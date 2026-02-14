French toast – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

egy tálba felütjük a tojásokat, hozzászitáljuk a lisztet és simára keverjük;

hozzáöntjük a tejet, a barna cukrot, a fahéjat, a vaníliakivonatot és beleszórunk egy csipet sót, majd újra simára keverjük a masszát. Akár egy turmixgépben is összedolgozhatjuk az egészet;

a kalácsból vastag szeleteket vágunk, nem baj, ha már kicsit száraz vagy szikkadt a pékáru, ugyanis ha friss, akkor könnyen szétesik, mikor belemártjuk a masszába;

a kalácsszeletek mindkét oldalát pár másodpercre belemártjuk a tojásos keverékbe, majd közepes hőfokon, olvasztott vajon mindkét felét aranybarnára pirítjuk;