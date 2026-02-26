Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését

A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.

A Bárányka és a Malomgát utcák felújítására korábban leszerződött cégekkel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat szerződést bontott. Az ok egyszerű:

a korábbi műszaki tervekben rögzített árak már nem fedezték a valós munkálati költségeket.

A program amúgy már 2010 óta működik, idén a helyi költségvetésből 44 ezer lejt szánnak arra, hogy a sepsiszentgyörgyi újszülötteknek és az első osztályos kisdiákoknak könyvcsomagot és könyvtári belépőt ajándékozzanak.

2031 júliusáig meghosszabbította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Bod Péter Megyei Könyvtárral való társulást a Könyvkelengye program lebonyolítása érdekében.

Természetesen így új közbeszerzési eljárását kell kiírni, ami megint csak időveszteséget jelent.

A városi zöldövezetekből kivágott veszélyes fákat már száraz faként, jutányos áron értékesíti ezután az önkormányzat

Meghosszabbították a szerződést a Sepsi Protekt céggel, hogy

továbbra is kivághassa a lakóövezeti veszélyes fákat, erre előzetesen egy 550 ezer lejes költségkeretet biztosít az önkormányzat.

Egyúttal lehetővé teszi, hogy a kivágott fát a jelenlegi szotyori telephelyről tüzelőként értékesíthesse a cég.

Mivel nem kimondottan tűzifáról van szó, hanem véletlenszerű összetételű faanyagról, jutányos ára lesz (150 lej/méter), és az igénylőknek házhoz is viszik, minden méter fáért felszámítva 30 lejt (+áfát).

A képviselő-testület csütörtöki ülésén az önkormányzat átadta az állomási tó szigetén felépített vendéglátóegységet az önkormányzati Rekreatív Rt.-nek, amely a szabadidős létesítményt működteti, illetve