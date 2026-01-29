Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk

Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.

Gergely Imre 2026. január 29., 20:002026. január 29., 20:00

Súlyos betegséget diagnosztizáltak Kozma Gabriellánál, amelynek gyógyítása hosszú és költséges folyamat. A korábban mindig segítőkész, önkéntesként tevékenykedő nő most a közösség összefogásában bízik, hogy felnevelhesse kislányát és kisfiát. Az orvosok szerint a betegséget időben felfedezték, és gyógyítható, azonban

a kezelési folyamat előreláthatóan több mint másfél évig tart.

A gyergyószentmiklósi nő kezelése Budapesten zajlik, ezért háromhetente több napot kell ott töltenie. Később műtét is vár rá. Állapota miatt nem utazhat vonattal, repülővel vagy más tömegközlekedési eszközzel, a fertőzésveszély és az esetleges rosszullétek miatt csak egyéni közlekedés jöhet szóba. A budapesti tartózkodások és utazások nem kis költséget jelentenek, ezért Gabika támogatásra szorul. Családja és barátai mindent megtesznek azért, hogy ő és a gyermekei ne szenvedjenek hiányt, azonban

a hosszú kezelési időszak miatt szükségük van a közösség segítségére is.

Azért is bíznak az emberek jóindulatában, mert sokan ismerik a hölgyet mint különféle jótékonysági akciók, közösségi megmozdulások, kezdeményezések önkéntesét, segítőjét. Amikor másoknak szükségük volt segítségre, igyekezett megtenni, amit tehetett – most ő az, akinek támogatásra van szüksége.