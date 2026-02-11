Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését

Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.

A perben első fokon eljáró bukaresti negyedik kerületi bíróság 13 év és három hónap börtönbüntetést szabott ki K. Lajosra, akinek az elsőfokú ítélet szerint 100 ezer euró kártérítést kellett volna fizetnie az áldozatoknak. Az ítélőtábla enyhített a büntetésen, így

a zsenimentornak hét évet és tíz hónapot kell börtönben töltenie, és 30 ezer eurót kell kifizetnie kártérítésként.

A férfi ellen tavaly januárban emelt vádat az ügyészség nemi erőszak gyanúja miatt.

A 39 éves K. Lajost 2024 júliusában tetten érték a rendőrök, amint bukaresti, negyedik kerületi lakásában szexuális kapcsolatot létesített egy 14 éves fiúval. A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a férfi pénz és egyéb javak ígéretével csalta fel a lakására a kiskorút. Médiaértesülések szerint a fiú sokgyermekes családból származik, a szülei külön élnek – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

K. Lajos önmagát „topmentorként, drámaíróként, íróként és tanárként” jellemzi. Létrehozott egy iskolát is különleges képességű gyermekek számára, de az intézmény nem rendelkezik az oktatási minisztérium jóváhagyásával.

A valóságban K. Lajosnak nincs felsőfokú végzettsége, a nyolcadik osztály elvégzése után otthagyta az iskolát.