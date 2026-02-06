Helyet adnak az újnak. Teljesen lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
Fotó: Kozán István
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.
Korábban ugyan végeztek felújítást a szentegyházi régi szülészet épületén, végül mégis úgy döntöttek, hogy teljesen lebontják és helyére építik az új palliatív ellátó központot.
Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere lapunknak elmondta, kezdetben ő is ragaszkodott a régi épülethez, de
és helyet adni egy új, korszerű épületnek. Hozzátette, ez a megoldás még olcsóbb is, mintha felújításba fognának.
Tőle tudjuk, hogy a bontást minél hamarabb el szeretnék kezdeni, mert csak utána tudják elindítani a közbeszerzést az új palliatív ellátó központ tervének elkészítésére és kivitelezésére. A polgármester szerint az építkezéshez akár már ősszel hozzáfoghatnak, ha minden az elképzelések szerint halad.
Az új egészségügyi központ felépítésére a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal és Hargita Megye Tanácsával közösen pályáztak, az európai uniós támogatásra a finanszírozási szerződést már tavaly október végén aláírták. A projekt értéke hozzávetőleg 22 millió lej, amelyből közel 13 millió lej elszámolható a pályázatban.
Lőrincz Csaba elmondta,
Huszonnyolc ágyas egészségügyi intézményt fognak működtetni huszonnyolc alkalmazottal: orvosokkal, pszichológusokkal, asszisztensekkel, ápolókkal, takarítókkal és egyéb személyzettel.
Fotó: Kozán István
A régi épület bontásának költségeit a szentegyházi önkormányzat vállalta el, így ennek megfelelően módosították a partnerségi megállapodást Hargita Megye Tanácsa, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és Szentegyháza városa között. Az erről szóló határozattervezetet pénteki rendkívüli ülésén fogadta el a megyei önkormányzati képviselő-testület.
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.
Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.
Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.
Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.
Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.
Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.
A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.
szóljon hozzá!