Általános sztrájkra készülnek az egészségügyben

Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.

Székelyhon

2026. február 10., 11:46

Erről a szövetség koordináló testülete határozott kedden, és a kormányt is értesíteni szándékszik ez ügyben – írja az Agerpres.

A szövetség közleménye szerint a sztrájk kiváltó oka a kormány által kezdeményezett, a személyzeti költségek 10 százalékos csökkentését előíró törvénytervezet, amely az egészségügyi ágazat kollektív munkaszerződésében biztosított bizonyos bérjogok elvesztését eredményezné. A sztrájk kirobbantását az egészségügyi dolgozók tavaly elszenvedett jelentős bércsökkenése is indokolja, amely a további tervezett csökkentésekkel egyetemben

körülbelül 30 százalékos reálbér-csökkenéshez vezet ez év végére, az infláció pedig a két év alatt összesen 15 százalékos reálbér-csökkenést eredményez.

A Solidaritatea Sanitară szövetség képviselői figyelmeztetnek, hogy amennyiben az egészségügyi dolgozók a kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeként nem mentesülnek a személyzeti költségek 10 százalékos csökkentését előíró törvénytervezet hatálya alól, vagy ha a kormány nem teljesíti a szociális párbeszédre vonatkozó törvényes kötelezettségét, a szakszervezet elindítja az eljárást az általános sztrájk kirobbantására.

Belföld Egészségügy
