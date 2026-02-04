Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen

A tüntetést a gyergyószentmiklósi művelődési ház előtti téren tartják szombaton
Fotó: Gergely Imre
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.
Tüntetést szervez szombaton Gyergyószentmiklóson az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). Sorbán Örs, gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő ezúttal szervezőként azt mondta: az adóemeléseket Bukarestben döntötték el, ahogyan például a fogyatékkal élők támogatásának eltörlését is. Mint fogalmazott, helyi önkormányzati szinten ezen nem lehet változtatni, Gyergyószentmiklóson nem emelték az adókat a kötelező szinteken felül. A probléma Bukarestben keletkezett, a megoldás is csak ott történhet,
A helyi képviselő szerint az RMDSZ-nek is felelőssége van a kialakult helyzetben, mivel kormányzati szereplőként nyomást kellene gyakorolnia a kabinetre az intézkedések visszavonása érdekében. Úgy véli, a szövetség fellépése nem elég határozott: ugyan van egy kezdeményezésük, ami szerint az adók 50 százalékos csökkentését kérik, de nem helyezik kilátásba a kormányból való kilépést, ha nem érnek el változást.
Sorbán Örs szerint nemcsak az eddigi adóemelések jelentenek gondot, hanem a további tervezett megszorítások is, például az áfaemelés, a gázárak liberalizációja és más olyan intézkedések, amelyek a lakosság legszegényebb rétegei mellett elsősorban a kis- és középvállalkozásokat sújtanák.
Sorbán hangsúlyozta:
Hozzátette: a gyergyószentmiklósi városháza és a két másik Hargita megyei város által indított petícióknak kevés értelmét látja, de legalább a polgármesterek próbálnak valamit tenni.
Petícióban kérik az idei évre jóváhagyott helyi adók módosításának lehetőségét Ilie Bolojan miniszterelnöktől a székelyföldi önkormányzatok az elmúlt hetek tiltakozásai nyomán. A csíkszeredai önkormányzat által kedden indított online aláírásgyűjtéshez Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós is csatlakozott.
Az online petícióban a a csíkszeredaiak arra kérik a kormányfőt, hogy a 2026-os költségvetés februárra tervezett elfogadása előtt biztosítson
A petícióban azt is kérik, hogy a kormány állítsa vissza a mozgássérültek és a fogyatékkal élők kedvezményeit.
Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármester keddi bejelentése szerint helyi szinten próbálják pótolni a kormány által megvont kedvezményeket, ez azonban csak az adók befizetése után lehetséges. Mint az elöljáró közölte, a helyi tanács kedden jóváhagyott egy legfeljebb 1000 lej értékű pénzügyi támogatási lehetőséget a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők számára, amely fedezi az ingatlan és gépjárműadót.
A Bolojan-kormány parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással tavaly életbe léptetett intézkedése nyomán idén legalább 80 százalékkal emelkedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló nagyságrendű, a szennyezés mértékétől függő emelést irányoztak elő a gépjárműadó esetében is. A kormány azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.
A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.
Két fronton indul el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat adóügyben: egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgoz ki.
