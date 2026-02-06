Rovatok
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az M1 híradósa

Fotó: Képernyőmentés/M1 Híradó

Fotó: Képernyőmentés/M1 Híradó

45 éves korában meghalt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója.

Székelyhon

2026. február 06., 15:22

A tragikus hirtelenséggel elhunyt híradós az egykori Sirius Rádió, majd Kiskun Tv / Trió TV bemondója volt – írják korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közösségi oldalán.

Kontra György 2015-ben került az MTVA-hoz, az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.

Külföld
