Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet

Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.

Székelyhon 2026. február 17., 08:352026. február 17., 08:35

A városvezetés és a vadásztársaság lezárta az érintett részt, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és naponta több alkalommal ellenőrzik a helyszínt. A megfigyelések és a nyomok alapján

a medve nem közelíti meg az utat és nem indul lakott terület irányába,

hanem felfelé, Fiatfalva felé mozog. Hirdetés Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: nem pánikkeltés a céljuk, hanem a megelőzés. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy egy anyamedve két boccsal fokozottan érzékeny helyzetet jelent, ezért

nagy felelőtlenség megközelíteni a helyszínt.