Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.

Tüntetést szervez szombaton Gyergyószentmiklóson az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). Sorbán Örs, gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő ezúttal szervezőként azt mondta: az adóemeléseket Bukarestben döntötték el, ahogyan például a fogyatékkal élők támogatásának eltörlését is. Mint fogalmazott, helyi önkormányzati szinten ezen nem lehet változtatni, Gyergyószentmiklóson nem emelték az adókat a kötelező szinteken felül. A probléma Bukarestben keletkezett, a megoldás is csak ott történhet,

a Bolojan-kormánynak vissza kellene vonnia a „népnyúzó rendeleteit”.

A helyi képviselő szerint az RMDSZ-nek is felelőssége van a kialakult helyzetben, mivel kormányzati szereplőként nyomást kellene gyakorolnia a kabinetre az intézkedések visszavonása érdekében. Úgy véli, a szövetség fellépése nem elég határozott: ugyan van egy kezdeményezésük, ami szerint az adók 50 százalékos csökkentését kérik, de nem helyezik kilátásba a kormányból való kilépést, ha nem érnek el változást. Hirdetés Sorbán Örs szerint nemcsak az eddigi adóemelések jelentenek gondot, hanem a további tervezett megszorítások is, például az áfaemelés, a gázárak liberalizációja és más olyan intézkedések, amelyek a lakosság legszegényebb rétegei mellett elsősorban a kis- és középvállalkozásokat sújtanák. Sorbán hangsúlyozta:

a tüntetés nem pártpolitikai rendezvény, bár az EMSZ vállalta fel a szervezést.

Hozzátette: a gyergyószentmiklósi városháza és a két másik Hargita megyei város által indított petícióknak kevés értelmét látja, de legalább a polgármesterek próbálnak valamit tenni. Milyen petícióról van szó? Petícióban kérik az idei évre jóváhagyott helyi adók módosításának lehetőségét Ilie Bolojan miniszterelnöktől a székelyföldi önkormányzatok az elmúlt hetek tiltakozásai nyomán. A csíkszeredai önkormányzat által kedden indított online aláírásgyűjtéshez Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós is csatlakozott. Az online petícióban a a csíkszeredaiak arra kérik a kormányfőt, hogy a 2026-os költségvetés februárra tervezett elfogadása előtt biztosítson

törvényes lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok csökkenthessék a tavaly megemelt helyi adókat.

A petícióban azt is kérik, hogy a kormány állítsa vissza a mozgássérültek és a fogyatékkal élők kedvezményeit. Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármester keddi bejelentése szerint helyi szinten próbálják pótolni a kormány által megvont kedvezményeket, ez azonban csak az adók befizetése után lehetséges. Mint az elöljáró közölte, a helyi tanács kedden jóváhagyott egy legfeljebb 1000 lej értékű pénzügyi támogatási lehetőséget a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők számára, amely fedezi az ingatlan és gépjárműadót.

A Bolojan-kormány parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással tavaly életbe léptetett intézkedése nyomán idén legalább 80 százalékkal emelkedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló nagyságrendű, a szennyezés mértékétől függő emelést irányoztak elő a gépjárműadó esetében is. A kormány azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.