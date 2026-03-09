Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál

2026. március 05., csütörtök

A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni

Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.