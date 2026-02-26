Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek

A lakók ellenőrizhetik, hogy kit bíznak meg a pénzük ügykezelésével

Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.

Simon Virág 2026. február 26., 20:052026. február 26., 20:05

Kénytelen volt lépni a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testületnek a tavalyi sikkasztásos ügy után. korábban írtuk Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták. Mint többször beszámoltunk róla, tavaly Marosvásárhelyen sikkasztással gyanúsítottak meg egy lakótársulási adminisztrátort, aki

több mint tíz tulajdonosi társulásnál volt alkalmazva.

Kiderült, hogy nagy tartozást halmozott fel többek között a vízszolgáltató felé, annak ellenére, hogy a lakók törlesztették a vízszámlák ellenértékét. Azóta a rendőrség sikkasztás gyanújával indított eljárást ellene, már előzetes letartoztatásba is helyezték. korábban írtuk A városháza is vizsgálódik a lakótársulásoknál történt sikkasztás ügyében Városszintű ellenőrzést kezdeményezett a marosvásárhelyi városháza, miután kiderült, hogy több lakótársulásnál sikkasztás történt, a gyanúsított pedig ugyanaz az adminisztrátor. A soros, februári tanácsülésen, csütörtökön a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elfogadták a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását szabályozó módszertant. Ebben – mint Birtalan István helyi önkormányzati képviselő, a Lakásgazdálkodási vállalat vezetője a Székelyhonnak elmondta – az egyik fő változás az, hogy

ezután, aki adminisztrátorként akar dolgozni, annak ki kell töltenie egy nyilatkozatot arról, hogy zajlik-e rendőrségi kivizsgálás ellene.