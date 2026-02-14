French toast – videó

A francia bundás kalács az édes reggelik fejedelme, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthetünk otthon. Kívül aranybarnára sül, belül puha marad, és tökéletes választás egy kényelmes hétvégi reggelhez.
Hozzávalók:
4 db tojás;
3 dkg liszt;
1,6 dl tej;
5 dkg barna cukor;
1 tk őrölt fahéj;
1 tk vaníliakivonat;
só;
8 szelet kalács;
1-2 ek vaj;
porcukor;
juharszirup;
gyümölcsök.
Elkészítés:
egy tálba felütjük a tojásokat, hozzászitáljuk a lisztet és simára keverjük;
hozzáöntjük a tejet, a barna cukrot, a fahéjat, a vaníliakivonatot és beleszórunk egy csipet sót, majd újra simára keverjük a masszát. Akár egy turmixgépben is összedolgozhatjuk az egészet;
a kalácsból vastag szeleteket vágunk, nem baj, ha már kicsit száraz vagy szikkadt a pékáru, ugyanis ha friss, akkor könnyen szétesik, mikor belemártjuk a masszába;
a kalácsszeletek mindkét oldalát pár másodpercre belemártjuk a tojásos keverékbe, majd közepes hőfokon, olvasztott vajon mindkét felét aranybarnára pirítjuk;
a francia bundás kalácsot még melegen tálaljuk, porcukorral megszórva, juharsziruppal leöntve, mellé pedig friss gyümölcsöket kínálunk.
