Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.

Székelyhon

2026. február 12., 19:282026. február 12., 19:28

Adrian Voican szerint 2025-ben a 12 hónapból tízben visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus, ami technikai recessziót jelent. A szakember szerint tavaly decemberben már 12 százalékos csökkenést jegyeztek, és a tendencia idén várhatóan folytatódni fog, hiszen

2025-ben az előző évhez képest több mint 60 százalékkal kevesebb vakációs jegyet bocsátottak ki.

Az ANAT alelnöke rámutatott, sokan bírálták a vakációs utalványokat, de minden hiteles felmérés azt mutatja, hogy ezeknek köszönhetően nőtt az elmúlt húsz évben 6300-ról 19 000-re a kereskedelmi szálláshelyek száma.

„Sok új létesítmény épült, köztük több 4 vagy 5 csillagos is, 20-30 millió eurós beruházásokkal, több turisztikai egység pedig a fekete- vagy szürkegazdaságból átkerült a fehér gazdaságba és ez nagy előny” – magyarázta Voican az Agerpres beszámolója szerint.

A szakember már egy év eleji nyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy

2025-ben az előző évekből maradt vakációs utalványok „tartották életben” a romániai idegenforgalmat.

Tavaly 64 százalékkal kevesebb üdülési utalványt adtak ki, mint 2024-ben, ami közel 250 millió eurós megtakarítást jelentett az államnak.

Ha ebből legalább 25 millió eurót nem fordítanak promóciós kampányokra és más programokra, rendkívül nehéz lesz a 2026-os év a romániai turizmus számára – nyilatkozta akkor Voican.

Belföld Turizmus
2026. február 12., csütörtök

Maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg Alsósófalva utcáit a Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón

Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.

Maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg Alsósófalva utcáit a Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón
Maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg Alsósófalva utcáit a Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón
2026. február 12., csütörtök

Maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg Alsósófalva utcáit a Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón
2026. február 12., csütörtök

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei

A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
2026. február 12., csütörtök

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
2026. február 12., csütörtök

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését" a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD
Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD
2026. február 12., csütörtök

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését" a PSD
2026. február 12., csütörtök

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek

Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
2026. február 12., csütörtök

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
2026. február 12., csütörtök

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen

Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
2026. február 12., csütörtök

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
2026. február 12., csütörtök

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat

A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
2026. február 12., csütörtök

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
2026. február 12., csütörtök

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére

Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
2026. február 12., csütörtök

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
2026. február 12., csütörtök

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében

Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
2026. február 12., csütörtök

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
2026. február 12., csütörtök

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek

Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
2026. február 12., csütörtök

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
2026. február 12., csütörtök

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk

Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
2026. február 12., csütörtök

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
