Öten vesztették életüket influenzában Romániában múlt héten

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Az INSP közleménye szerint február 16-a és 22-e között 87. 831 akut légúti fertőzéses esetet (influenza, felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás) jegyeztek országszerte, 9,4 százalékkal kevesebbet, mint az előző héten (96.927 eset), és 36,6 százalékkal kevesebbet, mint 2025 hasonló időszakában (138.516).
Ugyanebben az időszakban 2545 influenzás esetet diagnosztizáltak a tünetek alapján, kevesebbet az előző héten, illetve a múlt év ugyanezen időszakában jegyzettnél (4404, illetve 10.058 eset).
A múlt héten ugyanakkor 117 laborvizsgálattal kimutatott influenzás megbetegedést jegyeztek Romániában. Február 22-ig 1.306.267 influenza elleni oltást adtak be Romániában, döntő többségét az ingyenoltásra jogosult kockázati csoportokban – olvasható az Agerpres összefoglalójában.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román hatóságoktól március 10-i marosvásárhelyi felvonulásával kapcsolatban, amelyet a székely szabadság napja alkalmából tartanak meg.
