Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.

Székelyhon

2026. február 10., 17:182026. február 10., 17:18

A tárcavezető egy bukaresti eseményen beszélt erről, amikor a Solidaritatea Sanitară szakszervezeti szövetség által kilátásba helyezett általános sztrájkról faggatták az újságírók. A miniszter rámutatott, az érdekvédelmi szervezeteknek jogukban áll aláírásokat gyűjteni a sztrájk kirobbantásához, ezért nem kívánja kommentálni a kezdeményezést, de megjegyezte, hogy

állandó párbeszédben állnak a szakszervezetekkel, egyeztetnek velük minden tervezett intézkedésről.

„Ezek egy része egyesek számára természetesen zavaró, mert kimozdítja az embereket a komfortzónájukból, de meggyőződésem, hogy ha nem változtatunk bizonyos dolgokon (...), nem fog tudni tovább működni a rendszer”– magyarázta. Hozzátette,

a tárgyalások még folyamatban vannak, az egészségügyet érintő döntéseket várhatóan a hét folyamán véglegesítik.

A miniszter ugyanakkor ismét leszögezte, ellenzi, hogy 10 százalékkal csökkentsék a kórházak és a mentőszolgálatok egészségügyi személyzetének fizetését – számol be az Agerpres.

Rogobete ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi rendszer az egyetlen, amelyre nem vonatkozik a létszámstop, tehát az egészségügyi intézmények a kormány jóváhagyásával 2026-ban is alkalmazhatnak új munkaerőt. A miniszter beszélt arról is, hogy

a kórházi ügyeleti rendszer elavult, nem elégíti ki a jelenlegi igényeket, ezért újragondolták és átszervezik.

Az erről szóló tervezet majdnem kész, de csak az idei állami költségvetés elfogadása után, márciusban vagy áprilisban tudja jóváhagyni a kormány – jelentette ki Rogobete.

Belföld Politika Egészségügy
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. február 10., kedd

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
2026. február 10., kedd

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
2026. február 10., kedd

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe

Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
2026. február 10., kedd

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
2026. február 10., kedd

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
2026. február 10., kedd

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
2026. február 10., kedd

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását

A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
2026. február 10., kedd

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
2026. február 10., kedd

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot

A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
2026. február 10., kedd

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
2026. február 10., kedd

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
2026. február 10., kedd

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
2026. február 10., kedd

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is

Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
2026. február 10., kedd

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
2026. február 10., kedd

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak

A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
2026. február 10., kedd

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
2026. február 10., kedd

Szabadságra ment az egyik alkotmánybíró, várhatóan ismét elhalasztják a döntést a különnyugdíjakról

Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Szabadságra ment az egyik alkotmánybíró, várhatóan ismét elhalasztják a döntést a különnyugdíjakról
Szabadságra ment az egyik alkotmánybíró, várhatóan ismét elhalasztják a döntést a különnyugdíjakról
2026. február 10., kedd

Szabadságra ment az egyik alkotmánybíró, várhatóan ismét elhalasztják a döntést a különnyugdíjakról
2026. február 10., kedd

Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval

Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.

Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval
Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval
2026. február 10., kedd

Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval
