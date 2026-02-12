Nacsa Lőrinc Gyergyószentmiklóson: támogatások és választási regisztráció a fókuszban

Fotó: Gergely Imre
Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként először látogatott Gyergyószentmiklósra Nacsa Lőrinc. Bejelentette, hogy a magyar kormány folytatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújításának finanszírozását.
A jövőt úgy kell tervezni, hogy a fejlesztések folytonossága április 12. után is biztosított legyen – szögezte le gyergyószentmiklósi egyeztetést követő sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester. Ennek kapcsán erkölcsi kötelességnek nevezte, hogy
Nacsa Lőrinc kiemelte: nemzetpolitikai szempontból különösen fontos év az idei Gyergyószentmiklóson, hiszen a város nyerte el Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet. Mint fogalmazott:
A látogatás során Nacsa Lőrinc bejelentette: a magyar kormány idén is támogatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújítását, amely térségi szinten is kiemelt jelentőségű. Mint mondta: az anyanyelvi oktatás megerősítése kulcsfontosságú a szülőföldön való boldogulás és a magyar közösség megmaradása szempontjából. Az eddigi fejlesztésnek is láthatók már az eredményei, hiszen
Emellett kisebb léptékű gyergyószéki egyházi programok támogatása is folytatódik
Az államtitkár szerint a programok megvalósulását a magyar kormány által az elmúlt 16 évben képviselt nemzetpolitikai irány teszi lehetővé, és fontos ebben a helyi magyar vezetőkkel való együttműködés is.
Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: szeretnék, ha a megkezdett projektek április 12., vagyis a magyarországi országgyűlési választások után is folytatódhatnának, ezért
A témához kapcsolódva Jakab Adorján, a Gyergyó Területi RMDSZ megbízott elnöke elmondta:
Az RMDSZ irodáiban személyesen és telefonon is támogatást biztosítanak mindazoknak, akiknek segítségre van szükségük a regisztráció kitöltésében. Céljuk, hogy minél több kettős állampolgár éljen szavazati jogával.
A gyergyószentmiklósi egyeztetés mellett az államtitkár Maroshévízre is ellátogatott, valamint Gyergyószék településeinek polgármestereivel is találkozott.
Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.
Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.
Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.
A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.
Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.
Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.
Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.
szóljon hozzá!