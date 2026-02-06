Rovatok
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét

Helyet adnak az újnak. Teljesen lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét • Fotó: Kozán István

Helyet adnak az újnak. Teljesen lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét

Fotó: Kozán István

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.

Barabás Hajnal

2026. február 06., 14:102026. február 06., 14:10

Korábban ugyan végeztek felújítást a szentegyházi régi szülészet épületén, végül mégis úgy döntöttek, hogy teljesen lebontják és helyére építik az új palliatív ellátó központot.

Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere lapunknak elmondta, kezdetben ő is ragaszkodott a régi épülethez, de

belátta, hogy a több mint százéves, gombásodó ingatlant jobb lebontani,

és helyet adni egy új, korszerű épületnek. Hozzátette, ez a megoldás még olcsóbb is, mintha felújításba fognának.

Tőle tudjuk, hogy a bontást minél hamarabb el szeretnék kezdeni, mert csak utána tudják elindítani a közbeszerzést az új palliatív ellátó központ tervének elkészítésére és kivitelezésére. A polgármester szerint az építkezéshez akár már ősszel hozzáfoghatnak, ha minden az elképzelések szerint halad.

Az új egészségügyi központ felépítésére a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal és Hargita Megye Tanácsával közösen pályáztak, az európai uniós támogatásra a finanszírozási szerződést már tavaly október végén aláírták. A projekt értéke hozzávetőleg 22 millió lej, amelyből közel 13 millió lej elszámolható a pályázatban.

Lőrincz Csaba elmondta,

az új épület két és fél szintes lesz, nagyobb méretű, mint a régi.

Huszonnyolc ágyas egészségügyi intézményt fognak működtetni huszonnyolc alkalmazottal: orvosokkal, pszichológusokkal, asszisztensekkel, ápolókkal, takarítókkal és egyéb személyzettel.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A régi épület bontásának költségeit a szentegyházi önkormányzat vállalta el, így ennek megfelelően módosították a partnerségi megállapodást Hargita Megye Tanácsa, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és Szentegyháza városa között. Az erről szóló határozattervezetet pénteki rendkívüli ülésén fogadta el a megyei önkormányzati képviselő-testület.

Udvarhelyszék Egészségügy Szentegyháza
2026. február 06., péntek

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében

Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.

2026. február 06., péntek

2026. február 05., csütörtök

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe

Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.

2026. február 05., csütörtök

2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit

Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.

2026. február 05., csütörtök

2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen

Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.

2026. február 05., csütörtök

2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól

Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen

Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.

2026. február 04., szerda

2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

2026. február 03., kedd

2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

2026. február 03., kedd

2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

2026. február 03., kedd

2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad

A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.

2026. február 02., hétfő

