Pénzügyminiszter: támogatni kell a kisnyugdíjasokat, de nem szabad megismételni a korábbi évek hibáit

A kormánynak meg kell találnia a költségvetési forrásokat a kisnyugdíjasok Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt támogatására úgy, hogy közben ne boruljon fel a nehezen elért pénzügyi stabilitás – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Alexandru Nazare közölte, hogy a jövő héten elemzik az intézkedés pénzügyi vonzatát, miután ismertté válnak a költségvetési intézmények előirányzatai, és kiderül, hogy milyen összegek szabadíthatók fel erre a célra – írja az Agerpres . A miniszter hangsúlyozta: az egyszeri juttatások finanszírozásához

úgy kell forrásokat találni, hogy ne kerüljön veszélybe a jelentős erőfeszítésekkel elért pénzügyi stabilitás.

A tárcavezető elmondta, hogy a minisztérium számol bizonyos finanszírozási lehetőségekkel, de ezekről előbb a koalíción belül kíván egyeztetni, elkerülve a korábbi évek hibáit, amikor fedezet nélküli kiadásnövelés rontotta a költségvetési egyensúlyt. Hozzátette: a kormány támogatni kívánja a sérülékeny társadalmi csoportokat, de a 6,2 százalékos deficitcél teljesítése továbbra is elsődleges szempont.

Hirdetés

Nazare arról is beszámolt, hogy a koalíció következő ülésén