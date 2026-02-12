A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül

A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.

Széchely István 2026. február 12., 07:412026. február 12., 07:41

Az októberi bukaresti gázrobbanást követően kezdtek átfogó és kiterjedt ellenőrzésekbe az ország földgáz-elosztóhálózatainak üzemeltetői, ebben a térségben a Delgaz Grid.

Leggyakrabban – az esetek nagy többségében – a kötelező gázérzékelő hiánya miatt zárják el a gázt az érintett háztartásokban,

de hiányosságnak, szabálytalanságnak számít a gázkazán periodikus ellenőriztetésének az elmulasztása, de a gázcsövet a gáztűzhellyel összekötő nem megfelelő vezeték is – utóbbi sok háztartásban még mindig merev fémcsővel van megoldva, a sárga színű, flexibilis gázvezeték helyett. korábban írtuk Hatalmas robbanás történt egy bukaresti tömbházban – videóval Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU). Azok a fogyasztók, akiknél problémák vannak, többnyire már decemberben felszólítást kaptak, hogy 30 napon belül rendezzék a hiányosságokat, ám ezt sokan figyelmen kívül hagyták, az elosztóhálózat üzemeltetője pedig

februárban elkezdte elzárni a gázt ezekben a háztartásokban. Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is vannak ilyen esetek,

utóbbi településen már több mint negyven háztartás maradt gáz nélkül. korábban írtuk Mulasztások sorozatát követték el a bukaresti tömbházrobbanás gyanúsítottjai Bukarest ötödik kerületi bírósága pénteken elrendelte a Rahova lakótelepi tömbházrobbanás ügyében két nappal korábban őrizetbe vett három gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását. Székelykeresztúron nem minden esetben volt indokolt Az elosztóhálózat üzemeltetője nem köteles ezt a polgármesteri hivatalnak jelenteni, hiszen közvetlenül a fogyasztókkal áll szerződéses viszonyban, de a székelyudvarhelyi városházán is értesültek az ellenőrzésekről. Amint azt Zörgő Noémi, a városháza szóvivője közölte, a hivatal műszaki igazgatója egyeztetett a Delgaz képviselőivel,

egy fokozott országos ellenőrzés zajlik az országban történt gázrobbanások miatt.

A fogyasztók, akik elmulasztották elvégeztetni a periodikus ellenőrzést, felszólítást kaptak, 30 nap elteltével ellenőrzik a hiányosságok pótlását a hálózatüzemeltető munkatársai, és ahol nem orvosolták a problémákat, ott elzárják a gázt. Kötelező ugyanakkor a gázérzékelő is, abból is az a típus, ami szivárgás esetén automatikusan elzárja a gázt – erősítette meg értesüléseik alapján a hivatal szóvivője.

Sok háztartásban már elzárták a gázt a hiányosságok miatt. Érdemes komolyan venni a hálózatüzemeltetői felszólítást Fotó: Tuchiluș Alex

Székelykeresztúr polgármestere közösségi oldalán egy videót is közzétett a település lakói számára a szükséges teendőkről, amelyben azt is elmondta, hogy

már több mint negyven háztartásban zárták el a gázt a településen. Azonban valószínűleg túlkapások is történtek

– tudtuk meg a település vezetőjétől. „Több olyan eset is volt, amikor figyelmetlenül jártak el. Nem akarok összeesküvés-elméleteket gyártani, de

több háztartás is van, amit konkrétan tudok, hogy ott volt gázérzékelő, működött, mégis be volt írva, hogy nem működik.

És másnap, amikor mentek, hogy visszakössék, mondták, hogy hát erre nem vesznek el pénzt, mert ez az ő hibájuk. Csak egy kétgyermekes család esetében mindegy, hogy a te hibád, vagy nem a te hibád, attól még február van” – említett meg néhány megalapozatlan gázelzárást Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. Hirdetés „Én a Delgazzal, az E-ON Asisttal Vásárhelyről, minden igazgatósággal egyeztettem, mert nagyon zavart az, hogy anélkül, hogy az emberek tényleg tudták volna azt, hogy mi várható, megtörténtek februárban a lecsatolások” – fogalmazott a település vezetője. Kérdésünkre ugyanakkor azt is elmondta, hogy

nem tud olyan moratóriumról, ami ilyen esetekben megtiltaná a gázszolgáltatás felfüggesztését télen, tehát a fűtési idényben.

A székelykeresztúri esetekről Koncz Hunor János elmondta, egyes háztartások esetében a gázkazán periodikus ellenőrzésének a hiánya volt megjelölve problémaként, de sok olyan is volt, ahol az, hogy nem a sárga színű, flexibilis vezetékkel volt bekötve a gáztűzhelybe a gáz. Leggyakrabban azonban a gázérzékelő hiánya volt a probléma, de ez szerinte nem csak Székelyföldön, hanem országszerte általános gond, és a háztartások több mint 80 százaléka nincs rendben e tekintetben, mondta a polgármester, ezért

valószínűnek tartja, hogy még sokan számíthatnak gázelzárásra.

