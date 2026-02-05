Magyarországi példából merít a román kormány új gazdaságélénkítő csomagja

Fotó: Orbán Orsolya
A kormány korszerűsíteni készül a vállalatok támogatási rendszerét, illetve új finanszírozási elveket és módszereket vezet be – jelentette ki a gazdaságélénkítő csomagot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.
Alexandru Nazare elmondta, hogy a kormányülésen korábban már ismertetett jogszabálytervezetet közvitára bocsátják, és a következő napokban egyeztetnek róla az üzleti szféra képviselőivel – írja az Agerpres.
A miniszter tájékoztatása szerint a gazdaságélénkítő csomag a fogyasztás helyett a beruházásokra, a finanszírozás volumenéről a projektekre helyezi a hangsúlyt, és a stratégiai ágazatokra összepontosít.
A csomag átalakítja a Beruházási és Fejlesztési Bank szerepét: a pénzintézet a jövőben a vállalati támogatási programokat – köztük az állami támogatási rendszereket – is kezelni fogja. Emellett magyarországi és lengyelországi mintára lehetőséget kap magántőkealap-jellegű (private equity) pénzügyi konstrukciók létrehozására vagy azokhoz való csatlakozásra a stratégiai gazdasági ágazatok finanszírozására – részletezte Nazare.
Közlése szerint a kormány új fiskális ösztönzőket is bevezet a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására:
A csomag Nazare szerint növeli a visszaforgatott nyereség adókedvezményét is, lehetővé téve a gyorsított amortizáció alkalmazását. Eszerint 2026-ban a beruházási eszközök esetében a gyorsított értékcsökkenési leírás mértéke 65 százalékra emelkedik az eddigi 50 százalékról. Emellett 2500 lejről 5000 lejre növelik a tárgyi eszközök leírható értékhatárát, amit az üzleti szféra hosszú ideje kér a kormánytól.
Emellett a kormány 50 százalékkal növeli a tőzsdére készülő vállalatok adóalap-kedvezményét a jegyzést megelőző és az azt követő évre, hogy ösztönözze belépésüket a tőkepiacra. Egyszerűsítési intézkedésként
A pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2025 végére 7,6 százalékra leszorított költségvetési hiány megteremtette a gazdaságélénkítéshez szükséges pénzügyi mozgásteret. Közlése szerint a gazdaságélénkítési csomag költségvetési vonzata alkalmazásának első évében mintegy 2,1–2,2 milliárd lej lesz.
Alexandru Nazare hangsúlyozta: az intézkedések költségvetési vonzata részben mérséklődni fog, mert a kormány a csomagot a közigazgatási reformmal együtt kívánja elfogadni.
A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.
Hátba szúrtak egy rendőrt szerdán este Nagybányán. A támadás a város egyik utcáján történt, a rendőr szolgálaton kívül volt, sérülését követően kórházba vitték. Az elkövető elmenekült, nagyszabású művelet indult a felkutatására.
Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
