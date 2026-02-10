Rovatok
Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.

Székelyhon

2026. február 10., 08:272026. február 10., 08:27

A meteorológusok már hétfőn figyelmeztettek, hogy kedd reggelig különösen hideg lesz Erdély keleti részén és Moldvában. Az előrejelzés bevált, hiszen keddre virradóan

Csíkszeredában mínusz 13,6 fokig hűlt a levegő, ami országos szinten is a legalacsonyabb értéknek számít.

Maroshévízen mínusz 9,2, Gyergyóalfaluban mínusz 8,4 fokot mértek az éjszaka leghidegebb pontján.

Székelyföld többi részén enyhébb volt az idő: Sepsiszentgyörgyön mínusz 3,7, Székelyudvarhelyen mínusz 2,9, Marosvásárhelyen mínusz 0,3 fokot mutatott a hőmérő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzése szerint a hét eleji hideget követően fokozatos felmelegedés várható, csütörtökön a nappali hőmérsékleteket átlaga eléri a 12 fokot Erdélyben.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Hirdetés
