van szükség, és a fagyos napokat lassan felváltja az enyhülés.

A tavaszra várva
A tavaszra várva
2026. február 19., csütörtök

A tavaszra várva
2026. február 17., kedd

Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai

Az X-Faktor 11. évadának győztese, a 21 éves Solyom Bernadett nem lakik jól koncertnapon – inkább az adrenalin fűti. Kekszmorzsás csoki, mentolos cukorka és egy jó koncert utáni gyorsétterem: így néz ki nála egy igazi turnénap.

Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai
Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai
2026. február 17., kedd

Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai
2026. február 16., hétfő

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is

A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is
Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is
2026. február 16., hétfő

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is
