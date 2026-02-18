Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől

A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a kormánykoalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.

A jogszabályjavaslat a minisztériumokra, a kormány és a tárcák alárendeltségébe tartozó intézményekre, valamint más közintézményekre és hatóságokra is kiterjed, függetlenül azok finanszírozási módjától. A tízszázalékos megtakarítást az adott intézményt irányító központi költségvetési szerv szintjén, összevontan kell megvalósítani.

A személyi kiadások csökkentését legkésőbb 2026. július 1-jéig kell jóváhagyni, és