Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben. Barabás Hajnal 2026. március 09., 17:012026. március 09., 17:01

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek a csíkszeredai volt politkai foglyok emlékművénél Fotó: Borbély Fanni

„A második világháború után bevezetett kommunista rendszer áldozatainak és politikai üldözöttjeinek hivatalos emléknapját tartjuk március 9-én.

Megemlékezünk az 1944–1980 között történt történelmi túlkapásokra, üldöztetésekre, elítélésekre, megkínzásokra és a börtönévek borzalmaira”

– fogalmazott Máté Viktória, a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének képviselője a Csíkszeredában szervezett megemlékezésen. Hozzátette, a még életben lévő volt politikai foglyok közül – Vitéz Kelemen Csongor, Vitéz Biczó János és Vitéz Vorzsák János – senki sem volt olyan egészségi állapotban, hogy részt tudjanak venni az eseményen.

Fotó: Borbély Fanni

A rendszerváltozást követően vált lehetővé, hogy megemlékezhessenek az áldozatokról, a hargitai megyeszékhelyen

a volt politikai foglyok emlékművét a Temesvári sugárúton helyezték ki, tábláira 236 áldozat nevét írták fel.

Máté Viktória beszédében külön megemlítette még Nagy Benedek történészt, politikai elítéltet is, aki rendszeres szónoka volt a megemlékezéseknek, és aki már nincs közöttünk.

Sógor Enikő alpolgármester felszólalásában arról beszélt, hogy a kommunizmus évei nemcsak azokat sújtották, akik börtönbe kerültek. Az egész közösség, különösen a magyar kisebbség életére is rányomták bélyegüket. „Itt ennél az emlékműnél ismét fejet hajtunk mindazok előtt, akiknek az élete a történelmi igazságtalanság áldozata lett.

Ők azon kevesek közül valók, akik saját szabadságukat zálogba adták gyermekeik, unokáik, a mi szabadságunkért. Emlékezzünk rájuk tisztelettel”

– fogalmazott.

Gyombolai Péter Vince, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja beszédében kiemelte, az emlékezés ma nem puszta kegyelet, hanem erkölcsi alapkövünk, ezért amikor fejet hajtunk a diktatúra áldozatai előtt, az emberi méltóság és szabadságvágy örökérvényű diadalát ünnepeljük a zsarnokság felett. „A diktatúra természete nem változik. Mindig az értéket hordózó közösségek szétverésével, az egyén szabadságának sárba tiprásával kezdődik. És ha elfelejtjük a múlt bűneit, ha elveszítjük morális éberségünket, védtelenné válunk a jelen hasonló törekvéseivel szemben.

A politikai foglyok sorsa arra int minket, hogy ne feledjük: a szabadság nem egy befejezett állapot, hanem egy nap mint nap megvédendő kincs”

– fogalmazott.

Darvas-Kozma József római katolikus esperes-plébános az egyházi áldás előtt szintén fontosnak tartotta megemlékezni arról, hogy a kommunista rezsim alatt, 1944 és 1989 között

279 római katolikus papot zártak be, és közülük 28-an meghaltak a börtönben.

Rajtuk kívül más felekezetek vezetővel is hasonlóan jártak el ebben a korszakban. „Népünk vezetőit akarták lefejezni, hiszen ha elveszejtik azt, aki az igazságot hirdeti, akkor jövőkép nélkül elpusztul a nép” – mondta. Ezt követően Solymosi Alpár unitárius lelkésszel áldást mondtak, majd a himnuszok eléneklése után koszorúzással zárult az esemény.

