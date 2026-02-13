Tánczos Barna szerint politikai szempontból nehéz viselni ezt a terhet, de vinni kell

Bonyolult időszakot élünk, és politikai szempontból meglehetősen nehéz viselni ezt a terhet – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Europa FM rádió adásában. Azt mondta, hogy a koalícióból való kilépés kérdése nem merült fel.

„Nem hiszem, hogy ez a megfelelő időpont a kormányból való kilépésre, el kell viselnünk ezt a terhet, amelyet a korábbi kormányok okoztak (...) elértünk a határainkig (...) visszatértünk a nemzetközi bizalom útjára” – idézi Tánczos Barnát a Krónika a rádióbeszélgetésből. Ami a terhet illeti, a miniszterelnök-helyettes azokra a megszorításokra utalt, amelyek a 2024-ben felhalmozott 9,3 százalékos költségvetési hiány lefaragását célozzák.

Elmondta, hogy a kormány több reformot is előkészít, és arra kérte a politikusokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat. „Most itthon kell megoldanunk a problémát (...)