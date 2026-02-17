Rovatok
Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.

Székelyhon

2026. február 17., 08:352026. február 17., 08:35

A városvezetés és a vadásztársaság lezárta az érintett részt, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és naponta több alkalommal ellenőrzik a helyszínt. A megfigyelések és a nyomok alapján

a medve nem közelíti meg az utat és nem indul lakott terület irányába,

hanem felfelé, Fiatfalva felé mozog.

Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: nem pánikkeltés a céljuk, hanem a megelőzés. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy egy anyamedve két boccsal fokozottan érzékeny helyzetet jelent, ezért

nagy felelőtlenség megközelíteni a helyszínt.

A lakosságot arra kérik, ne menjenek a területre, és semmiképpen se próbálják megközelíteni vagy provokálni az állatot. A hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, és a szükséges intézkedéseket megtették.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
