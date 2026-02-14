Megfordult a világ egy napra Alsósófalván

Szombaton székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
2026. február 14., 19:212026. február 14., 19:21
2026. február 14., 20:352026. február 14., 20:35
Fotó: Olti Angyalka
Szombaton székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
2026. február 14., 19:212026. február 14., 19:21
2026. február 14., 20:352026. február 14., 20:35
A Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében idén Alsósófalva látta vendégül a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztató résztvevőit. A tizenkét település hagyományőrző csoportjai mellett jelen voltak az önkormányzatok és a megye vezetői, a néphagyományok iránt érdeklődők, valamint Alsósófalva magyarországi testvértelepülése, Nádasd küldöttsége is.
Szombaton a falu utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak, finom falatok illata lengte be a tereket. Már kora délelőtt gyülekezni kezdtek a résztvevők: csattogtak az ostorok, perdült a tánc Alsósófalván, ahol idősek és fiatalok egyaránt maskarába bújva – nőnek öltözött férfiak, férfinak öltözött nők, ördögjelmezbe bújt ostorosok – űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot.
Fotó: Olti Angyalka
Pappal, ördöggel, menyasszonnyal találkozhatott a közönség, sőt még az „ország vezetői” is feltűntek egy-egy kormánnyal a kezükben, testőrök kíséretében a csíkcsobotfalvi hagyományőrzők színes forgatagában.
Az ünnepséget Parajd község polgármestere, Nyágrus László köszöntője vezette fel, aki beszédében hangsúlyozta: Alsófalva nemcsak őrzi, hanem meg is éli a néphagyományt. „A farsang nem csak a mulatságról szól. Az álarcok, maskarások és az elégetett bábuk mögött ott van a közösség akaratereje:
– emelte ki az elöljáró.
A hagyományőrzés mögött összetartó közösség és komoly szervezőmunka áll, aminek elismeréseként emléklapokkal köszönték meg Andrási Ilona és Fülöp Ildikó helyi pedagógusok munkáját.
Fotó: Olti Angyalka
A szokásos névsorolvasást követően felsorakoztak a települések – Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Kászon és Szentegyháza – küldöttségei, majd minden csoport külön útvonalon vonult végig a faluban, több helyszínen is vendégül látták őket.
A hagyományőrzők tánccal, zenével és mulatságos jelenetekkel hálálták meg az alsósófalviak vendégszeretetét és a bőséges kínálatot. A csoportok sorra égették el a szalmabábuikat, elűzve ezzel a telet, lezárva a farsangot, hiszen jövő szerdától kezdődik a böjt időszak.
Fotó: Olti Angyalka
A szentegyházi hagyományőrzőket György László vezette, aki a kezdetektől részese a farsangtemetés hagyományos rendezvényének. Elmondása szerint az évek során a megyei esemény egyre nagyobbá és színvonalasabbá vált, számára pedig külön öröm, hogy
hiszen Szentegyházán sokan szívügyüknek tekintik, és meg is élik a néphagyományokat. Be is bizonyították ezt, hiszen az ünnepség záróakkordjaként bemutatták az Ördögbetlehemet is a farsangolóknak.
Jövőben Csíkcsicsó látja vendégül a hagyományőrző csoportokat a 35. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Az ország vezetőit, kormánnyal a kezükben figurázták ki a csobotfalviak műsorában
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Tánccal, zenével köszönték meg a szentegyháziak a bőséges vendéglátást
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Nyágrus László, Parajd polgármestere: Alsófalva nem csak őrzi, hanem meg is éli a néphagyományt
Fotó: Olti Angyalka
A szentegyházi hagyományőrzőket György László vezette
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.
Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, szombaton.
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
szóljon hozzá!