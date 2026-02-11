Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.
A perben első fokon eljáró bukaresti negyedik kerületi bíróság 13 év és három hónap börtönbüntetést szabott ki K. Lajosra, akinek az elsőfokú ítélet szerint 100 ezer euró kártérítést kellett volna fizetnie az áldozatoknak. Az ítélőtábla enyhített a büntetésen, így
A férfi ellen tavaly januárban emelt vádat az ügyészség nemi erőszak gyanúja miatt.
A 39 éves K. Lajost 2024 júliusában tetten érték a rendőrök, amint bukaresti, negyedik kerületi lakásában szexuális kapcsolatot létesített egy 14 éves fiúval. A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a férfi pénz és egyéb javak ígéretével csalta fel a lakására a kiskorút. Médiaértesülések szerint a fiú sokgyermekes családból származik, a szülei külön élnek – írja az Agerpres hírügynökség.
K. Lajos önmagát „topmentorként, drámaíróként, íróként és tanárként” jellemzi. Létrehozott egy iskolát is különleges képességű gyermekek számára, de az intézmény nem rendelkezik az oktatási minisztérium jóváhagyásával.
A valóságban K. Lajosnak nincs felsőfokú végzettsége, a nyolcadik osztály elvégzése után otthagyta az iskolát.
A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A betegek jogosultak lesznek arra, hogy a kezelőorvosuk ne csupán javaslatot tegyen, hanem konkrétan átirányítsa és időpontot is foglaljon számukra a következő szükséges szakorvosi konzultációra vagy diagnosztikai vizsgálatra.
A megyei katonai központok teljes egészében a védelmi minisztérium irányítása alá kerülnének 2027. január elsejétől – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán. De előbb meg kell oldani azt a problémát, ami Hargita megyére is jellemző.
Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság szerdai ülésén, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványt tárgyalja a testület.
A miniszterelnöki hivatal 2025-ben összesen közel 9,97 millió lejjel (23,7 százalékkal) csökkentette kiadásait az előző évhez képest – tájékoztatott szerdán a kormány sajtóirodája.
Két ember égési sérüléseket szenvedett miután tűz ütött ki kedd este egy tömbházlakásban Sepsiszentgyörgyön. A tűzeset miatt negyven személyt kellett evakuálni a tömbházból.
Hirtelen esett össze egy idős férfi hétfőn Marosvásárhely egyik utcáján, egy önkéntes tűzoltó azonban éppen a helyszínen volt, és azonnal cselekedett, mellkaskompressziókkal hozta vissza az életbe a férfit.
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.
Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.
