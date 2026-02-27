Szelíd ragyogás

Fülöp Antal Andor finom, halk szavú, egyszerű, vonalalapú festészetében gyakran két-három szín különböző árnyalataiból hozza létre virágzó csendéleteit, melyeket szinte kivétel nélkül beragyog a kora reneszánsz mesterekre emlékeztető világosság, ugyanakkor a sík- és térhatások különös játéka is lényegi jellemzője ezeknek az alkotásoknak.

Nem véletlen, hogy Fülöp Antal Andornál sok csendéletet találunk, hiszen ő műtermi festő volt, azt festette, ami a közvetlen környezetében kéznél volt. Ennek oka, hogy az 1934-es kolozsvári spanyolnátha járvány a fiatal festő életét végérvényesen megváltoztatta. A betegség szövődményeként bal szemére tejesen megvakult és a jobb szeme is maradandó károsodás szenvedett. Ennek ellenére ő nem mondott le a művészi pályáról, hanem fejben próbálta megtervezni későbbi alkotásait, melyekkel aztán méltán szerzett elismerést mind a szakma, mind a nagyközönség körében.