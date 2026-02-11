Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint

Fotó: Pixabay
A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást.
– írta egy szerdai Facebook-bejegyzésben Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter.
Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
„A kormány és Ilie Bolojan miniszterelnök minden erőfeszítése ellenére ma azok nyertek, akik a kiváltságaik elvesztésétől való félelmükben elfutottak az ülésekről. Sötét nap a mai mindazok számára, akik igazságos és korrupciómentes igazságszolgáltatást akarnak” – fogalmazott Pîslaru.
Az alkotmánybíróság szerdai ülése előtt közzétett másik bejegyzésében a miniszter azt írta: a testület „utolsó utáni órában hozott” döntésén múlik, hogy Románia végleg elveszíti-e a 231 millió eurós vissza nem térítendő uniós támogatást. A tárcavezető úgy fogalmazott:
Emlékeztetett, hogy a különnyugdíjak reformját Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, és a bevezetése az igazságosabb nyugdíjrendszer és a költségvetési egyensúly szempontjából is elengedhetetlen.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Mint ismert, az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról. Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy
A legfelsőbb bíróság ugyanis úgy véli, hogy a kormány tervezetében szereplő intézkedések diszkriminálják a bírákat és az ügyészeket a különnyugdíjban részesülő más kategóriákkal szemben.
