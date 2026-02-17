Székelyföldön is szerződtek a botrányos hírű kutyamenhely működtetőjével

A menhelyet eredetileg Noé bárkájának hívják, az állatvédők szerint a valóságban inkább haláltáborra hasonlít

Több mint kétszáz ebet helyeztek át a Suraián található menhelyről, amelynek működtetője a gyanú szerint barbár módon kezelte és végezte ki az állatokat. A céggel számos háromszéki önkormányzatnak van szerződése.

Kutyák bántalmazását és könyörtelen elaltatását örökítik meg a felvételek, amelyek nyomán a hatóságok felfüggesztették a Vrancea megyében található suraiai menhely működését. A vizsgálatok folyamatban vannak, civilszervezetek pedig azon dolgoznak, hogy a kimenekített ebeknek helyet találjanak. Ugyanakkor felelősöket keresnek, és többek között azokat az önkormányzatokat is hibáztatják, amelyek leszerződtek a menhelyet működtető céggel. Háromszéken több község is igénybe vette a kóbor kutyák befogására szakosodott cég szolgáltatásait, de a Székelyhonnak nyilatkozó polgármesterek szerint nem volt tudomásuk arról, mi történt a településeikről elszállított állatokkal. Zárva tart a menhely Az országos felháborodást keltő videófelvételeket pontosan egy héttel ezelőtt, február 10-én osztotta meg először a közösségi hálón egy állatvédelemmel foglalkozó civilszervezet. Egy nappal később a megyei, valamint az országos állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóságok az állatrendőrséggel közösen ellenőrzést tartottak a menhelyen. Ennek nyomán azonnali hatállyal felfüggesztették a menhely tevékenységét,

39 ezer lejes bírságot róttak ki,

és betiltották a kutyák eutanáziáját. Ezenkívül értesítették a megyei állatorvosi kamarát is az esetről. Február 13-án, pénteken a Vrancea megyei rendőrök összesen hat házkutatási parancsot hajtottak végre, amelyek során bizonyítékokat gyűjtöttek az állatok szándékos és jogellenes megölése, állatkínzás, hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt indult büntetőügyben.

Megrázó felvételeket tettek közzé, amelyen a gyanú szerint a suraiai menhely állatorvosa látható Fotó: Kola Kariola/Facebook

A vizsgálatok nyomán három embert – köztük az állatorvost – hatvannapos hatósági felügyelet alá helyeztek, a foksányi bíróság ugyanakkor jóváhagyta az ügyészség indítványát, és hatvannapos időtartamra eltiltotta a Vetmedan Kft.-t a kóbor kutyák befogására vonatkozó szerződések megkötésétől.

Az ellenőrzések idején 205 kutya tartózkodott a ketrecekben.

A civilszervezetek, magánszemélyek és rendőrök munkájának köszönhetően február 14–15-én minden állatot sikeresen kiemeltek és elszállítottak a menhelyről. Marius Chircă, a mentési akciókban résztvevő Kola Kariola civilszervezet képviselője az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta:

számos kutyát súlyos állapotban menekítettek ki, többjük nyakán sebeket találtak, tüdőgyulladástól szenvednek.

Emma Stratulat jászvásári állatorvos, a Save Our Paws egyesület alapítója szerint már korábban is jelezték a menhellyel kapcsolatos problémákat a hatóságoknak, de eredménytelenül. Ezért döntöttek a nyilvánosság bevonása mellett és tették közzé a felvételeket. Háromszéken is szerződtek a céggel A civilszervezetek információi szerint a suraiai menhelyen megközelítőleg 15 ezer kutyát altattak el, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg a hatóságok. Ugyanezek a források kiemelik, hogy

a cég megközelítőleg 28,5 millió lej bevételhez jutott az önkormányzatokkal kötött szerződések révén.

