Magyarországi példából merít a román kormány új gazdaságélénkítő csomagja

A kormány korszerűsíteni készül a vállalatok támogatási rendszerét, illetve új finanszírozási elveket és módszereket vezet be – jelentette ki a gazdaságélénkítő csomagot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Alexandru Nazare elmondta, hogy a kormányülésen korábban már ismertetett jogszabálytervezetet közvitára bocsátják, és a következő napokban egyeztetnek róla az üzleti szféra képviselőivel – írja az Agerpres. A miniszter tájékoztatása szerint a gazdaságélénkítő csomag a fogyasztás helyett a beruházásokra, a finanszírozás volumenéről a projektekre helyezi a hangsúlyt, és a stratégiai ágazatokra összepontosít.

Célja pedig a versenyképesség növelése, a külföldi tőke bevonzása és a hazai nagyberuházások ösztönzése.

A csomag átalakítja a Beruházási és Fejlesztési Bank szerepét: a pénzintézet a jövőben a vállalati támogatási programokat – köztük az állami támogatási rendszereket – is kezelni fogja. Emellett magyarországi és lengyelországi mintára lehetőséget kap magántőkealap-jellegű (private equity) pénzügyi konstrukciók létrehozására vagy azokhoz való csatlakozásra a stratégiai gazdasági ágazatok finanszírozására – részletezte Nazare. Hirdetés Közlése szerint a kormány új fiskális ösztönzőket is bevezet a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására:

a jelenlegi 50 százalékos adóalap-kedvezmény mellett 10 százalékos adójóváírást vezetnek be a vállalati beruházás-ösztönzési rendszer új elemeként.

A csomag Nazare szerint növeli a visszaforgatott nyereség adókedvezményét is, lehetővé téve a gyorsított amortizáció alkalmazását. Eszerint 2026-ban a beruházási eszközök esetében a gyorsított értékcsökkenési leírás mértéke 65 százalékra emelkedik az eddigi 50 százalékról. Emellett 2500 lejről 5000 lejre növelik a tárgyi eszközök leírható értékhatárát, amit az üzleti szféra hosszú ideje kér a kormánytól. Emellett a kormány 50 százalékkal növeli a tőzsdére készülő vállalatok adóalap-kedvezményét a jegyzést megelőző és az azt követő évre, hogy ösztönözze belépésüket a tőkepiacra. Egyszerűsítési intézkedésként

a társasági adó bevallási és befizetési határideje egységesen június 25-e lesz.