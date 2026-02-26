A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.
A 8. alkalommal megszervezett Országos Magyar Matematikaolimpia egyben a 35. Erdélyi Magyar Matematikaverseny is volt, és a helyi és megyei előválogatókat követően 180, 5–8. és 9–12. osztályos, magyar nyelven tanuló diák mutathatta meg itt a tudását.
A 9–12. osztályos tanulók kétfordulós versenyen vettek részt. Az első napon négy, a hagyományos tananyaghoz kapcsolódó feladatot oldottak meg, míg a második napon hat, elgondolkodtatóbb, speciális témaköröket érintő példával kellett megbirkózniuk – olyanokkal is, amelyek a romániai hivatalos tananyagban nem szerepelnek, a nemzetközi versenyek anyagában viszont igen.
Fotó: Gergely Imre
Az 5–8. osztályosok egy napon, négy feladat megoldásával versenyeztek. A feladatok színvonala messzemenően meghaladta az iskolai tananyag kereteit, komoly és tudatos felkészülést igényelt a résztvevőktől.
A verseny elnöke dr. András Szilárd egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének vezetője volt. Amint a csütörtöki díjátadó ünnepségen kiemelte, a feladatokat mesterséges intelligenciával is letesztelték.
Az itt elért eredmények azért is komoly jelentőséggel bírnak, mert például a Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematika–informatika karára a versenyen részt vevő és megfelelő eredményt elérő középiskolás diákok 10-es átlaggal, külön felvételi vizsga nélkül nyerhetnek felvételt.
Fotó: Gergely Imre
A záróünnepséget és díjkiosztót csütörtök délelőtt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom falai között tartották.
Ferenczi Attila, a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta, volt ugyan már tapasztalatuk ilyen verseny szervezésében (2023-ban a Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenynek voltak a házigazdái), a szervezés nem volt egyszerű feladat. Gyergyószentmiklóson nincsenek nagyméretű szállodák, így
A rendezvényt eredetileg négynaposra tervezték, ám minisztériumi döntés értelmében három nap alatt kellett lebonyolítani, ami még intenzívebb munkát igényelt.
Évfolyamonként az első helyezettek:
5. osztály: Orosz Aletta (Vaskertes Általános Iskola, Gyergyószentmiklós)
6. osztály: Süket Attila (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár)
7. osztály: Balázs Erik (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely)
8. osztály: Örsi Mátyás (Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy)
9. osztály: Papp Mátyás (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár)
10. osztály: Bodor Ádám (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda)
11. osztály: Kiss Csongor (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár)
12. osztály: Bűcs Máté (Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly)
