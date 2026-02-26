Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek

A lakók ellenőrizhetik, hogy kit bíznak meg a pénzük ügykezelésével
Fotó: Haáz Vince
Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.
Kénytelen volt lépni a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testületnek a tavalyi sikkasztásos ügy után.
Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták.
Mint többször beszámoltunk róla, tavaly Marosvásárhelyen sikkasztással gyanúsítottak meg egy lakótársulási adminisztrátort, aki
Kiderült, hogy nagy tartozást halmozott fel többek között a vízszolgáltató felé, annak ellenére, hogy a lakók törlesztették a vízszámlák ellenértékét. Azóta a rendőrség sikkasztás gyanújával indított eljárást ellene, már előzetes letartoztatásba is helyezték.
Városszintű ellenőrzést kezdeményezett a marosvásárhelyi városháza, miután kiderült, hogy több lakótársulásnál sikkasztás történt, a gyanúsított pedig ugyanaz az adminisztrátor.
A soros, februári tanácsülésen, csütörtökön a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elfogadták a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását szabályozó módszertant. Ebben – mint Birtalan István helyi önkormányzati képviselő, a Lakásgazdálkodási vállalat vezetője a Székelyhonnak elmondta – az egyik fő változás az, hogy
Ez azért fontos, mert amíg el nem ítélnek valakit, addig nincs priusza, azaz nem büntetett előéletű. Birtalan azt is jelezte, hogy a városháza honlapján közzé fogják tenni a szakképzéssel rendelkező ügykezelők nevét, illetve azt, hogy mikor jár le a képzését igazoló irat. Ezáltal arra biztatják a lakókat, hogy szakképzett adminisztrátorokat alkalmazzanak.
A változás azután lép életbe, miután a Maros Megyei Prefektusi Hivatal jogszerűnek nyilvánítja a határozatot.
