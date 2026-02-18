Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lakásba betörve segítettek a tűzoltók Maroshévízen

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.

Gergely Imre

2026. február 18., 17:262026. február 18., 17:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 112-es segélyhívón érkezett riasztás kedden: egy maroshévízi férfiért aggódtak az ismerősei, mert nem tudtak elérni, ezért attól tartottak, hogy veszélyben lehet.

A megadott címre a maroshévízi tűzoltók szálltak ki, akik speciális felszereléssel hatoltak be a negyedik emeleti lakásba, ahol

az 51 éves tulajdonost mozgásképtelen állapotban találták.

A férfi arra panaszkodott, hogy nagyon fájnak a lábai. A helyszínen elsősegélyben részesítették, állapotának stabilizálása után visszautasította a kórházba szállítást.

Hirdetés

Gyergyószék Tűzoltóság Maroshévíz
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 18., szerda

Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny

Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.

Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny
Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny
2026. február 18., szerda

Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram

Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram
Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram
2026. február 18., szerda

Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram
2026. február 18., szerda

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat
2026. február 18., szerda

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat
2026. február 16., hétfő

Hűtőházzá változott a gyergyószentmiklósi rendőrség székhelye a szakszervezet szerint

Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.

Hűtőházzá változott a gyergyószentmiklósi rendőrség székhelye a szakszervezet szerint
Hűtőházzá változott a gyergyószentmiklósi rendőrség székhelye a szakszervezet szerint
2026. február 16., hétfő

Hűtőházzá változott a gyergyószentmiklósi rendőrség székhelye a szakszervezet szerint
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Egy lépéssel előrébb a Saligny-program gyergyószentmiklósi beruházásai

Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt.

Egy lépéssel előrébb a Saligny-program gyergyószentmiklósi beruházásai
Egy lépéssel előrébb a Saligny-program gyergyószentmiklósi beruházásai
2026. február 16., hétfő

Egy lépéssel előrébb a Saligny-program gyergyószentmiklósi beruházásai
2026. február 16., hétfő

Sorra büntették a gyorshajtókat

Ittas sofőrt nem, de több tucat gyorshajtót kiszűrtek a forgalomból a közlekedési rendészek a 15-ös országúton Hargita megyében vasárnap.

Sorra büntették a gyorshajtókat
Sorra büntették a gyorshajtókat
2026. február 16., hétfő

Sorra büntették a gyorshajtókat
2026. február 15., vasárnap

Megint Cibere vajda győzött Gyergyószentmiklóson

Ostorok csattogtak, maszkurák ijesztgettek vasárnap délben Gyergyószentmiklóson. A régi szokások szerint búcsúztatták a telet, eltemették a farsangot.

Megint Cibere vajda győzött Gyergyószentmiklóson
Megint Cibere vajda győzött Gyergyószentmiklóson
2026. február 15., vasárnap

Megint Cibere vajda győzött Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. február 13., péntek

Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken

A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.

Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken
Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken
2026. február 13., péntek

Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken
2026. február 12., csütörtök

Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen

Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen
Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen
2026. február 12., csütörtök

Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen
2026. február 11., szerda

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében

Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében
Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében
2026. február 11., szerda

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!