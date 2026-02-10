Rovatok
Rendőrnek adják ki magukat szélhámosok, hogy adatokat lopjanak

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon és üzenetben próbálják megszerezni gyanútlan emberek bankszámla- és személyes adatait.

Székelyhon

2026. február 10., 09:192026. február 10., 09:19

Az új módszer lényege, hogy a csalók rendőrként mutatkoznak be, és valamilyen folyamatban lévő jogi eljárásra hivatkozva kérnek bizalmas adatokat az áldozatoktól. Az átverés hitelességét hamisított rendőrigazolvánnyal próbálják alátámasztani, amelyet kérésre elküldenek, azonban ezek az iratok nem valódiak.

Figyelmeztetnek,

a rendőrség semmilyen körülmények között nem kér telefonon vagy e-mailben bankszámla-adatokat, jelszavakat vagy személyes információkat,

ők kizárólag személyesen keresik meg hivatalos ügyekben a lakosságot – olvasható a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal felhívásában.

Arra kérnek mindenkit, hogy legyenek fokozottan óvatosak, az ilyen megkereséseket azonnal szakítsák meg, és gyanú esetén értesítsék a rendőrséget.

