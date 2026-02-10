Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek

Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.
A tárcavezető egy bukaresti eseményen beszélt erről, amikor a Solidaritatea Sanitară szakszervezeti szövetség által kilátásba helyezett általános sztrájkról faggatták az újságírók. A miniszter rámutatott, az érdekvédelmi szervezeteknek jogukban áll aláírásokat gyűjteni a sztrájk kirobbantásához, ezért nem kívánja kommentálni a kezdeményezést, de megjegyezte, hogy
„Ezek egy része egyesek számára természetesen zavaró, mert kimozdítja az embereket a komfortzónájukból, de meggyőződésem, hogy ha nem változtatunk bizonyos dolgokon (...), nem fog tudni tovább működni a rendszer”– magyarázta. Hozzátette,
A miniszter ugyanakkor ismét leszögezte, ellenzi, hogy 10 százalékkal csökkentsék a kórházak és a mentőszolgálatok egészségügyi személyzetének fizetését – számol be az Agerpres.
Rogobete ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi rendszer az egyetlen, amelyre nem vonatkozik a létszámstop, tehát az egészségügyi intézmények a kormány jóváhagyásával 2026-ban is alkalmazhatnak új munkaerőt. A miniszter beszélt arról is, hogy
Az erről szóló tervezet majdnem kész, de csak az idei állami költségvetés elfogadása után, márciusban vagy áprilisban tudja jóváhagyni a kormány – jelentette ki Rogobete.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.
Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.
