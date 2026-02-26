Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését

Az önormányati Rekreatív Rt. fogja működtetni az Állomási tó közepén létrehozott vendéglátóegységet
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat
A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.
A Bárányka és a Malomgát utcák felújítására korábban leszerződött cégekkel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat szerződést bontott. Az ok egyszerű:
Természetesen így új közbeszerzési eljárását kell kiírni, ami megint csak időveszteséget jelent.
2031 júliusáig meghosszabbította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Bod Péter Megyei Könyvtárral való társulást a Könyvkelengye program lebonyolítása érdekében.
A program amúgy már 2010 óta működik, idén a helyi költségvetésből 44 ezer lejt szánnak arra, hogy a sepsiszentgyörgyi újszülötteknek és az első osztályos kisdiákoknak könyvcsomagot és könyvtári belépőt ajándékozzanak.
A városi zöldövezetekből kivágott veszélyes fákat már száraz faként, jutányos áron értékesíti ezután az önkormányzat
Fotó: Alexandru Nițescu
Meghosszabbították a szerződést a Sepsi Protekt céggel, hogy
Egyúttal lehetővé teszi, hogy a kivágott fát a jelenlegi szotyori telephelyről tüzelőként értékesíthesse a cég.
Mivel nem kimondottan tűzifáról van szó, hanem véletlenszerű összetételű faanyagról, jutányos ára lesz (150 lej/méter), és az igénylőknek házhoz is viszik, minden méter fáért felszámítva 30 lejt (+áfát).
A képviselő-testület csütörtöki ülésén az önkormányzat átadta az állomási tó szigetén felépített vendéglátóegységet az önkormányzati Rekreatív Rt.-nek, amely a szabadidős létesítményt működteti, illetve
Ugyanakkor elfogadták az új hajléktalanszálló műszaki tervét is: az egyemeletes, 580 négyzetméteres létesítmény legtöbb 40 fő ellátására lesz alkalmas, és több mint 10 millió lejbe kerül – ám a kivitelezésre még forrást kell találni.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.
Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.
Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.
Az alkotmánybíróság csütörtökön közzétette február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.
A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.
A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
