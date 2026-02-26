Öten vesztették életüket influenzában Romániában múlt héten

A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Az INSP közleménye szerint február 16-a és 22-e között 87. 831 akut légúti fertőzéses esetet (influenza, felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás) jegyeztek országszerte, 9,4 százalékkal kevesebbet, mint az előző héten (96.927 eset), és 36,6 százalékkal kevesebbet, mint 2025 hasonló időszakában (138.516).

Az előző idények (kivéve a pandémiás időszakot) azonos heteinek átlagához (113.551 eset) viszonyítva 22,7 százalékkal kevesebb megbetegedést regisztráltak a múlt héten.

Ugyanebben az időszakban 2545 influenzás esetet diagnosztizáltak a tünetek alapján, kevesebbet az előző héten, illetve a múlt év ugyanezen időszakában jegyzettnél (4404, illetve 10.058 eset).

A múlt héten ugyanakkor 117 laborvizsgálattal kimutatott influenzás megbetegedést jegyeztek Romániában. Február 22-ig 1.306.267 influenza elleni oltást adtak be Romániában, döntő többségét az ingyenoltásra jogosult kockázati csoportokban – olvasható az Agerpres összefoglalójában.