Fotó: Borbély Fanni

Érdemes átnézni a legutóbbi ellenőrzés nyilvántartási lapját Valószínű, hogy az elosztóhálózat üzemeltetője eddig elnéző volt a hiányosságokkal kapcsolatban, hiszen már hosszú évek óta kötelező a gázérzékelők megléte, de a flexibilis vezetéké is, és ezek hiánya megjegyzésként felkerül a földgázberendezés időszakos ellenőrzésének a nyilvántartási lapjára is (fișa de evidență). A lap 5-ös és 6-os pontjánál van feltüntetve az, ha valamilyen hiányosságot kell pótoljon az adott lakás vagy ház tulajdonosa – ha mindkét pontnál az „Igen” van bepipálva ezeknél a szövegmezőknél, akkor megnyugodhat a tulajdonos, nem kell a szolgáltatás felfüggesztésétől tartania.

Ha viszont gond van nála, ajánlott mielőbb szakcéghez fordulnia,

egyrészt azért, hogy ne járjon úgy, mint sok hasonló helyzetben lévő lakástulajdonos, másrészt azért, mert megrohanták ezeket a vállalkozásokat azok a fogyasztók, akik a gázelzárás előtt szeretnék sürgősen orvosolni a problémákat. Futótűzként terjed a hír, megrohamozták a szakcégeket A Delgaz február elején kezdte meg a gázelzárását azokban székelyudvarhelyi háztartásokban, amelyekben nem vették komolyan a decemberi felszólítást, ennek a híre pedig futótűzként kezdett terjedni a városban, és

már nem csak azok keresik az ilyen szakcégeket, akik felszólítást kaptak, hanem azok is, akik szeretnék megelőzni ezt

– mondta el megkeresésünkre az egyik ilyen székelyudvarhelyi vállalkozás szakembere. Megnőtt a megrendeléseik száma, és mivel sok a kliens, de csak nagyjából tíz ilyen cég van a megyében, várólisták alakultak ki,

egy hétbe, tíz napba is beletelik, amíg sorra kerülnek az új megrendelők.

A gázérzékelő, amely a lépcsőházi gázcsőre szerelt elektromágneses szeleppel elzárja a gázt szivárgás esetén, már 2020 óta kötelező, az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) rendelete értelmében. Azt már a tervezők berajzolják a gázkazánok telepítési tervébe, és fel is szerelik a kivitelezés során, így elsősorban azokban a háztartásokban van a gond, ahol 2020 előtt szerelték fel a gázkazánt – mondta a szakember.

Ha meg kellene saccolnom, a házakat is beleszámolva – mert azokban is kötelező –, akkor azt mondanám, hogy a fél városnak nincs gázérzékelője

– válaszolta kérdésünkre. Annak is utánanéztünk, mennyibe kerülhet átlagosan a hiányosságok utólagos pótlása. Mint kiderült,

több száz lejes kiadással kell számolnia annak, akinek pótolnia kell a hiányosságokat.

Ha csak az időszakos ellenőrzést kell elvégeztetnie, akkor valamivel több mint 300 lejes költségre számíthat. Ha gázérzékelőre is szüksége van, akkor a legolcsóbbakat 150-200 lejért tudja megvásárolni, de ezek nem jó minőségűek. A drágábbakból viszont nem tartanak készleten a boltok, így a megrendelő a szakcégre kell bízza a detektor beszerzését is. Ennek a költsége a telepítéssel együtt nagyjából 500-600 lejbe kerül, de ez a helyszíni körülményektől is függ, és ehhez még hozzájön az ellenőrzés költsége – tudtuk meg a szakembertől.

Fontos tudni, hogy az ilyen jellegű munkálatokat csak szakcég végezheti el, majd annak kell „lepapíroznia” azt,

azaz a telepítést követően el kell végezze a szükséges ellenőrzéseket. Az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) adatbázisa szerint 11, ilyen jellegű engedéllyel rendelkező szakcég működik a megyében. A detektor beszerzésének az elmulasztása egyébként nem csak a gáz elzárását vonhatja maga után.

A törvény értelmében az ANRE rendelkezéseinek a megszegése 2000 és 4000 lej közötti pénzbírsággal büntethető.

Ha egyéni gázkazánról van szó, a felelősség, és szabálytalanság esetén a pénzbírság is a tulajdonosra hárul. A közös felületeket érintő mulasztások esetében – ilyen például társasházakban a közös fővezeték – a felelősség a lakástulajdonosi társulásra hárul.

Fotó: Barabás Ákos

Nem csak a kiskazánosok számára kötelező A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az időszakos ellenőrzést azokban a háztartásokban is kötelező elvégeztetni – és valószínűleg a gázérzékelővel is hasonló a helyzet –, amelyekben nem gázkazánt használnak, hanem például távfűtést, de gáztűzhelyen főznek. Az ellenőrzésről a lakástulajdonosi társulások, illetve maguk a lakók kell gondoskodjanak, mondta a szakcég képviselője.

Azzal kapcsolatban, hogy mekkora veszélyt rejt ennek az elmulasztása, emlékeztetett egy nagyjából egy hónapja történt esetre, amikor egy Kisköved utcai tömbházból gázszag miatt hívták ki a szolgáltató munkatársait, akik

legalább nyolc helyen találtak szivárgást, többnyire a lakásokban lévő régi, kulcsos gázcsapoknál.