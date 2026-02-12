A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül

Fotó: Tuchiluș Alex
A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.
Az októberi bukaresti gázrobbanást követően kezdtek átfogó és kiterjedt ellenőrzésekbe az ország földgáz-elosztóhálózatainak üzemeltetői, ebben a térségben a Delgaz Grid.
de hiányosságnak, szabálytalanságnak számít a gázkazán periodikus ellenőriztetésének az elmulasztása, de a gázcsövet a gáztűzhellyel összekötő nem megfelelő vezeték is – utóbbi sok háztartásban még mindig merev fémcsővel van megoldva, a sárga színű, flexibilis gázvezeték helyett.
Azok a fogyasztók, akiknél problémák vannak, többnyire már decemberben felszólítást kaptak, hogy 30 napon belül rendezzék a hiányosságokat, ám ezt sokan figyelmen kívül hagyták, az elosztóhálózat üzemeltetője pedig
utóbbi településen már több mint negyven háztartás maradt gáz nélkül.
Az elosztóhálózat üzemeltetője nem köteles ezt a polgármesteri hivatalnak jelenteni, hiszen közvetlenül a fogyasztókkal áll szerződéses viszonyban, de a székelyudvarhelyi városházán is értesültek az ellenőrzésekről. Amint azt Zörgő Noémi, a városháza szóvivője közölte, a hivatal műszaki igazgatója egyeztetett a Delgaz képviselőivel,
A fogyasztók, akik elmulasztották elvégeztetni a periodikus ellenőrzést, felszólítást kaptak, 30 nap elteltével ellenőrzik a hiányosságok pótlását a hálózatüzemeltető munkatársai, és ahol nem orvosolták a problémákat, ott elzárják a gázt. Kötelező ugyanakkor a gázérzékelő is, abból is az a típus, ami szivárgás esetén automatikusan elzárja a gázt – erősítette meg értesüléseik alapján a hivatal szóvivője.
Sok háztartásban már elzárták a gázt a hiányosságok miatt. Érdemes komolyan venni a hálózatüzemeltetői felszólítást
Fotó: Tuchiluș Alex
Székelykeresztúr polgármestere közösségi oldalán egy videót is közzétett a település lakói számára a szükséges teendőkről, amelyben azt is elmondta, hogy
– tudtuk meg a település vezetőjétől. „Több olyan eset is volt, amikor figyelmetlenül jártak el. Nem akarok összeesküvés-elméleteket gyártani, de
És másnap, amikor mentek, hogy visszakössék, mondták, hogy hát erre nem vesznek el pénzt, mert ez az ő hibájuk. Csak egy kétgyermekes család esetében mindegy, hogy a te hibád, vagy nem a te hibád, attól még február van” – említett meg néhány megalapozatlan gázelzárást Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere.
„Én a Delgazzal, az E-ON Asisttal Vásárhelyről, minden igazgatósággal egyeztettem, mert nagyon zavart az, hogy anélkül, hogy az emberek tényleg tudták volna azt, hogy mi várható, megtörténtek februárban a lecsatolások” – fogalmazott a település vezetője. Kérdésünkre ugyanakkor azt is elmondta, hogy
A székelykeresztúri esetekről Koncz Hunor János elmondta, egyes háztartások esetében a gázkazán periodikus ellenőrzésének a hiánya volt megjelölve problémaként, de sok olyan is volt, ahol az, hogy nem a sárga színű, flexibilis vezetékkel volt bekötve a gáztűzhelybe a gáz. Leggyakrabban azonban a gázérzékelő hiánya volt a probléma, de ez szerinte nem csak Székelyföldön, hanem országszerte általános gond, és a háztartások több mint 80 százaléka nincs rendben e tekintetben, mondta a polgármester, ezért
Fotó: Borbély Fanni
Valószínű, hogy az elosztóhálózat üzemeltetője eddig elnéző volt a hiányosságokkal kapcsolatban, hiszen már hosszú évek óta kötelező a gázérzékelők megléte, de a flexibilis vezetéké is, és ezek hiánya megjegyzésként felkerül a földgázberendezés időszakos ellenőrzésének a nyilvántartási lapjára is (fișa de evidență). A lap 5-ös és 6-os pontjánál van feltüntetve az, ha valamilyen hiányosságot kell pótoljon az adott lakás vagy ház tulajdonosa – ha mindkét pontnál az „Igen” van bepipálva ezeknél a szövegmezőknél, akkor megnyugodhat a tulajdonos, nem kell a szolgáltatás felfüggesztésétől tartania.
egyrészt azért, hogy ne járjon úgy, mint sok hasonló helyzetben lévő lakástulajdonos, másrészt azért, mert megrohanták ezeket a vállalkozásokat azok a fogyasztók, akik a gázelzárás előtt szeretnék sürgősen orvosolni a problémákat.
