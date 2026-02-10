Általános sztrájkra készülnek az egészségügyben

A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.

Erről a szövetség koordináló testülete határozott kedden, és a kormányt is értesíteni szándékszik ez ügyben – írja az Agerpres.

A szövetség közleménye szerint a sztrájk kiváltó oka a kormány által kezdeményezett, a személyzeti költségek 10 százalékos csökkentését előíró törvénytervezet, amely az egészségügyi ágazat kollektív munkaszerződésében biztosított bizonyos bérjogok elvesztését eredményezné. A sztrájk kirobbantását az egészségügyi dolgozók tavaly elszenvedett jelentős bércsökkenése is indokolja, amely a további tervezett csökkentésekkel egyetemben