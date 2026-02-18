Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen

Rovatok
Ismét lehet jelöléseket benyújtani a rangos városi elismerésre: Kézdivásárhely 2026-ban is odaítéli a Pro Urbe díjat egy arra érdemes személynek. A kitüntetést hagyományosan a városnapok keretében adják át, a jelöléseket március 16-ig várják.

A Pro Urbe díjat Kézdivásárhely képviselő-testülete ítéli oda olyan helyi születésű vagy a városban élő személynek, aki tevékenységével hozzájárult a település hírnevének öregbítéséhez. Fontos feltétel, hogy csak a 70. életévét betöltött személy jelölhető, és az elismerés kizárólag élő személynek adományozható.

A jelöléshez szükséges iratcsomót legkésőbb 2026. március 16-án 15 óráig kell benyújtani a polgármesteri hivatal iktatójába, vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail címre. A dokumentációnak tartalmaznia kell egy részletes indoklást, amelyben a jelölő kifejti, miért tartja érdemesnek az adott személyt a Pro Urbe díjra; egy magyar és román nyelvű ajánlást, amelyet legalább három személy aláírásával támogat; valamint minden egyéb, a jelölést alátámasztó dokumentumot. Hiányos iratcsomó esetén a jelölést érvénytelenítik.

Az iktatott javaslatok formai ellenőrzést követően a képviselő-testület kulturális bizottságához kerülnek, amely a beérkezett jelölések alapján javaslatot tesz a díjazott személyére, majd a döntést tanácsülésen, határozattal erősítik meg. A Pro Urbe díjat ezt követően a város polgármestere adja át rendkívüli tanácsülés keretében.

Kézdivásárhely
