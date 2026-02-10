Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön

Két ember égési sérüléseket szenvedett miután tűz ütött ki kedd este egy tömbházlakásban Sepsiszentgyörgyön. A tűzeset miatt negyven személyt kellett evakuálni a tömbházból.

Barabás Hajnal 2026. február 10., 22:202026. február 10., 22:20

Egy toronyház második emeletén keletkezett tűz kedden este a sepsiszentgyörgyi Szemerja negyedben, a Vasile Goldiș utcában.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A tűzeset során két személy égési sérüléseket szenvedett, de sikerült kimenekülniük a lakásból. A helyszínre a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi tűzoltóság vonult ki.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A sűrű füst miatt evakuálták a tömbház mintegy negyven lakóját, a sérülteket pedig a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályára szállították.

A földgáz-és villanyszolgáltató leállította a szolgáltatást az oltás idejére. Miután kiszellőztették a tömbházat, a lakók visszatérhettek otthonaikba.

Egy lakás konyhájában ütött ki a tűz. A tömbház lakóit evakuálták a sűrű füst miatt Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság