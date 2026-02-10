Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak

Sajtótájékoztatón számoltak be a Kanta Szakképző Központ újdonságairól

A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.

Bartha Zsófia 2026. február 10., 16:272026. február 10., 16:27

Szakács István, a Kanta Szakképző Központ vezetője emlékeztetett, a Békéscsabai Szakképzési Centrummal együttműködve jelenleg három megyében, négy helyszínen –

Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Gyimesfelsőlokon és Szovátán – szerveznek turizmussal és vendéglátással kapcsolatos képzéseket.

Kiemelte ugyanakkor az égiszük alatt zajló dajkaképzést, illetve a székelyföldi egészségügyi dolgozók számára nemrég szervezett kommunikációs tréning jelentőségét is. „Az elmúlt időszakban nagyon stabil működési környezetet tudtunk megteremteni köszönhetően a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, a Békéscsabai Szakképzési Centrumnak (BSZC), illetve a Kelemen Didák Alapítványnak, ebben az együttműködésben működtetjük az itteni a szakképzést, aminek eredményességét jelzi, hogy

már több mint háromszázan – szakácsok, cukrászok, szállodaszervezők, pincérek, dajkák, szobafestő-mázolók, szárazépítők – tanulnak szakmát

– részletezte Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, hozzátéve, hogy ezt a kínálatot tovább kívánják bővíteni a magyar kormánynak köszönhetően. A Kilátó Piarista Központ munkatársai közreműködésével XI-XII. osztályos diákoknak szerveznek életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve

szintén diákoknak szól a BSZC szakemberei által kidolgozott, a mesterséges intelligencia használatának alapjaiba bevezető 10-12 órás kurzus. Február 21–22-én a középiskolák vezetőinek kínálnak továbbképzést menedzseri kompetenciák és kommunikáció témakörben, illetve folytatni kívánják a székelyföldi kórházak, valamint a Békés Vármegyei Központi Kórház és a Szegedi Tudományegyetem közötti együttműködést.

A felnőttképzés mellett a középiskolásokra is gondolnak Fotó: Bartos Lóránt

Böjte Csaba ferences szerzetes konkrét példákkal támasztotta alá a szakképzés szükségességét, majd megidézte a hittérítő és iskolaalapító Kelemen Didák alakját, aki a Szent Istváni örökséget – miszerint minden tíz faluban legyen egy templom – az iskolákra vonatkoztatta.

Milyen jó lenne, ha manapság minden tíz faluban lenne egy szakképző központ”

– vélekedett Csaba testvér. Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Központ főigazgatója ismertette a mesterséges intelligencia használati alapképzés részleteit, amely tavaly ősszel már hatvan magyarországi iskolában indult el a digitális kultúra tárgykörben. Katona Miklós, a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ igazgatója elmondta, az általuk kidolgozott program célja, hogy

támogassák a fiatalokat a sikeres életpálya-döntés meghozatalában.