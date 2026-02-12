Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban

Fotó: László Ildikó
Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Adrian Voican szerint 2025-ben a 12 hónapból tízben visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus, ami technikai recessziót jelent. A szakember szerint tavaly decemberben már 12 százalékos csökkenést jegyeztek, és a tendencia idén várhatóan folytatódni fog, hiszen
Az ANAT alelnöke rámutatott, sokan bírálták a vakációs utalványokat, de minden hiteles felmérés azt mutatja, hogy ezeknek köszönhetően nőtt az elmúlt húsz évben 6300-ról 19 000-re a kereskedelmi szálláshelyek száma.
„Sok új létesítmény épült, köztük több 4 vagy 5 csillagos is, 20-30 millió eurós beruházásokkal, több turisztikai egység pedig a fekete- vagy szürkegazdaságból átkerült a fehér gazdaságba és ez nagy előny” – magyarázta Voican az Agerpres beszámolója szerint.
A szakember már egy év eleji nyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy
Tavaly 64 százalékkal kevesebb üdülési utalványt adtak ki, mint 2024-ben, ami közel 250 millió eurós megtakarítást jelentett az államnak.
Ha ebből legalább 25 millió eurót nem fordítanak promóciós kampányokra és más programokra, rendkívül nehéz lesz a 2026-os év a romániai turizmus számára – nyilatkozta akkor Voican.
Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.
Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.
Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.
A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.
Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.
Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.
Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.
Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.
