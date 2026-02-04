Rovatok
Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen

A tüntetést a gyergyószentmiklósi művelődési ház előtti téren tartják szombaton • Fotó: Gergely Imre

A tüntetést a gyergyószentmiklósi művelődési ház előtti téren tartják szombaton

Fotó: Gergely Imre

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.

Gergely Imre

2026. február 04., 17:072026. február 04., 17:07

2026. február 04., 17:162026. február 04., 17:16

Tüntetést szervez szombaton Gyergyószentmiklóson az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). Sorbán Örs, gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő ezúttal szervezőként azt mondta: az adóemeléseket Bukarestben döntötték el, ahogyan például a fogyatékkal élők támogatásának eltörlését is. Mint fogalmazott, helyi önkormányzati szinten ezen nem lehet változtatni, Gyergyószentmiklóson nem emelték az adókat a kötelező szinteken felül. A probléma Bukarestben keletkezett, a megoldás is csak ott történhet,

a Bolojan-kormánynak vissza kellene vonnia a „népnyúzó rendeleteit”.

A helyi képviselő szerint az RMDSZ-nek is felelőssége van a kialakult helyzetben, mivel kormányzati szereplőként nyomást kellene gyakorolnia a kabinetre az intézkedések visszavonása érdekében. Úgy véli, a szövetség fellépése nem elég határozott: ugyan van egy kezdeményezésük, ami szerint az adók 50 százalékos csökkentését kérik, de nem helyezik kilátásba a kormányból való kilépést, ha nem érnek el változást.

Sorbán Örs szerint nemcsak az eddigi adóemelések jelentenek gondot, hanem a további tervezett megszorítások is, például az áfaemelés, a gázárak liberalizációja és más olyan intézkedések, amelyek a lakosság legszegényebb rétegei mellett elsősorban a kis- és középvállalkozásokat sújtanák.

Sorbán hangsúlyozta:

a tüntetés nem pártpolitikai rendezvény, bár az EMSZ vállalta fel a szervezést.

Hozzátette: a gyergyószentmiklósi városháza és a két másik Hargita megyei város által indított petícióknak kevés értelmét látja, de legalább a polgármesterek próbálnak valamit tenni.

Milyen petícióról van szó?

Petícióban kérik az idei évre jóváhagyott helyi adók módosításának lehetőségét Ilie Bolojan miniszterelnöktől a székelyföldi önkormányzatok az elmúlt hetek tiltakozásai nyomán. A csíkszeredai önkormányzat által kedden indított online aláírásgyűjtéshez Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós is csatlakozott.

Az online petícióban a a csíkszeredaiak arra kérik a kormányfőt, hogy a 2026-os költségvetés februárra tervezett elfogadása előtt biztosítson

törvényes lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok csökkenthessék a tavaly megemelt helyi adókat.

A petícióban azt is kérik, hogy a kormány állítsa vissza a mozgássérültek és a fogyatékkal élők kedvezményeit.

Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármester keddi bejelentése szerint helyi szinten próbálják pótolni a kormány által megvont kedvezményeket, ez azonban csak az adók befizetése után lehetséges. Mint az elöljáró közölte, a helyi tanács kedden jóváhagyott egy legfeljebb 1000 lej értékű pénzügyi támogatási lehetőséget a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők számára, amely fedezi az ingatlan és gépjárműadót.

A Bolojan-kormány parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással tavaly életbe léptetett intézkedése nyomán idén legalább 80 százalékkal emelkedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló nagyságrendű, a szennyezés mértékétől függő emelést irányoztak elő a gépjárműadó esetében is. A kormány azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért
Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért

A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk

Két fronton indul el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat adóügyben: egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgoz ki.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Politika
2026. február 04., szerda

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben

A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
2026. február 04., szerda

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
2026. február 03., kedd

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
2026. február 03., kedd

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
2026. február 02., hétfő

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart

Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
2026. február 02., hétfő

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
2026. február 02., hétfő

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr

Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
2026. február 02., hétfő

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
2026. február 01., vasárnap

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA

Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
2026. február 01., vasárnap

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
2026. február 01., vasárnap

Előadás a gyergyói farsangok történetéről

A gyergyói farsangok története kerül terítékre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében Gyergyószentmiklóson.

Előadás a gyergyói farsangok történetéről
Előadás a gyergyói farsangok történetéről
2026. február 01., vasárnap

Előadás a gyergyói farsangok történetéről
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk

Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
2026. január 28., szerda

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA

Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
2026. január 28., szerda

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház

Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
