Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást. 

Tamás Attila

2026. február 11., 16:332026. február 11., 16:33

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt

Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró vissza nem térítendő európai uniós támogatást

– írta egy szerdai Facebook-bejegyzésben Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter.

korábban írtuk

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

A tárcavezető arra reagált, hogy az alkotmánybíróság szerdán

ötödszörre is elhalasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról. 

„A kormány és Ilie Bolojan miniszterelnök minden erőfeszítése ellenére ma azok nyertek, akik a kiváltságaik elvesztésétől való félelmükben elfutottak az ülésekről. Sötét nap a mai mindazok számára, akik igazságos és korrupciómentes igazságszolgáltatást akarnak” – fogalmazott Pîslaru.

Hirdetés

Az alkotmánybíróság szerdai ülése előtt közzétett másik bejegyzésében a miniszter azt írta: a testület „utolsó utáni órában hozott” döntésén múlik, hogy Románia végleg elveszíti-e a 231 millió eurós vissza nem térítendő uniós támogatást.  A tárcavezető úgy fogalmazott:

az alkotmánybíróság határozata eldöntheti, hogy az ország búcsút mond-e a jelentős összegnek, amelyből iskolák, kórházak vagy autópálya-szakaszok építését lehetne finanszírozni.

Emlékeztetett, hogy a különnyugdíjak reformját Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, és a bevezetése az igazságosabb nyugdíjrendszer és a költségvetési egyensúly szempontjából is elengedhetetlen.

korábban írtuk

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.

Mint ismert, az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról. Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy

kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban.

A legfelsőbb bíróság ugyanis úgy véli, hogy a kormány tervezetében szereplő intézkedések diszkriminálják a bírákat és az ügyészeket a különnyugdíjban részesülő más kategóriákkal szemben.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Székelyhon

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Székelyhon

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Székely Sport

Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Krónika

Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Székely Sport

Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 11., szerda

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása

Az utolsó simításokat végzi a kormány a közigazgatási reformról szóló tervezeten, amelyet sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni – nyilatkozta szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása
Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása
2026. február 11., szerda

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra

Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot emlékévvé nyilvánította szerdán a Szenátus, elfogadva az erről szóló törvénytervezetet.

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
2026. február 11., szerda

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
2026. február 11., szerda

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését

Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
2026. február 11., szerda

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
2026. február 11., szerda

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését

A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
2026. február 11., szerda

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés

A betegek jogosultak lesznek arra, hogy a kezelőorvosuk ne csupán javaslatot tegyen, hanem konkrétan átirányítsa és időpontot is foglaljon számukra a következő szükséges szakorvosi konzultációra vagy diagnosztikai vizsgálatra.

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
2026. február 11., szerda

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
2026. február 11., szerda

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében

A megyei katonai központok teljes egészében a védelmi minisztérium irányítása alá kerülnének 2027. január elsejétől – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán. De előbb meg kell oldani azt a problémát, ami Hargita megyére is jellemző.

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
2026. február 11., szerda

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
2026. február 11., szerda

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
2026. február 11., szerda

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
Hirdetés
2026. február 11., szerda

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság szerdai ülésén, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványt tárgyalja a testület.

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
2026. február 11., szerda

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
2026. február 11., szerda

Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon

A miniszterelnöki hivatal 2025-ben összesen közel 9,97 millió lejjel (23,7 százalékkal) csökkentette kiadásait az előző évhez képest – tájékoztatott szerdán a kormány sajtóirodája.

Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon
Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon
2026. február 11., szerda

Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon
2026. február 10., kedd

Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön

Két ember égési sérüléseket szenvedett miután tűz ütött ki kedd este egy tömbházlakásban Sepsiszentgyörgyön. A tűzeset miatt negyven személyt kellett evakuálni a tömbházból.

Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön
Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön
2026. február 10., kedd

Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!