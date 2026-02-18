Rovatok
Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől

Kinél mennyi marad? Képünk illusztráció

Kinél mennyi marad? Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a kormánykoalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.

Székelyhon

2026. február 18., 20:01

2026. február 18., 20:042026. február 18., 20:04

A jogszabályjavaslat a minisztériumokra, a kormány és a tárcák alárendeltségébe tartozó intézményekre, valamint más közintézményekre és hatóságokra is kiterjed, függetlenül azok finanszírozási módjától. A tízszázalékos megtakarítást az adott intézményt irányító központi költségvetési szerv szintjén, összevontan kell megvalósítani.

A személyi kiadások csökkentését legkésőbb 2026. július 1-jéig kell jóváhagyni, és

2026. július 1. – december 31. között kell végrehajtani.

Azoknál az intézményeknél, amelyek már 2025-ben visszafogták a személyi kiadásokat, a tízszázalékos csökkentési kötelezettség a korábban elért megtakarítások mértékével arányosan mérséklődik.

A tervezet több ágazatot mentesít az intézkedés alól, így

  • az állami oktatási intézményeket,

  • az állami kórházakat és mentőszolgálatokat,

  • a kulturális intézményeket,

  • valamint a védelem, a közrend és a nemzetbiztonság területén működő intézményeket.

A tervezet emellett rugalmasabb szervezeti szabályozást javasol a szociális ellátórendszerben, minimális szervezeti szintek meghatározásával, ugyanakkor meghagyja az önkormányzatok döntési jogát az adott település demográfiai és társadalmi-gazdasági sajátosságaihoz igazodó szervezeti forma kiválasztásában.

