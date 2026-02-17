Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.
A városvezetés és a vadásztársaság lezárta az érintett részt, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és naponta több alkalommal ellenőrzik a helyszínt. A megfigyelések és a nyomok alapján
hanem felfelé, Fiatfalva felé mozog.
Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: nem pánikkeltés a céljuk, hanem a megelőzés. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy egy anyamedve két boccsal fokozottan érzékeny helyzetet jelent, ezért
A lakosságot arra kérik, ne menjenek a területre, és semmiképpen se próbálják megközelíteni vagy provokálni az állatot. A hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, és a szükséges intézkedéseket megtették.
Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.
Noha gazdaságilag értéktelenné válnak a harkályok által odvasra fúrt fák, ökológiai szempontból nagyon hasznosak. Az üregekbe ugyanis kártevőket pusztító énekesmadarak, illetve akár vadmacskák is beköltözhetnek.
Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet szombaton Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.
