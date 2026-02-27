Szelíd ragyogás

Fülöp Antal Andor: Kompozíció virággal (olaj, vászon, 1971)
Az ételábrázolások klasszikus műfaja a csendélet, amelyre szép példákat találunk Fülöp Antal Andor (1908 – 1979) kolozsvári festő művészetében. Üde, világos kompozícióin gyümölcsök, virágok, személyes tárgyak, munkaeszközök láthatók.
Fülöp Antal Andor finom, halk szavú, egyszerű, vonalalapú festészetében gyakran két-három szín különböző árnyalataiból hozza létre virágzó csendéleteit, melyeket szinte kivétel nélkül beragyog a kora reneszánsz mesterekre emlékeztető világosság, ugyanakkor a sík- és térhatások különös játéka is lényegi jellemzője ezeknek az alkotásoknak.
Nem véletlen, hogy Fülöp Antal Andornál sok csendéletet találunk, hiszen ő műtermi festő volt, azt festette, ami a közvetlen környezetében kéznél volt. Ennek oka, hogy az 1934-es kolozsvári spanyolnátha járvány a fiatal festő életét végérvényesen megváltoztatta. A betegség szövődményeként bal szemére tejesen megvakult és a jobb szeme is maradandó károsodás szenvedett. Ennek ellenére ő nem mondott le a művészi pályáról, hanem fejben próbálta megtervezni későbbi alkotásait, melyekkel aztán méltán szerzett elismerést mind a szakma, mind a nagyközönség körében.
Az itt látható csendélete jellegzetes darab, melyet 1971-ben festett. Képtárgyai visszatérő elemek, a mindig virágzó magnóliák, ismerős vázája, festővásznai, a citrusfélék. Közvetlen környezete számára kedves részleteit rendezve és variálva újra meg újra, képeit mindvégig átjárja valmiféle szelídség és különös fényű ragyogás, amellyel könnyen rabul ejti a nézőt.
„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.
A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.
A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.
A hó olvadásával lehetőségünk adódik, hogy vadon termő korai fűszernövényeket gyűjtsünk. Megismerkedünk az érdes vadhagymával, valamint az erdei gyömbérgyökérrel, melynek különleges aromáival sokféle ételt és italt fűszerezhetünk.
Sokak számára nosztalgikus fogás a kocsonya: disznótorok, nagyszülői konyhák és hideg esték jutnak róla eszünkbe. A jól elkészített kocsonya egyszerre laktató és meglepően egészséges.
Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
A reggelt a gyerekkor kedvencével, a bundás kenyérrel indítjuk, ebédre egy hagyományos fogás kerül a tányérra, desszertnek sokak által kedvelt falatok következnek, este pedig egy meleg, krémes, töltött édesburgonya zárja a napot.
A nagyböjti időszakban, amikor az egyszerűbb, húsmentes fogások kerülnek előtérbe, ez a fordított hagymás leveles tészta kiváló vacsora vagy reggeli lehet. A recept egyszerűsége illeszkedik a böjt csendesebb, letisztultabb étkezéseihez.
A juhtúró markáns íze és a frissen főtt tészta párosa gyorsan elkészíthető, mégis különleges fogás, amely jól illik a téli, kiadósabb ételek sorába.
Gyors és egyszerű keksz készült A pszichológus konyhájában: a csokiba mártott kiflicskék az év bármely időszakában sikert aratnak.
Újra télies arcát mutatja vidékünk, de a hótakaró alatt már ott rejtőznek a tavasz első hírnökei. Csak egy kis türelemre van szükség, és a fagyos napokat lassan felváltja az enyhülés.
Az X-Faktor 11. évadának győztese, a 21 éves Solyom Bernadett nem lakik jól koncertnapon – inkább az adrenalin fűti. Kekszmorzsás csoki, mentolos cukorka és egy jó koncert utáni gyorsétterem: így néz ki nála egy igazi turnénap.
A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.
