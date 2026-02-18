Fotó: Mariş Cristian Daniel/Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Az első iskolajárat 2021 szeptemberében indult el Marosvásárhelyen. Akkor még csak egy új kezdeményezés volt, ma pedig már a mindennapok része sok család számára. Évente több mint 50 000 utazás történik iskolabusszal – ez számunkra azt jelenti, hogy jó irányba haladunk.
2026. február 18., 18:552026. február 18., 18:55
2026. február 18., 18:582026. február 18., 18:58
De nem csak a számokról van szó. Ez nagyobb biztonságot jelent a gyerekeknek, kevesebb stresszt a szülőknek, és nyugodtabb reggeleket a városban. Minden egyes gyerek, aki felszáll az iskolabuszra, egy autóval kevesebbet jelent a forgalomban. Kevesebb dugót az iskolák körül. Tisztább levegőt mindannyiunknak.
Továbbra is olyan egyszerű és hatékony megoldásokba fektetünk, amelyek megkönnyítik a családok életét, és élhetőbbé teszik Marosvásárhelyt.
A gyerekekért. A szülőkért. A közösségért.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
(X – fizetett hirdetés)
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.
Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.
Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.
A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.
Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.
Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.