A Delgaz február elején kezdte meg a gázelzárását azokban székelyudvarhelyi háztartásokban, amelyekben nem vették komolyan a decemberi felszólítást, ennek a híre pedig futótűzként kezdett terjedni a városban, és
– mondta el megkeresésünkre az egyik ilyen székelyudvarhelyi vállalkozás szakembere. Megnőtt a megrendeléseik száma, és mivel sok a kliens, de csak nagyjából tíz ilyen cég van a megyében, várólisták alakultak ki,
A gázérzékelő, amely a lépcsőházi gázcsőre szerelt elektromágneses szeleppel elzárja a gázt szivárgás esetén, már 2020 óta kötelező, az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) rendelete értelmében. Azt már a tervezők berajzolják a gázkazánok telepítési tervébe, és fel is szerelik a kivitelezés során, így elsősorban azokban a háztartásokban van a gond, ahol 2020 előtt szerelték fel a gázkazánt – mondta a szakember.
– válaszolta kérdésünkre. Annak is utánanéztünk, mennyibe kerülhet átlagosan a hiányosságok utólagos pótlása. Mint kiderült,
Ha csak az időszakos ellenőrzést kell elvégeztetnie, akkor valamivel több mint 300 lejes költségre számíthat. Ha gázérzékelőre is szüksége van, akkor a legolcsóbbakat 150-200 lejért tudja megvásárolni, de ezek nem jó minőségűek. A drágábbakból viszont nem tartanak készleten a boltok, így a megrendelő a szakcégre kell bízza a detektor beszerzését is. Ennek a költsége a telepítéssel együtt nagyjából 500-600 lejbe kerül, de ez a helyszíni körülményektől is függ, és ehhez még hozzájön az ellenőrzés költsége – tudtuk meg a szakembertől.
azaz a telepítést követően el kell végezze a szükséges ellenőrzéseket. Az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) adatbázisa szerint 11, ilyen jellegű engedéllyel rendelkező szakcég működik a megyében.
A detektor beszerzésének az elmulasztása egyébként nem csak a gáz elzárását vonhatja maga után.
Ha egyéni gázkazánról van szó, a felelősség, és szabálytalanság esetén a pénzbírság is a tulajdonosra hárul. A közös felületeket érintő mulasztások esetében – ilyen például társasházakban a közös fővezeték – a felelősség a lakástulajdonosi társulásra hárul.
Fotó: Barabás Ákos
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az időszakos ellenőrzést azokban a háztartásokban is kötelező elvégeztetni – és valószínűleg a gázérzékelővel is hasonló a helyzet –, amelyekben nem gázkazánt használnak, hanem például távfűtést, de gáztűzhelyen főznek. Az ellenőrzésről a lakástulajdonosi társulások, illetve maguk a lakók kell gondoskodjanak, mondta a szakcég képviselője.
Azzal kapcsolatban, hogy mekkora veszélyt rejt ennek az elmulasztása, emlékeztetett egy nagyjából egy hónapja történt esetre, amikor egy Kisköved utcai tömbházból gázszag miatt hívták ki a szolgáltató munkatársait, akik
E tekintetben egyébként tapasztalata szerint még a gázérzékelővel rendelkező lakásokban is gyakran gondok vannak, ugyanis a lakók maguk húzzák ki a csatlakozóból az amúgy érzékeny berendezést, hogy az ne riasszon indokolatlanul.
Az elosztóhálózat üzemeltetőjének a hiányosságok felszámolására irányuló átfogó ellenőrzésével kapcsolatban a szakember úgy fogalmazott „hál’Istennek elkezdték, hiszen Bukarestben emberek kellett meghaljanak és egy tömbház tönkre menjen ahhoz, hogy komolyan vegyék a helyzetet.
