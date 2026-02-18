Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban

Péli Levente, Hargita Megye Tanácsának helyettes műszaki igazgatója
Fotó: Nagy Lilla
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
Hargita Megye Tanácsa és a Kájoni János Megyei Könyvtár közös projektjének köszönhetően a megye könyvtári rendszere átfogó fejlesztésen megy keresztül. A Harghita biblio digital Hub (HbdH) célja, hogy 2500 fő digitális kompetenciáit erősítse, miközben 38 nyilvános könyvtár kerül egységes, megyei szintű rendszerbe.
A projekt során három könyvtár komplex felújításon esik át és modern informatikai infrastruktúrát kap, míg további 35 intézmény korszerű eszközökkel – laptopokkal, 3D-nyomtatókkal, RFID-rendszerrel és digitális szoftverekkel – gazdagodik.
A projekt teljes költségvetése 3 572 108 lej, ebből a vissza nem térítendő PNRR-támogatás 2 716 688 lej. A megvalósítás időtartama 2025. április 28-tól 2026. június 30-ig tart. A cél egy olyan megyei digitális könyvtárrendszer létrehozása, ahol a lakosság, pedagógusok, tanulók és helytörténészek egyaránt hozzáférhetnek digitális tartalmakhoz és online szolgáltatásokhoz.
Harmincnyolc könyvtár kerül egységes, megyei szintű rendszerbe
Fotó: Nagy Lilla
A szerdai sajtótájékoztatón Péli Levente, Hargita Megye Tanácsának helyettes műszaki igazgatója, Gyulai Arthur, a megyei könyvtár igazgatója és Bedő Melinda, a könyvtár osztályvezetője ismertették a projekt részleteit. Kiemelték, hogy a fejlesztések nemcsak a könyvtári rutinfeladatokat könnyítik meg, hanem lehetőséget adnak a digitális készségek és közösségi együttműködések erősítésére is.
Az önkiszolgáló rendszerek,
a Biblio Locker csomagkiadó
és a modern szoftverek segítségével
a lakosok rugalmasan férhetnek hozzá a könyvtári állományhoz, és a kisebb könyvtárak is élvezhetik a konzorciumi együttműködés előnyeit. A projekt lehetővé teszi, hogy a megye minden régiójában javuljon a digitális infrastruktúra és a könyvtári szolgáltatások színvonala.
A Kájoni János Megyei Könyvtár képviseletében Gyulai Arthur igazgató és Bedő Melinda osztályvezető ismertette a projektet
Fotó: Nagy Lilla
A HbdH-projekt célja tehát nem csupán a technológiai fejlesztés, hanem a közösségi digitális tudás növelése, a könyvtári hálózat modernizálása és a helyi lakosok mindennapi életének gazdagítása.
