Hétvégétől végleges a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendje

Február 28-tól a végleges, módosított menetrendre vált a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet a lakosság kérései, visszajelzései felhasználásával állítottak össze. Közben az utasszám a korábbinak csaknem a háromszorosára nőtt.

Kovács Attila 2026. február 26., 16:252026. február 26., 16:25

Megtörténtek a módosítások a csíkszeredai tömegközlekedést kiszolgáló buszok menetrendjében, és a végleges változatot február 28-tól, szombattól bevezetik – jelentette be Demény Attila, a városi buszjáratokat működtető Csíki Trans Kft. igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján. Ahogy korábban már ígérték,

a lakossági észrevételek, kérések felhasználásával igyekeztek jobbá tenni a menetrendet,

változtatni az útvonalakon, menetidőkön, hogy a késéseket is kiküszöböljék. Az illetékes köszönetet mondott kollégáinak, akik sokat dolgoztak ezen, és megköszönte az utasok türelmét is.

Demény Attila ismertette a változásokat. Hétvégétől végleges a menetrend Fotó: Borbély Fanni

Mint elmondta, a piros és kék vonalon kívül az összes többi járat betér ezután a buszpályaudvarra, a kék pedig meg fog állni a közeli, Fűzfa utcai megállóban.

Létrehoztak egy új, narancssárga, 5-ös vonalat,

amelyen a buszpályaudvarról a Kossuth Lajos utcán át a Márton Áron utca – Szék út – Hétvezér negyed – Sazy útvonalon óránként járnak a buszok, amikor a Sazy zárva van, csak a Hétvezér negyedig közlekednek. Hirdetés Több új indulási időpontot vezettek be a javaslatok alapján, és várhatóan sikerült kiküszöbölni azt a két problémát ami a visszajelzések alapján a legnagyobb volt: a 4D vonalon jelentkező késéseket, és a kék vonalon azt, hogy a buszok korábban induljanak a megállókból.

Új megállókat hoztak létre a Reménység utcában, a Csíki Csobbanónál, a csíktaplocai benzinkútnál és a Sazynál is.

Ugyanakkor a Kaufland melletti megálló megszűnik, mert ott van a Temesvári sugárút–Nagyrét utca kereszteződése közelében egy másik – vázolta Demény Attila. Hozzátette, ha bármilyen észrevétel van még, ezeket szívesen fogadják.

Tömegkozlekedési útvonalak Csíkszeredában Fotó: Borbély Fanni

A sajtó kérdésére kitért arra is, hogy az utasoktól érkező legtöbb visszajelzés pozitív, de vannak negatívumok is, amelyek inkább a késésekre, vagy korábban indulásokra vonatkoznak. Mint megtudtuk,

az utaslétszám jelentősen emelkedett a korábbi helyzethez viszonyítva, most eléri annak háromszorosát

– ez azt jelenti, hogy sikerült bevonzani egy új réteget, akik eddig nem használták a tömegközlekedést. További kérdésre elismerte, vannak problémák az út szélén parkoló autókkal, amelyek akadályozzák a buszok haladását, megállását ezért a közlekedésrendészettel, de a helyi rendőrséggel közösen is szerveznek közös akciót ezek megoldására, jelezve az autósoknak, hogy ez nem fenntartható.

Az új buszmegállók megfelelő kialakítását, az oszlopok, táblák felszerelését az idő enyhülésével végzik el,

de ezeket addig is megfelelően jelzik, kifüggesztik a menetrendeket. A végleges menetrendről több más hasznos tudnivalóval együtt egy kiadvány is készül, amely szintén elérhető lesz az utasok számára.

Fotó: Borbély Fanni

Megtudtuk azt is, folyamatban van a menetrend megjelenítésének előkészítése a Google Térkép mobilalkalmazásban, már a tesztverziót is elküldték, ezt a szolgáltató ellenőrzi, majd frissítik a végleges változattal. Várhatóan március elején megjelenik az alkalmazásban ez az útvonaltervezési lehetőség is.

Készül a tömegközlekedési rendszer digitalizációja,