A közzétett listán több háromszéki település neve is szerepel, köztük Árkos, Bacon, Gelence, Illyefalva, Kommandó, Réty, Sepsikőröspatak, Szentkatolna és Uzon. Hónapokkal ezelőtt megírt cikkünkben utánajártunk, hogy milyen költségekkel jár egy önkormányzat számára, ha saját menhely hiányában a kóbor kutyák kezelését külső szolgáltatóra bízza. Egy általunk megkérdezett polgármester szerint a törvényben előírt 14 napos kötelező tartási idő alatt kutyánként 500–1000 lejes kiadással kell számolniuk.

A menhely környékén napokon át dolgoztak a rendőrök, civilek, és a sajtó munkatársai Fotó: Kola Kariola/Facebook

Ugyanakkor a háromszéki állatvédők már korábban is próbálták felhívni a figyelmet a „gyilkoló cégek” működésére; legutóbb Sepsikőröspatak kapcsán volt felháborodás, itt ugyanis tavaly nyáron 37 mikrocsip nélküli, utcán csatangoló ebet fogtak be és szállítottak el. A település polgármestere akkor rávilágított: a törvények értelmében a helyi önkormányzatok kötelesek saját kutyamenhelyet létesíteni, vagy szerződést kötni egy állatok befogására és ellátására szakosodott céggel, ellenkező esetben bírságra számíthatnak;

az önkormányzat döntéseinél elsődleges szempont kell legyen a lakosság biztonsága, és ha panasz érkezik a kóbor kutyákra, lépniük kell. Az akkor elmondottakat most több település vezetője is megerősítette, amikor arról kérdeztük, mit szólnak a menhelyet és annak működtetőjét övező vádakról. Mi lesz a szerződésekkel? Máthé Árpád, Árkos polgármestere a Székelyhonnak elmondta: mihamarabbi megoldást kellett találniuk a kóbor ebek kezelésére, hogy elkerüljék a büntetést. Mivel a Sepsi metropoliszövezet településeit kiszolgáló, oltszemi menhely még csak tervezés alatt van,

kénytelenek voltak kiírni a közbeszerzést a szolgáltatás kiszervezésére. A kiírásra egyedül a Vetmedan Kft. jelentkezett,

így decemberben megkötötték a szerződést. A polgármester kiemelte: a település még nem vette igénybe a szolgáltatást, egyetlen kutyát sem kellett elszállítani Árkosról Suraiára, és amíg a céget érintő vádak nem tisztázódnak, illetve a nyomozás véget nem ér, a szerződéses viszonyt felfüggesztik. Az uzoni önkormányzat elektronikus postafiókjába már napokkal azelőtt elkezdtek gyűlni az anonim levelek, mielőtt a televíziós csatornákon berobbant volna a hír. Ezekre az e-mailekre reagálva pénteken küldtek egy átiratot a cégnek, amelyben kérték, küldjenek egy kimutatást a tevékenységükről. Választ már nem kaphattak, hiszen ekkor már folyamatban volt a hatósági eljárás – közölte megkeresésünkre Bordás Enikő polgármester, aki szerint a felvételeken látott bánásmód és körülmény borzalmas.

Suraiára Háromszékről is kerültek kutyák, ugyanis több önkormányzatnak van szerződése a Vetmedannal Fotó: Kola Kariola/Facebook

Mint mondta, a község területéről több alkalommal is fogtak be és szállítottak el kóbor ebeket az elmúlt pár évben, de tudomásuk szerint törvényesen jártak el. A szerződés értelmében kizárólag akkor fizettek a cégnek, ha igénybe vették a szolgáltatást, és erre csak olyankor került sor, amikor a lakosság részéről érkezett panasz a kutyákra. Leszögezte: a jövőben nem szeretnének a céggel dolgozni, hacsak a vádak alaptalannak nem bizonyulnak. Nem mellesleg a szerződésük automatikusan megszűnik, amennyiben visszavonják a cég működési engedélyét. Hirdetés Ilyés Botond, Gelence polgármestere elmondta: tapasztalata szerint a településen a cég szakszerűen járt el. „Én nem bontom fel velük a szerződést, amíg a bűnösségüket nem mondják ki, mert

sajnos nekünk nincs más lehetőségünk”