Tánczos Barna szerint politikai szempontból nehéz viselni ezt a terhet, de vinni kell

Bonyolult időszakot élünk, és politikai szempontból meglehetősen nehéz viselni ezt a terhet – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Europa FM rádió adásában. Azt mondta, hogy a koalícióból való kilépés kérdése nem merült fel.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Europa FM rádió adásában hangsúlyozta, hogy nem ez a megfelelő időszak a kormánykoalíció felbomlására.
„Nem hiszem, hogy ez a megfelelő időpont a kormányból való kilépésre, el kell viselnünk ezt a terhet, amelyet a korábbi kormányok okoztak (...) elértünk a határainkig (...) visszatértünk a nemzetközi bizalom útjára” – idézi Tánczos Barnát a Krónika a rádióbeszélgetésből. Ami a terhet illeti, a miniszterelnök-helyettes azokra a megszorításokra utalt, amelyek a 2024-ben felhalmozott 9,3 százalékos költségvetési hiány lefaragását célozzák.
Elmondta, hogy a kormány több reformot is előkészít, és arra kérte a politikusokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat. „Most itthon kell megoldanunk a problémát (...)
– mondta.
Tánczos Barna ugyanakkor hozzátette, látta a tüntetéseket (sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, udvarhelyi, kézdivásárhelyi és gyergyószentmiklósi), és sok esetben indokolt a polgárok haragja.
Mint arról beszámoltunk, Tánczos néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ akkor veszi fontolóra a koalícióból való kilépést, ha elfajulnak a dolgok.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét.
