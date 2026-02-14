Hirdetés

Megfordult a világ egy napra Alsósófalván Szombaton székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat. Hajnal Csilla 2026. február 14., 19:21

Szombaton székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.

A Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében idén Alsósófalva látta vendégül a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztató résztvevőit. A tizenkét település hagyományőrző csoportjai mellett jelen voltak az önkormányzatok és a megye vezetői, a néphagyományok iránt érdeklődők, valamint Alsósófalva magyarországi testvértelepülése, Nádasd küldöttsége is. Perdültek a szoknyák, csattogtak az ostorok Szombaton a falu utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak, finom falatok illata lengte be a tereket. Már kora délelőtt gyülekezni kezdtek a résztvevők: csattogtak az ostorok, perdült a tánc Alsósófalván, ahol idősek és fiatalok egyaránt maskarába bújva – nőnek öltözött férfiak, férfinak öltözött nők, ördögjelmezbe bújt ostorosok – űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot.

Pappal, ördöggel, menyasszonnyal találkozhatott a közönség, sőt még az „ország vezetői” is feltűntek egy-egy kormánnyal a kezükben, testőrök kíséretében a csíkcsobotfalvi hagyományőrzők színes forgatagában. Az ünnepséget Parajd község polgármestere, Nyágrus László köszöntője vezette fel, aki beszédében hangsúlyozta: Alsófalva nemcsak őrzi, hanem meg is éli a néphagyományt. „A farsang nem csak a mulatságról szól. Az álarcok, maskarások és az elégetett bábuk mögött ott van a közösség akaratereje:

elűzni a telet, a sötétséget, és reménnyel nézni a tavasz elé, közösségünk szebb és jobb jövője felé”

– emelte ki az elöljáró. Főszerepet kapott a székely vendégszeretet is A hagyományőrzés mögött összetartó közösség és komoly szervezőmunka áll, aminek elismeréseként emléklapokkal köszönték meg Andrási Ilona és Fülöp Ildikó helyi pedagógusok munkáját.

A szokásos névsorolvasást követően felsorakoztak a települések – Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Kászon és Szentegyháza – küldöttségei, majd minden csoport külön útvonalon vonult végig a faluban, több helyszínen is vendégül látták őket. A hagyományőrzők tánccal, zenével és mulatságos jelenetekkel hálálták meg az alsósófalviak vendégszeretetét és a bőséges kínálatot. A csoportok sorra égették el a szalmabábuikat, elűzve ezzel a telet, lezárva a farsangot, hiszen jövő szerdától kezdődik a böjt időszak.

A szentegyházi hagyományőrzőket György László vezette, aki a kezdetektől részese a farsangtemetés hagyományos rendezvényének. Elmondása szerint az évek során a megyei esemény egyre nagyobbá és színvonalasabbá vált, számára pedig külön öröm, hogy

ma már van, akinek átadhatja a hagyományőrző szerepet,

hiszen Szentegyházán sokan szívügyüknek tekintik, és meg is élik a néphagyományokat. Be is bizonyították ezt, hiszen az ünnepség záróakkordjaként bemutatták az Ördögbetlehemet is a farsangolóknak. Jövőben Csíkcsicsó látja vendégül a hagyományőrző csoportokat a 35. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón.

Az ország vezetőit, kormánnyal a kezükben figurázták ki a csobotfalviak műsorában Fotó: Olti Angyalka

Tánccal, zenével köszönték meg a szentegyháziak a bőséges vendéglátást Fotó: Olti Angyalka

Nyágrus László, Parajd polgármestere: Alsófalva nem csak őrzi, hanem meg is éli a néphagyományt Fotó: Olti Angyalka

A szentegyházi hagyományőrzőket György László vezette Fotó: Olti Angyalka

