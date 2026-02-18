Lakásba betörve segítettek a tűzoltók Maroshévízen

Fotó: Tuchiluș Alex
Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.
A 112-es segélyhívón érkezett riasztás kedden: egy maroshévízi férfiért aggódtak az ismerősei, mert nem tudtak elérni, ezért attól tartottak, hogy veszélyben lehet.
A megadott címre a maroshévízi tűzoltók szálltak ki, akik speciális felszereléssel hatoltak be a negyedik emeleti lakásba, ahol
A férfi arra panaszkodott, hogy nagyon fájnak a lábai. A helyszínen elsősegélyben részesítették, állapotának stabilizálása után visszautasította a kórházba szállítást.
Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.
Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt.
Ittas sofőrt nem, de több tucat gyorshajtót kiszűrtek a forgalomból a közlekedési rendészek a 15-ös országúton Hargita megyében vasárnap.
Ostorok csattogtak, maszkurák ijesztgettek vasárnap délben Gyergyószentmiklóson. A régi szokások szerint búcsúztatták a telet, eltemették a farsangot.
A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.
Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.
