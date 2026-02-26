Utcák felújítása és bérleti szerződések a gyergyószentmiklósi tanács napirendjén

A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.

Gergely Imre 2026. február 26., 17:042026. február 26., 17:04

Még 2017-ben indult a projekt, amely több gyergyószentmiklósi utca korszerűsítéséről szólt, de csak részben valósult meg. Hirdetés A Rózsa és az Építő utca teljes felújítása megtörtént, és

a városközpontban található Fejér Dávid és a Miron Cristea utcákon kellett volna folytatódjon a felújítás.

Azonban a tervezett költségvetés távolról sem volt elég. Most újra terítékre került a beruházás, aktualizálták a terveket és a költségszámításokat.

Hatmillió lejre lesz szükség ahhoz, hogy a két utca korszerűsítését el tudják végezni.

Erre – amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere előterjesztésében elmondta – a fejlesztési minisztériumtól igényelnek támogatást. Az igénylést most,

az országos költségvetés készítésekor készülnek benyújtani a kormány asztalára.

Két egyházi tulajdonú épület használatára is bérleti szerződést hosszabbít az önkormányzat.

Fotó: Gergely Imre

A római katolikus egyházzal 2019-ben kötöttek szerződést, hogy továbbra is abban működhessen a „Szaki” vagyis a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum. Ez a szerződés lejárt,

a most megkötött pedig négy évre szól, és az önkormányzat havi 8600 lejes bért fizet az ingatlan használatára.