Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen

Ismét lehet jelöléseket benyújtani a rangos városi elismerésre: Kézdivásárhely 2026-ban is odaítéli a Pro Urbe díjat egy arra érdemes személynek. A kitüntetést hagyományosan a városnapok keretében adják át, a jelöléseket március 16-ig várják.
A Pro Urbe díjat Kézdivásárhely képviselő-testülete ítéli oda olyan helyi születésű vagy a városban élő személynek, aki tevékenységével hozzájárult a település hírnevének öregbítéséhez. Fontos feltétel, hogy csak a 70. életévét betöltött személy jelölhető, és az elismerés kizárólag élő személynek adományozható.
A jelöléshez szükséges iratcsomót legkésőbb 2026. március 16-án 15 óráig kell benyújtani a polgármesteri hivatal iktatójába, vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail címre. A dokumentációnak tartalmaznia kell egy részletes indoklást, amelyben a jelölő kifejti, miért tartja érdemesnek az adott személyt a Pro Urbe díjra; egy magyar és román nyelvű ajánlást, amelyet legalább három személy aláírásával támogat; valamint minden egyéb, a jelölést alátámasztó dokumentumot. Hiányos iratcsomó esetén a jelölést érvénytelenítik.
Az iktatott javaslatok formai ellenőrzést követően a képviselő-testület kulturális bizottságához kerülnek, amely a beérkezett jelölések alapján javaslatot tesz a díjazott személyére, majd a döntést tanácsülésen, határozattal erősítik meg. A Pro Urbe díjat ezt követően a város polgármestere adja át rendkívüli tanácsülés keretében.
Lev Birinszkij 1912-ben napvilágot látott komikus-szatirikus, váratlan fordulatokban bővelkedő művéből készül előadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A Bolondok tánca című darab Bélai Marcel rendezésében kerül bemutatásra február 23-án.
Általában minden február utolsó hétvégéjére időzítik, ötven-hatvan helyszín csatlakozik hozzá a világ azon részeiről, ahol magyarok élnek. A vakációra való tekintettel Kézdivásárhelyen már február 19-én megtartják a Wass Albert-felolvasómaratont.
Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.
Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.
Bemutatják Bartha Katalin Ágnes színház- és irodalomtörténész Történeti játékstílus és gyakorlat: Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói című kötetét február 20-án a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében.
Több mint kétszáz ebet helyeztek át a Suraián található menhelyről, amelynek működtetője a gyanú szerint barbár módon kezelte és végezte ki az állatokat. A céggel számos háromszéki önkormányzatnak van szerződése.
Két táblának ütközött, majd a helyszínen hagyva az autót, elmenekült egy 15 éves, sepsiszentgyörgyi fiatal péntekre virradóan. A rendőrség kiderítette, visszaeső bűnöző, tavaly októberben is elvitt már egy autót.
Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.
Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.
Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.
