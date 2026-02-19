Rovatok
Több mint negyven térfigyelő kamerát szerelnek fel Gyergyószentmiklóson

A tanácsülés fél óra alatt lezajlott, nem voltak viták • Fotó: Gergely Imre

A tanácsülés fél óra alatt lezajlott, nem voltak viták

Fotó: Gergely Imre

Jelentős közbiztonsági beruházást hagyott jóvá a város képviselő-testülete a februári tanácsülésen: egy 2,7 millió lejes uniós pályázat révén több mint negyven kamerát, rendszámfelismerő rendszert és okos gyalogátkelőket telepítenek a város kulcspontjain.

Gergely Imre

2026. február 19., 19:042026. február 19., 19:04

2,7 millió lejes európai uniós finanszírozású fejlesztésnek fogadta el a dokumentációját a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtökön, a februári rendes tanácsülésen.

„Ez a városi közbiztonság javítását célozza. A város közterületein, fontosabb útkereszteződésekben 42 kamerát helyezünk ki, ezek helyét a rendőrséggel egyeztetve választottuk ki” – hangzott e Nagy Zoltán polgármester előterjesztésében.

Kamerák és intelligens forgalomirányítás

Ezek mellett a város bejárataihoz felszerelnek öt olyan kamerát is, amelyek rendszámok felismerésére alkalmasak.

A Kossuth Lajos és a Dózsa György út kereszteződésébe jelzőlámpák kerülnek,

és okos gyalogátkelők létesülnek öt iskolánál. Biztonságosabbá válik a Salamon Ernő Gimnázium, a Vaskertes Iskola, a Csodavilág (Ceruzás) Napközi és a Fogarasy Mihály Általános Iskola két épületénél is az átkelés.

Hamarosan több gyalogátjárót is felokosítanak Gyergyószentmiklóson • Fotó: Gergely Imre

Hamarosan több gyalogátjárót is felokosítanak Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre

A helyi rendőrök testkamerákat kapnak, és a diszpécserszolgálatuk is korszerűsödik a fejlesztésnek köszönhetően. A határozat elfogadása után a közbeszerzés kiírása következik, az elképzelés szerint a beruházásnak még ez év június 30-ig el kell készülnie.

Bölcsődeépítés és a hóeltakarítás dilemmája

A tanácsülésen egy területcseréről is döntöttek. A város évekkel ezelőtt az örmény katolikus egyháztól vásárolt meg egy telket azzal a céllal, hogy ott bölcsőde létesüljön – ez azonban nem valósult meg. Most az illető területet egy másik, szomszédos területtel cserélik el, amely a korábbinál nagyobb méretű.

A szándék továbbra is az, hogy az országos program révén Gyergyószentmiklóson is felépüljön egy bölcsőde.

Az ülésen Málnási Huba önkormányzati képviselő kérdezett rá, hogy miért nem történik hóeltakarítás a lakónegyedi utakon. Len Emil alpolgármester válaszában elmondta, azért, mert a felásott utakon tönkremennének a hóeltakarító gépek. A helyzet akkor fog változni – hangzott el –, amikor az útburkolatok helyreállítása a negyedekben is megtörténik.

