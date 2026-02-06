Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.

Korábban ugyan végeztek felújítást a szentegyházi régi szülészet épületén, végül mégis úgy döntöttek, hogy teljesen lebontják és helyére építik az új palliatív ellátó központot. Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere lapunknak elmondta, kezdetben ő is ragaszkodott a régi épülethez, de

belátta, hogy a több mint százéves, gombásodó ingatlant jobb lebontani,

és helyet adni egy új, korszerű épületnek. Hozzátette, ez a megoldás még olcsóbb is, mintha felújításba fognának. Tőle tudjuk, hogy a bontást minél hamarabb el szeretnék kezdeni, mert csak utána tudják elindítani a közbeszerzést az új palliatív ellátó központ tervének elkészítésére és kivitelezésére. A polgármester szerint az építkezéshez akár már ősszel hozzáfoghatnak, ha minden az elképzelések szerint halad. Hirdetés Az új egészségügyi központ felépítésére a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal és Hargita Megye Tanácsával közösen pályáztak, az európai uniós támogatásra a finanszírozási szerződést már tavaly október végén aláírták. A projekt értéke hozzávetőleg 22 millió lej, amelyből közel 13 millió lej elszámolható a pályázatban. Lőrincz Csaba elmondta,

az új épület két és fél szintes lesz, nagyobb méretű, mint a régi.

Huszonnyolc ágyas egészségügyi intézményt fognak működtetni huszonnyolc alkalmazottal: orvosokkal, pszichológusokkal, asszisztensekkel, ápolókkal, takarítókkal és egyéb személyzettel.

