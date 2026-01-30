Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Tiltakozó megmozdulást is tartottak szerdán Csíkszeredában. Az emberek válaszokat vártak az adóemeléssel kapcsolatban. Korodi szerint a kormány kreálta problémára a feszültség az önkormányzatokon csattan
Fotó: Barabás Hajnal
Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.
Az év első soros ülését tartotta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteken. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere napirend előtt az adóemelésről, és a témához kapcsolódó elterjedt információkról is beszélt.
– vezette fel mondanivalóját. Hozzátette, így végre kellett hajtsák a kedvezmények eltörlését is, amely leginkább a fogyatékkal élőket érintette. „A szociális ellátórendszeren keresztül megpróbálunk erre megoldást találni” – tette hozzá a városvezető.
Továbbá arra is kitért, hogy nagyon sok pontatlan információ kering a köztérben, amely szerint januárban felül lehetne bírálni a tavaly decemberben meghozott, helyi adók és illetékek mértékét meghatározó határozatot, és újra tudnák értékelni az adókulcsok sorát.
„Nekünk, mint önkormányzatnak tisztességesen kell beszélnünk az emberekkel.
– húzta alá Korodi. Hozzátette, erről azért tett említést, mert volt olyan város, ahol mindenfélét közöltek, csakhogy egyvalami nem történt: döntés az ügyben.
A polgármester ismét elmondta, hogy Hargita Megye Prefektusi Hivatalának küldtek átiratot több más településsel együtt, hogy
„Ha mi jóérzésből és korrektségből különböző adónemeknél korrekciókat vezetünk be, csökkentjük ezeket, utána a számvevőszék nem a polgármester, nem a polgármesteri hivatal, hanem a tanácsosi testület nyakába varrja az egészet, ez pedig nem lenne korrekt.
– mondta. Hozzáfűzte, amíg nincs tisztázva a kérdés, marad az a feszültség, ami az önkormányzatokon csattan. Ezt a feszültséget, ahogyan a megyei jogú városok szövetsége is leírta, nem az önkormányzatok kreálták, hanem a kormány, és az a jogszabályrendszer, ami radikálisan felülbírálta a korábbi rendszert, és amelyben a legfájdalmasabb az, hogy számtalan kedvezményt eltörölt.
Zárásként még elmondta, Csíkszeredának az adókulcsai a legfontosabb adónemeknél 22 éve nem változtak, ezeket felül fogják bírálni a jövő évre vonatkozóan.
