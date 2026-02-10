Általános sztrájkra készülnek az egészségügyben

Fotó: Orbán Orsolya
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Erről a szövetség koordináló testülete határozott kedden, és a kormányt is értesíteni szándékszik ez ügyben – írja az Agerpres.
A szövetség közleménye szerint a sztrájk kiváltó oka a kormány által kezdeményezett, a személyzeti költségek 10 százalékos csökkentését előíró törvénytervezet, amely az egészségügyi ágazat kollektív munkaszerződésében biztosított bizonyos bérjogok elvesztését eredményezné. A sztrájk kirobbantását az egészségügyi dolgozók tavaly elszenvedett jelentős bércsökkenése is indokolja, amely a további tervezett csökkentésekkel egyetemben
A Solidaritatea Sanitară szövetség képviselői figyelmeztetnek, hogy amennyiben az egészségügyi dolgozók a kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeként nem mentesülnek a személyzeti költségek 10 százalékos csökkentését előíró törvénytervezet hatálya alól, vagy ha a kormány nem teljesíti a szociális párbeszédre vonatkozó törvényes kötelezettségét, a szakszervezet elindítja az eljárást az általános sztrájk kirobbantására.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
