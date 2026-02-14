Rovatok
French toast – videó

A francia bundás kalács az édes reggelik fejedelme, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthetünk otthon. Kívül aranybarnára sül, belül puha marad, és tökéletes választás egy kényelmes hétvégi reggelhez.

Liget

2026. február 14., 10:322026. február 14., 10:32

Hozzávalók:

  • 4 db tojás;

  • 3 dkg liszt;

  • 1,6 dl tej;

  • 5 dkg barna cukor;

  • 1 tk őrölt fahéj;

  • 1 tk vaníliakivonat;

  • só;

  • 8 szelet kalács;

  • 1-2 ek vaj;

  • porcukor;

  • juharszirup;

  • gyümölcsök.

Elkészítés:

  • egy tálba felütjük a tojásokat, hozzászitáljuk a lisztet és simára keverjük;

  • hozzáöntjük a tejet, a barna cukrot, a fahéjat, a vaníliakivonatot és beleszórunk egy csipet sót, majd újra simára keverjük a masszát. Akár egy turmixgépben is összedolgozhatjuk az egészet;

  • a kalácsból vastag szeleteket vágunk, nem baj, ha már kicsit száraz vagy szikkadt a pékáru, ugyanis ha friss, akkor könnyen szétesik, mikor belemártjuk a masszába;

  • a kalácsszeletek mindkét oldalát pár másodpercre belemártjuk a tojásos keverékbe, majd közepes hőfokon, olvasztott vajon mindkét felét aranybarnára pirítjuk;

  • a francia bundás kalácsot még melegen tálaljuk, porcukorral megszórva, juharsziruppal leöntve, mellé pedig friss gyümölcsöket kínálunk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept
szóljon hozzá! Hozzászólások
