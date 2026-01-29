Rovatok
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk

Fotó: Kozma Gabriella Facebook oldala

Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.

Gergely Imre

2026. január 29., 20:00

Súlyos betegséget diagnosztizáltak Kozma Gabriellánál, amelynek gyógyítása hosszú és költséges folyamat. A korábban mindig segítőkész, önkéntesként tevékenykedő nő most a közösség összefogásában bízik, hogy felnevelhesse kislányát és kisfiát.

Az orvosok szerint a betegséget időben felfedezték, és gyógyítható, azonban

a kezelési folyamat előreláthatóan több mint másfél évig tart.

A gyergyószentmiklósi nő kezelése Budapesten zajlik, ezért háromhetente több napot kell ott töltenie. Később műtét is vár rá.

Állapota miatt nem utazhat vonattal, repülővel vagy más tömegközlekedési eszközzel, a fertőzésveszély és az esetleges rosszullétek miatt csak egyéni közlekedés jöhet szóba. A budapesti tartózkodások és utazások nem kis költséget jelentenek, ezért Gabika támogatásra szorul. Családja és barátai mindent megtesznek azért, hogy ő és a gyermekei ne szenvedjenek hiányt, azonban

a hosszú kezelési időszak miatt szükségük van a közösség segítségére is.

Azért is bíznak az emberek jóindulatában, mert sokan ismerik a hölgyet mint különféle jótékonysági akciók, közösségi megmozdulások, kezdeményezések önkéntesét, segítőjét. Amikor másoknak szükségük volt segítségre, igyekezett megtenni, amit tehetett – most ő az, akinek támogatásra van szüksége.

Kérik, aki teheti, járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyógyulás időszaka ne legyen az elkerülhetetlennél megterhelőbb számára és gyermekei számára sem. Az anyagi támogatás az alábbi módokon lehetséges:

Revolut ID: @gabriellakozma

Bankszámlaszám: Gabriella Dezső
IBAN: RO63 REVO 0000 1622 9184 9718
BIC / SWIFT kód: REVOROBB

Gyergyószék Jótékonyság
