Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint

A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást.

Tamás Attila 2026. február 11., 16:332026. február 11., 16:33

A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt

Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró vissza nem térítendő európai uniós támogatást

– írta egy szerdai Facebook-bejegyzésben Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter. korábban írtuk Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról. A tárcavezető arra reagált, hogy az alkotmánybíróság szerdán

ötödszörre is elhalasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

„A kormány és Ilie Bolojan miniszterelnök minden erőfeszítése ellenére ma azok nyertek, akik a kiváltságaik elvesztésétől való félelmükben elfutottak az ülésekről. Sötét nap a mai mindazok számára, akik igazságos és korrupciómentes igazságszolgáltatást akarnak” – fogalmazott Pîslaru. Hirdetés Az alkotmánybíróság szerdai ülése előtt közzétett másik bejegyzésében a miniszter azt írta: a testület „utolsó utáni órában hozott” döntésén múlik, hogy Románia végleg elveszíti-e a 231 millió eurós vissza nem térítendő uniós támogatást. A tárcavezető úgy fogalmazott:

az alkotmánybíróság határozata eldöntheti, hogy az ország búcsút mond-e a jelentős összegnek, amelyből iskolák, kórházak vagy autópálya-szakaszok építését lehetne finanszírozni.

Emlékeztetett, hogy a különnyugdíjak reformját Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, és a bevezetése az igazságosabb nyugdíjrendszer és a költségvetési egyensúly szempontjából is elengedhetetlen. korábban írtuk A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében. Mint ismert, az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról. Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy

kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban.