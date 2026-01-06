Rovatok
Régmúlt idők örömteli pillanatai

gasztró, tél, disznóvágás, festmény, képzőművészet, Gyárfás Jenő

A tél örömei, 1883 (olaj, vászon - 1225x2500 mm)

Fotó: Forrás: Székely Nemzeti Múzeum

A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. Új sorozatunkban azt mutatjuk be, hogyan jelenik meg a gasztronómia téjáma az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.

Liget

2026. január 06., 13:112026. január 06., 13:11

2026. január 06., 13:492026. január 06., 13:49

A székelyek Munkácsyjaként is emlegett Gyárfás Jenőt, aki a budapesti és müncheni tanulóéveket követően visszatért Sepsiszentgyörgyre, a Székelyföld egyik legismertebb festőjeként tartják számon. Festészete, rajztudása, képeinek drámai ereje a legnagyobbak közé emelik. Leginkább főművét, az Arany-ballada nyomán készült, a téma egyetlen befejezett példányaként a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött Tetemrehívást szokták emlegetni. Portréművészete éppoly jelentős, színvonalát jelzi, hogy a Karlovszky Bertalanról készült portréja, melyet egészen fiatalon, mindössze 22 évesen festett, a Tetemrehívással együtt a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán szerepel. Gyárfás Jenő életképeit a magyar és a székely népi életmód realizmusa jellemzi.

Ez alkalommal, a téli hagyományokra hangolódva, az életmű fontos részét képező népi életképek egyik monumentális alkotásával emlékezünk rá. A Disznóvágás címen is imert kép a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tulajdonában van, és jelenleg a nagysikerű Székelyek című vándorkiállítás második helyszínén, a sepsiszentgyörgyi múzeumban látható.

A hatalmas méretű, sokalakos kompozíció a falusi disznóvágás örömteli eseményét eleveníti fel a németalföldi csendéletek részletességével, az esemény szereplőinek egyszerre beállított és dinamikus természetességével.

A túlnyomórészt sötét színekkel megfestett képtérben a kötény vakító fehérségével, a háztetők hajnali fényben előtűnő hófoltjaival érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát.

A jelenet egyszerre zsúfolt és rendezett. Mindenkinek megvan a szerepe, feladata. A háttér székelykapujával, falusi házaival, az ismerős tevékenységek ábrázolásával, a disznóvágáshoz használt eszközök realista megjelenítésével, a kép nemcsak egy ünnepi esemény élettel teli festői bemutatása, hanem dokumentumértékkel bíró rögzítése régmúlt idők örömteli pillanatainak.

Túros Eszter művészettörténész

Gasztronómia Képzőművészet Mi szem-szájnak ingere
szóljon hozzá! Hozzászólások
