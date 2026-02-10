Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek

A tárcavezető egy bukaresti eseményen beszélt erről, amikor a Solidaritatea Sanitară szakszervezeti szövetség által kilátásba helyezett általános sztrájkról faggatták az újságírók. A miniszter rámutatott, az érdekvédelmi szervezeteknek jogukban áll aláírásokat gyűjteni a sztrájk kirobbantásához, ezért nem kívánja kommentálni a kezdeményezést, de megjegyezte, hogy

„Ezek egy része egyesek számára természetesen zavaró, mert kimozdítja az embereket a komfortzónájukból, de meggyőződésem, hogy ha nem változtatunk bizonyos dolgokon (...), nem fog tudni tovább működni a rendszer”– magyarázta. Hozzátette,

a tárgyalások még folyamatban vannak, az egészségügyet érintő döntéseket várhatóan a hét folyamán véglegesítik.

A miniszter ugyanakkor ismét leszögezte, ellenzi, hogy 10 százalékkal csökkentsék a kórházak és a mentőszolgálatok egészségügyi személyzetének fizetését – számol be az Agerpres.

Rogobete ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi rendszer az egyetlen, amelyre nem vonatkozik a létszámstop, tehát az egészségügyi intézmények a kormány jóváhagyásával 2026-ban is alkalmazhatnak új munkaerőt. A miniszter beszélt arról is, hogy