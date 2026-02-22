Fotó: György Ottilia
A nagyböjti időszakban, amikor az egyszerűbb, húsmentes fogások kerülnek előtérbe, ez a fordított hagymás leveles tészta kiváló vacsora vagy reggeli lehet. A recept egyszerűsége illeszkedik a böjt csendesebb, letisztultabb étkezéseihez.
5 fej hagyma vegyesen (fehér és lila)
40 dkg fagyasztott leveles tészta
olívaolaj
balzsamecet
só
10 dkg reszelt sajt
A hagymákat meghámozzuk és óvatosan karikára vágjuk. Szilikonlapot helyezünk egy sütőlapra vagy tepsire, amit meglocsolunk olívaolajjal és balzsamecettel, enyhén összekeverjük. Erre helyezzük a hagymakarikákat, majd megsózzuk. A kinyújtott leveles tésztával befedjük és reszelt sajtot szórunk rá. Előmelegített 180 Celsius-fokos sütőben kb. 25 percig sütjük, majd egy nagy tálat ráhelyezünk és visszafordítjuk. Langyosan szeleteljük.
A juhtúró markáns íze és a frissen főtt tészta párosa gyorsan elkészíthető, mégis különleges fogás, amely jól illik a téli, kiadósabb ételek sorába.
Gyors és egyszerű keksz készült A pszichológus konyhájában: a csokiba mártott kiflicskék az év bármely időszakában sikert aratnak.
Újra télies arcát mutatja vidékünk, de a hótakaró alatt már ott rejtőznek a tavasz első hírnökei. Csak egy kis türelemre van szükség, és a fagyos napokat lassan felváltja az enyhülés.
Az X-Faktor 11. évadának győztese, a 21 éves Solyom Bernadett nem lakik jól koncertnapon – inkább az adrenalin fűti. Kekszmorzsás csoki, mentolos cukorka és egy jó koncert utáni gyorsétterem: így néz ki nála egy igazi turnénap.
A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.
A szerelmesek napján szinte kötelező a virág. Ezt diktálja a globális marketingpiac, és már-már azt hisszük, ha ilyenkor nem kapunk bár egy szál rózsát, akkor nem is szeretnek igazán. De tudjuk-e valójában, hogy az a szál rózsa milyen utat jár be?
A francia bundás kalács az édes reggelik fejedelme, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthetünk otthon. Kívül aranybarnára sül, belül puha marad, és tökéletes választás egy kényelmes hétvégi reggelhez.
Az élő állat minősége, súlya, de a hús szerkezete is számít, a fűszereket apróra darálják vagy darabolják, aztán gyúrják, töltik, sütik és füstölik a kolbászt, majd jóízűen elfogyasztják. De mi alapján értékel a zsűri egy megmérettetésen?
A korai felmelegedés idén gyorsan felébresztette a természetet, az utóbbi évekhez képest szokatlanul hamar. A tavasz érkezése számtalan apró jelből kiolvasható, ilyenkor még finom, szinte észrevétlen változások árulkodnak róla.
A reggeli olvasás ritkán kér többet pár nyugodt percnél. Egy joghurtos smoothie ilyenkor nemcsak ital, hanem kísérő: krémes, friss és pont elég könnyű ahhoz, hogy ne vonja el a figyelmet a történetről.
