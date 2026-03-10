Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
A 13A jelzésű országút mindkét sávját lezárták az autós forgalom elől Csíkszereda bejáratánál, mivel kigyulladt egy autó kedden délelőtt.
2026. március 10., 10:022026. március 10., 10:02
2026. március 10., 10:492026. március 10., 10:49
A kigyulladt autóhoz a csíkszeredai hivatásos tűzoltók szálltak ki egy tűzoltóautóval.
A Hargita megyei tűzoltóság rövid tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, az érintett útszakaszon viszont teljes útzárat vezettek be az intézkedések idejére.
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tüzet délelőtt negyed tizenegy körül sikerült megfékezni, a tűzoltók viszont siettek Csíkszentimrére, ahonnan ugyancsak egy kigyulladt autó miatt kaptak riasztást.
A forgalom jelenleg egy sávon halad az érintett 13A-útszakaszon – tájékoztatott kérdésünkre Alina Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője.
Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.
Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.
Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.
Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.
A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.
Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az intézmény.
Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.
3 hozzászólás