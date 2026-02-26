Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása

Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

A törvényt továbbítják kihirdetésre Nicușor Dan államelnökhöz. Az alkotmánybíróság február 18-án elutasította a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet.

A testület öt halasztás után hozta meg a döntést.

Nicușor Dan államfő akkor a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezte az alkotmánybíróság döntését – írja az Agerpres. „Biztosítom a bírákat és ügyészeket, hogy munkájuk megbecsülésnek örvend, és az állam működésében betöltött szerepük jelentőségét teljes mértékben elismerjük” – írta az elnök a Facebookra.

A törvénytervezet szerint a nyugdíjkorhatár a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan a jelenlegi 48 évről 65 évre nő. A jogszabály azt is előírja, hogy