Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást

Újabb tömeges elbocsátás a textiliparban. A 151-ből 122 alkalmazottjától kellett megváljon a nehéz helyzetbe került vállalkozás.

Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.

Széchely István

2026. március 02., 21:042026. március 02., 21:04

A múlt hónapban előzetesen bejelentettnél ugyan néhánnyal kevesebb alkalmazottjától kellett megváljon, de összességében nem tudta elkerülni a tömeges leépítést egy megrendelések nélkül maradt csíkszeredai textilipari vállalat. A cég januárban arról értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökséget, hogy újabb megbízások, szerződések hiányában kénytelen elbocsátani 144 alkalmazottját. Végül

a 151-ből 122 alkalmazottjától kellett megváljon a vállalkozás

– tudtuk meg Jánó Edittől, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetőjétől, aki azt is közölte, hogy úgy tűnik, egyelőre nem lesz szükség ott újabb elbocsátásokra.

Átmeneti időszakban reménykednek

„Arról nem szóltak, hogy mindenkit elbocsátanának, és az embereknek azt mondták, hogy két-három hónap múlva lehet esély rá, hogy visszaveszik őket” – tájékoztatott Jánó Edit.

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy az elbocsátott alkalmazottak is abban reménykednek, hogy csak átmeneti ideig lesznek munkanélküliek, és rövidesen újra alkalmazni tudja őket eddigi munkaadójuk. Február 16-án bontották fel az érintettek munkaszerződését, és 17-től a hónap végéig mind a 122 elbocsátott dolgozó bejelentkezett munkanélküliként az ügynökségnél – ez feltétele annak is, hogy munkanélküli segélyt kaphassanak.

Munkát azonban egyelőre nem is keresnek, hiszen abban bíznak, hogy nemsokára újra munkába állhatnak korábbi munkahelyükön

– tudtuk meg a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség osztályvezetőjétől.

Az elbocsátások hátteréről

A textilipari cég nem kapott új megrendeléseket, meglévő megbízásait február elejéig teljesítette, ezért volt szükség a tömeges elbocsátásra. A textiliparban ebben az időszakban zajlik a tavaszi szezonváltás, ilyenkor gyakoriak a hasonló leállások, és

az átmenti időszakra szóló tömeges leépítések is megsűrűsödnek ezekben a hónapokban.

Az ilyen cégek az leépítésről szóló előzetes bejelentés elküldésekor még nem tudják pontosan meghatározni, hogy mekkora leépítésre lesz szükség, ezért mindig nagyobb létszámmal terveznek, hogy ne ütközzenek törvényes akadályokba az elbocsátások végrehajtásakor. Általában 40, legfeljebb 50 százalékos leépítés történik az előzetesen bejelentetthez képest. Ezúttal viszont nem tudták ilyen mértékben lefaragni ezt az arányt: az előzetesen bejelentett 144 fős leépítést végül 85 százalékos arányban (122 fő) volt kénytelen végrehajtani a könnyűipari vállalkozás.

Csíkszék Csíkszereda
