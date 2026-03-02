Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást

Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.

A múlt hónapban előzetesen bejelentettnél ugyan néhánnyal kevesebb alkalmazottjától kellett megváljon, de összességében nem tudta elkerülni a tömeges leépítést egy megrendelések nélkül maradt csíkszeredai textilipari vállalat. A cég januárban arról értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökséget, hogy újabb megbízások, szerződések hiányában kénytelen elbocsátani 144 alkalmazottját. Végül

– tudtuk meg Jánó Edittől, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetőjétől, aki azt is közölte, hogy úgy tűnik, egyelőre nem lesz szükség ott újabb elbocsátásokra.

Átmeneti időszakban reménykednek

„Arról nem szóltak, hogy mindenkit elbocsátanának, és az embereknek azt mondták, hogy két-három hónap múlva lehet esély rá, hogy visszaveszik őket” – tájékoztatott Jánó Edit.

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy az elbocsátott alkalmazottak is abban reménykednek, hogy csak átmeneti ideig lesznek munkanélküliek, és rövidesen újra alkalmazni tudja őket eddigi munkaadójuk. Február 16-án bontották fel az érintettek munkaszerződését, és 17-től a hónap végéig mind a 122 elbocsátott dolgozó bejelentkezett munkanélküliként az ügynökségnél – ez feltétele annak is, hogy munkanélküli segélyt kaphassanak.