Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban

A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.

Nagy Lilla 2026. február 18., 16:502026. február 18., 16:50

Hargita Megye Tanácsa és a Kájoni János Megyei Könyvtár közös projektjének köszönhetően a megye könyvtári rendszere átfogó fejlesztésen megy keresztül. A Harghita biblio digital Hub (HbdH) célja, hogy 2500 fő digitális kompetenciáit erősítse, miközben 38 nyilvános könyvtár kerül egységes, megyei szintű rendszerbe. Hirdetés A projekt során három könyvtár komplex felújításon esik át és modern informatikai infrastruktúrát kap, míg további 35 intézmény korszerű eszközökkel – laptopokkal, 3D-nyomtatókkal, RFID-rendszerrel és digitális szoftverekkel – gazdagodik.

A beruházások részét képezi a világítás, fűtés és egyéb technikai feltételek javítása is, többek között Gyergyószentmiklóson, Csíkkozmáson és Homoródalmáson.

A projekt teljes költségvetése 3 572 108 lej, ebből a vissza nem térítendő PNRR-támogatás 2 716 688 lej. A megvalósítás időtartama 2025. április 28-tól 2026. június 30-ig tart. A cél egy olyan megyei digitális könyvtárrendszer létrehozása, ahol a lakosság, pedagógusok, tanulók és helytörténészek egyaránt hozzáférhetnek digitális tartalmakhoz és online szolgáltatásokhoz.

Harmincnyolc könyvtár kerül egységes, megyei szintű rendszerbe Fotó: Nagy Lilla

A szerdai sajtótájékoztatón Péli Levente, Hargita Megye Tanácsának helyettes műszaki igazgatója, Gyulai Arthur, a megyei könyvtár igazgatója és Bedő Melinda, a könyvtár osztályvezetője ismertették a projekt részleteit. Kiemelték, hogy a fejlesztések nemcsak a könyvtári rutinfeladatokat könnyítik meg, hanem lehetőséget adnak a digitális készségek és közösségi együttműködések erősítésére is. Az önkiszolgáló rendszerek,

a Biblio Locker csomagkiadó

és a modern szoftverek segítségével a lakosok rugalmasan férhetnek hozzá a könyvtári állományhoz, és a kisebb könyvtárak is élvezhetik a konzorciumi együttműködés előnyeit. A projekt lehetővé teszi, hogy a megye minden régiójában javuljon a digitális infrastruktúra és a könyvtári szolgáltatások színvonala.

A Kájoni János Megyei Könyvtár képviseletében Gyulai Arthur igazgató és Bedő Melinda osztályvezető ismertette a projektet Fotó: Nagy Lilla