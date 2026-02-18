Az első iskolajárat 2021 szeptemberében indult el Marosvásárhelyen. Akkor még csak egy új kezdeményezés volt, ma pedig már a mindennapok része sok család számára. Évente több mint 50 000 utazás történik iskolabusszal – ez számunkra azt jelenti, hogy jó irányba haladunk.

De nem csak a számokról van szó. Ez nagyobb biztonságot jelent a gyerekeknek, kevesebb stresszt a szülőknek, és nyugodtabb reggeleket a városban. Minden egyes gyerek, aki felszáll az iskolabuszra, egy autóval kevesebbet jelent a forgalomban. Kevesebb dugót az iskolák körül. Tisztább levegőt mindannyiunknak.

Továbbra is olyan egyszerű és hatékony megoldásokba fektetünk, amelyek megkönnyítik a családok életét, és élhetőbbé teszik Marosvásárhelyt.

A gyerekekért. A szülőkért. A közösségért.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

