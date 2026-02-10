Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja

Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.

Székelyhon 2026. február 10., 08:272026. február 10., 08:27

A meteorológusok már hétfőn figyelmeztettek, hogy kedd reggelig különösen hideg lesz Erdély keleti részén és Moldvában. Az előrejelzés bevált, hiszen keddre virradóan

Csíkszeredában mínusz 13,6 fokig hűlt a levegő, ami országos szinten is a legalacsonyabb értéknek számít.