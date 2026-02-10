Rendőrnek adják ki magukat szélhámosok, hogy adatokat lopjanak

Képünk illusztráció
Magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon és üzenetben próbálják megszerezni gyanútlan emberek bankszámla- és személyes adatait.
Az új módszer lényege, hogy a csalók rendőrként mutatkoznak be, és valamilyen folyamatban lévő jogi eljárásra hivatkozva kérnek bizalmas adatokat az áldozatoktól. Az átverés hitelességét hamisított rendőrigazolvánnyal próbálják alátámasztani, amelyet kérésre elküldenek, azonban ezek az iratok nem valódiak.
Figyelmeztetnek,
ők kizárólag személyesen keresik meg hivatalos ügyekben a lakosságot – olvasható a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal felhívásában.
Arra kérnek mindenkit, hogy legyenek fokozottan óvatosak, az ilyen megkereséseket azonnal szakítsák meg, és gyanú esetén értesítsék a rendőrséget.
Alkoholos befolyásoltság alatt vezető fiatal sofőr okozott balesetet Gyergyóremetén szombat este, egy utas megsérült. Nem ő volt az egyetlen, a hétvége folyamán a rendőrök több más ittas járművezetőt is kiszűrtek Hargita megyében.
A közösségi médiában heves tiltakozást váltott ki a helyi adók emelése, a gyergyószentmiklósi városháza által szervezett lakossági fórumon azonban alig negyvenen jelentek meg csütörtökön este. Elhangzott: a városban nincs mód az adók csökkentésére.
Molnár Ferenc, Székely Csaba, Madách Imre és Alfred Jarry művei is színpadra kerülnek februárban a Figura Stúdió Színház műsorán, Gyergyószentmiklóson és több székelyföldi városban.
Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. B. Kovács András író három kötetét ismerheti meg a közönség.
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.
A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.
Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.
Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.
