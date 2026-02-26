Hétvégétől végleges a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendje

A legtöbb busz betér a buszpélyaudvarra is
Fotó: Borbély Fanni
Február 28-tól a végleges, módosított menetrendre vált a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet a lakosság kérései, visszajelzései felhasználásával állítottak össze. Közben az utasszám a korábbinak csaknem a háromszorosára nőtt.
Megtörténtek a módosítások a csíkszeredai tömegközlekedést kiszolgáló buszok menetrendjében, és a végleges változatot február 28-tól, szombattól bevezetik – jelentette be Demény Attila, a városi buszjáratokat működtető Csíki Trans Kft. igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján. Ahogy korábban már ígérték,
változtatni az útvonalakon, menetidőkön, hogy a késéseket is kiküszöböljék. Az illetékes köszönetet mondott kollégáinak, akik sokat dolgoztak ezen, és megköszönte az utasok türelmét is.
Demény Attila ismertette a változásokat. Hétvégétől végleges a menetrend
Fotó: Borbély Fanni
Mint elmondta, a piros és kék vonalon kívül az összes többi járat betér ezután a buszpályaudvarra, a kék pedig meg fog állni a közeli, Fűzfa utcai megállóban.
amelyen a buszpályaudvarról a Kossuth Lajos utcán át a Márton Áron utca – Szék út – Hétvezér negyed – Sazy útvonalon óránként járnak a buszok, amikor a Sazy zárva van, csak a Hétvezér negyedig közlekednek.
Több új indulási időpontot vezettek be a javaslatok alapján, és várhatóan sikerült kiküszöbölni azt a két problémát ami a visszajelzések alapján a legnagyobb volt: a 4D vonalon jelentkező késéseket, és a kék vonalon azt, hogy a buszok korábban induljanak a megállókból.
Ugyanakkor a Kaufland melletti megálló megszűnik, mert ott van a Temesvári sugárút–Nagyrét utca kereszteződése közelében egy másik – vázolta Demény Attila. Hozzátette, ha bármilyen észrevétel van még, ezeket szívesen fogadják.
Tömegkozlekedési útvonalak Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
A sajtó kérdésére kitért arra is, hogy az utasoktól érkező legtöbb visszajelzés pozitív, de vannak negatívumok is, amelyek inkább a késésekre, vagy korábban indulásokra vonatkoznak. Mint megtudtuk,
– ez azt jelenti, hogy sikerült bevonzani egy új réteget, akik eddig nem használták a tömegközlekedést.
További kérdésre elismerte, vannak problémák az út szélén parkoló autókkal, amelyek akadályozzák a buszok haladását, megállását ezért a közlekedésrendészettel, de a helyi rendőrséggel közösen is szerveznek közös akciót ezek megoldására, jelezve az autósoknak, hogy ez nem fenntartható.
de ezeket addig is megfelelően jelzik, kifüggesztik a menetrendeket. A végleges menetrendről több más hasznos tudnivalóval együtt egy kiadvány is készül, amely szintén elérhető lesz az utasok számára.
Fotó: Borbély Fanni
Megtudtuk azt is, folyamatban van a menetrend megjelenítésének előkészítése a Google Térkép mobilalkalmazásban, már a tesztverziót is elküldték, ezt a szolgáltató ellenőrzi, majd frissítik a végleges változattal. Várhatóan március elején megjelenik az alkalmazásban ez az útvonaltervezési lehetőség is.
amely a buszok további felszereltsége, kijelzők, belső kamerák beüzemelése mellett az elektronikus jegyvásárlás lehetőségét is biztosítja majd a buszokon – hangzott el.
