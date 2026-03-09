Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe

Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.

Barabás Hajnal

2026. március 09., 17:012026. március 09., 17:01

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek a csíkszeredai volt politkai foglyok emlékművénél • Fotó: Borbély Fanni

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek a csíkszeredai volt politkai foglyok emlékművénél

Fotó: Borbély Fanni

Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.

Barabás Hajnal

2026. március 09., 17:012026. március 09., 17:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„A második világháború után bevezetett kommunista rendszer áldozatainak és politikai üldözöttjeinek hivatalos emléknapját tartjuk március 9-én.

Idézet
Megemlékezünk az 1944–1980 között történt történelmi túlkapásokra, üldöztetésekre, elítélésekre, megkínzásokra és a börtönévek borzalmaira”

– fogalmazott Máté Viktória, a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének képviselője a Csíkszeredában szervezett megemlékezésen. Hozzátette, a még életben lévő volt politikai foglyok közül – Vitéz Kelemen Csongor, Vitéz Biczó János és Vitéz Vorzsák János – senki sem volt olyan egészségi állapotban, hogy részt tudjanak venni az eseményen.

Hirdetés
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A rendszerváltozást követően vált lehetővé, hogy megemlékezhessenek az áldozatokról, a hargitai megyeszékhelyen

a volt politikai foglyok emlékművét a Temesvári sugárúton helyezték ki, tábláira 236 áldozat nevét írták fel.

Máté Viktória beszédében külön megemlítette még Nagy Benedek történészt, politikai elítéltet is, aki rendszeres szónoka volt a megemlékezéseknek, és aki már nincs közöttünk.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő alpolgármester felszólalásában arról beszélt, hogy a kommunizmus évei nemcsak azokat sújtották, akik börtönbe kerültek. Az egész közösség, különösen a magyar kisebbség életére is rányomták bélyegüket. „Itt ennél az emlékműnél ismét fejet hajtunk mindazok előtt, akiknek az élete a történelmi igazságtalanság áldozata lett.

Idézet
Ők azon kevesek közül valók, akik saját szabadságukat zálogba adták gyermekeik, unokáik, a mi szabadságunkért. Emlékezzünk rájuk tisztelettel”

– fogalmazott.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Gyombolai Péter Vince, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja beszédében kiemelte, az emlékezés ma nem puszta kegyelet, hanem erkölcsi alapkövünk, ezért amikor fejet hajtunk a diktatúra áldozatai előtt, az emberi méltóság és szabadságvágy örökérvényű diadalát ünnepeljük a zsarnokság felett. „A diktatúra természete nem változik. Mindig az értéket hordózó közösségek szétverésével, az egyén szabadságának sárba tiprásával kezdődik. És ha elfelejtjük a múlt bűneit, ha elveszítjük morális éberségünket, védtelenné válunk a jelen hasonló törekvéseivel szemben.

Idézet
A politikai foglyok sorsa arra int minket, hogy ne feledjük: a szabadság nem egy befejezett állapot, hanem egy nap mint nap megvédendő kincs”

– fogalmazott.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Darvas-Kozma József római katolikus esperes-plébános az egyházi áldás előtt szintén fontosnak tartotta megemlékezni arról, hogy a kommunista rezsim alatt, 1944 és 1989 között

279 római katolikus papot zártak be, és közülük 28-an meghaltak a börtönben.

Rajtuk kívül más felekezetek vezetővel is hasonlóan jártak el ebben a korszakban. „Népünk vezetőit akarták lefejezni, hiszen ha elveszejtik azt, aki az igazságot hirdeti, akkor jövőkép nélkül elpusztul a nép” – mondta. Ezt követően Solymosi Alpár unitárius lelkésszel áldást mondtak, majd a himnuszok eléneklése után koszorúzással zárult az esemény.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál

Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban

Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban
Műtétpremier a csíkszeredai kórházban
2026. március 09., hétfő

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 06., péntek

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba
Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba
2026. március 06., péntek

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei

Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.

Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei
Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei
2026. március 06., péntek

Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei
2026. március 05., csütörtök

Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában

A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.

Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában
Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában
2026. március 05., csütörtök

Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában
2026. március 05., csütörtök

Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában

Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az intézmény.

Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában
Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában
2026. március 05., csütörtök

Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni

Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.

A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni
A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni
2026. március 05., csütörtök

A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni
2026. március 04., szerda

Bútorfestő workshop Csíkszeredában

Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.

Bútorfestő workshop Csíkszeredában
Bútorfestő workshop Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Bútorfestő workshop Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat

A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
2026. március 04., szerda

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!