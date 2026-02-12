Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban

Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.

Adrian Voican szerint 2025-ben a 12 hónapból tízben visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus, ami technikai recessziót jelent. A szakember szerint tavaly decemberben már 12 százalékos csökkenést jegyeztek, és a tendencia idén várhatóan folytatódni fog, hiszen

2025-ben az előző évhez képest több mint 60 százalékkal kevesebb vakációs jegyet bocsátottak ki.

Az ANAT alelnöke rámutatott, sokan bírálták a vakációs utalványokat, de minden hiteles felmérés azt mutatja, hogy ezeknek köszönhetően nőtt az elmúlt húsz évben 6300-ról 19 000-re a kereskedelmi szálláshelyek száma.

„Sok új létesítmény épült, köztük több 4 vagy 5 csillagos is, 20-30 millió eurós beruházásokkal, több turisztikai egység pedig a fekete- vagy szürkegazdaságból átkerült a fehér gazdaságba és ez nagy előny” – magyarázta Voican az Agerpres beszámolója szerint.

A szakember már egy év eleji nyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy