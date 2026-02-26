A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.

Gergely Imre 2026. február 26., 18:002026. február 26., 18:00

A 8. alkalommal megszervezett Országos Magyar Matematikaolimpia egyben a 35. Erdélyi Magyar Matematikaverseny is volt, és a helyi és megyei előválogatókat követően 180, 5–8. és 9–12. osztályos, magyar nyelven tanuló diák mutathatta meg itt a tudását. Kihívások a tananyagon túl A 9–12. osztályos tanulók kétfordulós versenyen vettek részt. Az első napon négy, a hagyományos tananyaghoz kapcsolódó feladatot oldottak meg, míg a második napon hat, elgondolkodtatóbb, speciális témaköröket érintő példával kellett megbirkózniuk – olyanokkal is, amelyek a romániai hivatalos tananyagban nem szerepelnek, a nemzetközi versenyek anyagában viszont igen.

Fotó: Gergely Imre

Az 5–8. osztályosok egy napon, négy feladat megoldásával versenyeztek. A feladatok színvonala messzemenően meghaladta az iskolai tananyag kereteit, komoly és tudatos felkészülést igényelt a résztvevőktől. Hirdetés A verseny elnöke dr. András Szilárd egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének vezetője volt. Amint a csütörtöki díjátadó ünnepségen kiemelte, a feladatokat mesterséges intelligenciával is letesztelték.

Akadt olyan példa, amellyel az MI nem tudott megbirkózni, miközben voltak diákok, akik sikeresen megoldották azt.

Az itt elért eredmények azért is komoly jelentőséggel bírnak, mert például a Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematika–informatika karára a versenyen részt vevő és megfelelő eredményt elérő középiskolás diákok 10-es átlaggal, külön felvételi vizsga nélkül nyerhetnek felvételt.

Fotó: Gergely Imre

A záróünnepséget és díjkiosztót csütörtök délelőtt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom falai között tartották. Logisztikai megoldás Gyergyóban Ferenczi Attila, a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta, volt ugyan már tapasztalatuk ilyen verseny szervezésében (2023-ban a Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenynek voltak a házigazdái), a szervezés nem volt egyszerű feladat. Gyergyószentmiklóson nincsenek nagyméretű szállodák, így

a 180 diák, a 22 tagú versenybizottság és a 24 kísérő elszállásolása és étkeztetése komoly logisztikai kihívást jelentett.