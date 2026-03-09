Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe

Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.
A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek a csíkszeredai volt politkai foglyok emlékművénél
Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.
„A második világháború után bevezetett kommunista rendszer áldozatainak és politikai üldözöttjeinek hivatalos emléknapját tartjuk március 9-én.
– fogalmazott Máté Viktória, a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének képviselője a Csíkszeredában szervezett megemlékezésen. Hozzátette, a még életben lévő volt politikai foglyok közül – Vitéz Kelemen Csongor, Vitéz Biczó János és Vitéz Vorzsák János – senki sem volt olyan egészségi állapotban, hogy részt tudjanak venni az eseményen.
A rendszerváltozást követően vált lehetővé, hogy megemlékezhessenek az áldozatokról, a hargitai megyeszékhelyen
Máté Viktória beszédében külön megemlítette még Nagy Benedek történészt, politikai elítéltet is, aki rendszeres szónoka volt a megemlékezéseknek, és aki már nincs közöttünk.
Sógor Enikő alpolgármester felszólalásában arról beszélt, hogy a kommunizmus évei nemcsak azokat sújtották, akik börtönbe kerültek. Az egész közösség, különösen a magyar kisebbség életére is rányomták bélyegüket. „Itt ennél az emlékműnél ismét fejet hajtunk mindazok előtt, akiknek az élete a történelmi igazságtalanság áldozata lett.
– fogalmazott.
Gyombolai Péter Vince, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja beszédében kiemelte, az emlékezés ma nem puszta kegyelet, hanem erkölcsi alapkövünk, ezért amikor fejet hajtunk a diktatúra áldozatai előtt, az emberi méltóság és szabadságvágy örökérvényű diadalát ünnepeljük a zsarnokság felett. „A diktatúra természete nem változik. Mindig az értéket hordózó közösségek szétverésével, az egyén szabadságának sárba tiprásával kezdődik. És ha elfelejtjük a múlt bűneit, ha elveszítjük morális éberségünket, védtelenné válunk a jelen hasonló törekvéseivel szemben.
– fogalmazott.
Darvas-Kozma József római katolikus esperes-plébános az egyházi áldás előtt szintén fontosnak tartotta megemlékezni arról, hogy a kommunista rezsim alatt, 1944 és 1989 között
Rajtuk kívül más felekezetek vezetővel is hasonlóan jártak el ebben a korszakban. „Népünk vezetőit akarták lefejezni, hiszen ha elveszejtik azt, aki az igazságot hirdeti, akkor jövőkép nélkül elpusztul a nép” – mondta. Ezt követően Solymosi Alpár unitárius lelkésszel áldást mondtak, majd a himnuszok eléneklése után koszorúzással zárult az esemény.
