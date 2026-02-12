Rovatok
Nacsa Lőrinc Gyergyószentmiklóson: támogatások és választási regisztráció a fókuszban

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként először látogatott Gyergyószentmiklósra Nacsa Lőrinc. Bejelentette, hogy a magyar kormány folytatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújításának finanszírozását.

Gergely Imre

2026. február 12., 20:272026. február 12., 20:27

A jövőt úgy kell tervezni, hogy a fejlesztések folytonossága április 12. után is biztosított legyen – szögezte le gyergyószentmiklósi egyeztetést követő sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester. Ennek kapcsán erkölcsi kötelességnek nevezte, hogy

a magyar állampolgársággal rendelkező helyiek éljenek a regisztráció lehetőségével, és részt vegyenek a magyarországi választásokon.

Nacsa Lőrinc kiemelte: nemzetpolitikai szempontból különösen fontos év az idei Gyergyószentmiklóson, hiszen a város nyerte el Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet. Mint fogalmazott:

ez hatalmas lehetőség a helyi közösség és a fiatalok számára, amelyet érdemes kihasználni és ennek programjait a magyar kormány támogatja.

A látogatás során Nacsa Lőrinc bejelentette: a magyar kormány idén is támogatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújítását, amely térségi szinten is kiemelt jelentőségű. Mint mondta: az anyanyelvi oktatás megerősítése kulcsfontosságú a szülőföldön való boldogulás és a magyar közösség megmaradása szempontjából. Az eddigi fejlesztésnek is láthatók már az eredményei, hiszen

az iskolában a diákok száma komoly növekedésen ment át az utóbbi időben.

Emellett kisebb léptékű gyergyószéki egyházi programok támogatása is folytatódik
Az államtitkár szerint a programok megvalósulását a magyar kormány által az elmúlt 16 évben képviselt nemzetpolitikai irány teszi lehetővé, és fontos ebben a helyi magyar vezetőkkel való együttműködés is.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: szeretnék, ha a megkezdett projektek április 12., vagyis a magyarországi országgyűlési választások után is folytatódhatnának, ezért

arra kérte a magyar állampolgársággal rendelkezőket, hogy regisztráljanak és vegyenek részt a választásokon.

A témához kapcsolódva Jakab Adorján, a Gyergyó Területi RMDSZ megbízott elnöke elmondta:

a regisztrációban az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány segítséget nyújt.

Az RMDSZ irodáiban személyesen és telefonon is támogatást biztosítanak mindazoknak, akiknek segítségre van szükségük a regisztráció kitöltésében. Céljuk, hogy minél több kettős állampolgár éljen szavazati jogával.

A gyergyószentmiklósi egyeztetés mellett az államtitkár Maroshévízre is ellátogatott, valamint Gyergyószék településeinek polgármestereivel is találkozott.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
