Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek

A lakók ellenőrizhetik, hogy kit bíznak meg a pénzük ügykezelésével • Fotó: Haáz Vince

A lakók ellenőrizhetik, hogy kit bíznak meg a pénzük ügykezelésével

Fotó: Haáz Vince

Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.

Simon Virág

2026. február 26., 20:052026. február 26., 20:05

Kénytelen volt lépni a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testületnek a tavalyi sikkasztásos ügy után.

korábban írtuk

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat

Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták.

Mint többször beszámoltunk róla, tavaly Marosvásárhelyen sikkasztással gyanúsítottak meg egy lakótársulási adminisztrátort, aki

több mint tíz tulajdonosi társulásnál volt alkalmazva.

Kiderült, hogy nagy tartozást halmozott fel többek között a vízszolgáltató felé, annak ellenére, hogy a lakók törlesztették a vízszámlák ellenértékét. Azóta a rendőrség sikkasztás gyanújával indított eljárást ellene, már előzetes letartoztatásba is helyezték.

korábban írtuk

A városháza is vizsgálódik a lakótársulásoknál történt sikkasztás ügyében
A városháza is vizsgálódik a lakótársulásoknál történt sikkasztás ügyében

Városszintű ellenőrzést kezdeményezett a marosvásárhelyi városháza, miután kiderült, hogy több lakótársulásnál sikkasztás történt, a gyanúsított pedig ugyanaz az adminisztrátor.

A soros, februári tanácsülésen, csütörtökön a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elfogadták a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását szabályozó módszertant. Ebben – mint Birtalan István helyi önkormányzati képviselő, a Lakásgazdálkodási vállalat vezetője a Székelyhonnak elmondta – az egyik fő változás az, hogy

ezután, aki adminisztrátorként akar dolgozni, annak ki kell töltenie egy nyilatkozatot arról, hogy zajlik-e rendőrségi kivizsgálás ellene.

Ez azért fontos, mert amíg el nem ítélnek valakit, addig nincs priusza, azaz nem büntetett előéletű. Birtalan azt is jelezte, hogy a városháza honlapján közzé fogják tenni a szakképzéssel rendelkező ügykezelők nevét, illetve azt, hogy mikor jár le a képzését igazoló irat. Ezáltal arra biztatják a lakókat, hogy szakképzett adminisztrátorokat alkalmazzanak.

A változás azután lép életbe, miután a Maros Megyei Prefektusi Hivatal jogszerűnek nyilvánítja a határozatot.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
