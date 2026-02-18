Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől

Kinél mennyi marad? Képünk illusztráció
A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a kormánykoalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.
2026. február 18., 20:042026. február 18., 20:04
A jogszabályjavaslat a minisztériumokra, a kormány és a tárcák alárendeltségébe tartozó intézményekre, valamint más közintézményekre és hatóságokra is kiterjed, függetlenül azok finanszírozási módjától. A tízszázalékos megtakarítást az adott intézményt irányító központi költségvetési szerv szintjén, összevontan kell megvalósítani.
A személyi kiadások csökkentését legkésőbb 2026. július 1-jéig kell jóváhagyni, és
Azoknál az intézményeknél, amelyek már 2025-ben visszafogták a személyi kiadásokat, a tízszázalékos csökkentési kötelezettség a korábban elért megtakarítások mértékével arányosan mérséklődik.
A tervezet több ágazatot mentesít az intézkedés alól, így
az állami oktatási intézményeket,
az állami kórházakat és mentőszolgálatokat,
a kulturális intézményeket,
valamint a védelem, a közrend és a nemzetbiztonság területén működő intézményeket.
A tervezet emellett rugalmasabb szervezeti szabályozást javasol a szociális ellátórendszerben, minimális szervezeti szintek meghatározásával, ugyanakkor meghagyja az önkormányzatok döntési jogát az adott település demográfiai és társadalmi-gazdasági sajátosságaihoz igazodó szervezeti forma kiválasztásában.
