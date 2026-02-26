Utcák felújítása és bérleti szerződések a gyergyószentmiklósi tanács napirendjén

Fotó: Gergely Imre
A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.
Még 2017-ben indult a projekt, amely több gyergyószentmiklósi utca korszerűsítéséről szólt, de csak részben valósult meg.
A Rózsa és az Építő utca teljes felújítása megtörtént, és
Azonban a tervezett költségvetés távolról sem volt elég. Most újra terítékre került a beruházás, aktualizálták a terveket és a költségszámításokat.
Erre – amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere előterjesztésében elmondta – a fejlesztési minisztériumtól igényelnek támogatást. Az igénylést most,
Két egyházi tulajdonú épület használatára is bérleti szerződést hosszabbít az önkormányzat.
Fotó: Gergely Imre
A római katolikus egyházzal 2019-ben kötöttek szerződést, hogy továbbra is abban működhessen a „Szaki” vagyis a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum. Ez a szerződés lejárt,
A megállapodás része viszont, hogy a bérösszegből a négy év alatt 80 ezer lejt (vagyis évente 20 ezret) a tulajdonos az ingatlan fejlesztésére kell fordítson.
Szintén egyházi ingatlanban működik a felszegi óvoda, erre is új bérleti szerződést köt a város. Ez most egy évre szól, és havi 2700 lejes a bérösszeg. Ez tartalmazza a közműszolgáltatások díjait is.
A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
szóljon hozzá!