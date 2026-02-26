Rovatok
Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését

Az önormányati Rekreatív Rt. fogja működtetni az Állomási tó közepén létrehozott vendéglátóegységet • Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Az önormányati Rekreatív Rt. fogja működtetni az Állomási tó közepén létrehozott vendéglátóegységet

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.

Bodor Tünde

2026. február 26., 18:232026. február 26., 18:23

A Bárányka és a Malomgát utcák felújítására korábban leszerződött cégekkel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat szerződést bontott. Az ok egyszerű:

a korábbi műszaki tervekben rögzített árak már nem fedezték a valós munkálati költségeket.

Természetesen így új közbeszerzési eljárását kell kiírni, ami megint csak időveszteséget jelent.

További döntések a februári tanácsülésen

2031 júliusáig meghosszabbította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Bod Péter Megyei Könyvtárral való társulást a Könyvkelengye program lebonyolítása érdekében.

A program amúgy már 2010 óta működik, idén a helyi költségvetésből 44 ezer lejt szánnak arra, hogy a sepsiszentgyörgyi újszülötteknek és az első osztályos kisdiákoknak könyvcsomagot és könyvtári belépőt ajándékozzanak.

A városi zöldövezetekből kivágott veszélyes fákat már száraz faként, jutányos áron értékesíti ezután az önkormányzat • Fotó: Alexandru Nițescu Galéria

A városi zöldövezetekből kivágott veszélyes fákat már száraz faként, jutányos áron értékesíti ezután az önkormányzat

Fotó: Alexandru Nițescu

Meghosszabbították a szerződést a Sepsi Protekt céggel, hogy

továbbra is kivághassa a lakóövezeti veszélyes fákat, erre előzetesen egy 550 ezer lejes költségkeretet biztosít az önkormányzat.

Egyúttal lehetővé teszi, hogy a kivágott fát a jelenlegi szotyori telephelyről tüzelőként értékesíthesse a cég.

Mivel nem kimondottan tűzifáról van szó, hanem véletlenszerű összetételű faanyagról, jutányos ára lesz (150 lej/méter), és az igénylőknek házhoz is viszik, minden méter fáért felszámítva 30 lejt (+áfát).

A képviselő-testület csütörtöki ülésén az önkormányzat átadta az állomási tó szigetén felépített vendéglátóegységet az önkormányzati Rekreatív Rt.-nek, amely a szabadidős létesítményt működteti, illetve

a tanácsosok jóváhagyták két telek kiutalását a Gyere haza program keretében építkező fiataloknak.

Ugyanakkor elfogadták az új hajléktalanszálló műszaki tervét is: az egyemeletes, 580 négyzetméteres létesítmény legtöbb 40 fő ellátására lesz alkalmas, és több mint 10 millió lejbe kerül – ám a kivitelezésre még forrást kell találni.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
