Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Tiltakozó megmozdulást is tartottak szerdán Csíkszeredában. Az emberek válaszokat vártak az adóemeléssel kapcsolatban. Korodi szerint a kormány kreálta problémára a feszültség az önkormányzatokon csattan • Fotó: Barabás Hajnal

Tiltakozó megmozdulást is tartottak szerdán Csíkszeredában. Az emberek válaszokat vártak az adóemeléssel kapcsolatban. Korodi szerint a kormány kreálta problémára a feszültség az önkormányzatokon csattan

Fotó: Barabás Hajnal

Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.

Barabás Hajnal

2026. január 30., 15:102026. január 30., 15:10

Az év első soros ülését tartotta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteken. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere napirend előtt az adóemelésről, és a témához kapcsolódó elterjedt információkról is beszélt.

Idézet
Csíkszereda önkormányzata végrehajtotta azt a döntést, amelyet a parlament hozott meg decemberben. Ez egyértelműen azt jelentette, hogy az addigi adókulcsainkat használva, azokat a fajta korrekciókat, amelyeket előírt a törvény, végre kellett hajtsuk”

– vezette fel mondanivalóját. Hozzátette, így végre kellett hajtsák a kedvezmények eltörlését is, amely leginkább a fogyatékkal élőket érintette. „A szociális ellátórendszeren keresztül megpróbálunk erre megoldást találni” – tette hozzá a városvezető.

Továbbá arra is kitért, hogy nagyon sok pontatlan információ kering a köztérben, amely szerint januárban felül lehetne bírálni a tavaly decemberben meghozott, helyi adók és illetékek mértékét meghatározó határozatot, és újra tudnák értékelni az adókulcsok sorát.

„Nekünk, mint önkormányzatnak tisztességesen kell beszélnünk az emberekkel.

Idézet
Kezdettől fogva elkerültem azt, hogy bármilyen, levegőből kapott, túl idealisztikus ötletekkel próbáljuk az embereknek a dühét csitítani, amelyek a mostani jogi szabályzók szerint megvalósíthatalanok”

– húzta alá Korodi. Hozzátette, erről azért tett említést, mert volt olyan város, ahol mindenfélét közöltek, csakhogy egyvalami nem történt: döntés az ügyben.

A polgármester ismét elmondta, hogy Hargita Megye Prefektusi Hivatalának küldtek átiratot több más településsel együtt, hogy

a minisztérium tisztázza, milyen mozgástere lehet az önkormányzatoknak, hogyan tudnának eljárni.

„Ha mi jóérzésből és korrektségből különböző adónemeknél korrekciókat vezetünk be, csökkentjük ezeket, utána a számvevőszék nem a polgármester, nem a polgármesteri hivatal, hanem a tanácsosi testület nyakába varrja az egészet, ez pedig nem lenne korrekt.

Idézet
Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben meg lehet várni azt a néhány napot, amikor tiszta vizet öntenek a pohárba a pénzügyminisztériumból”

– mondta. Hozzáfűzte, amíg nincs tisztázva a kérdés, marad az a feszültség, ami az önkormányzatokon csattan. Ezt a feszültséget, ahogyan a megyei jogú városok szövetsége is leírta, nem az önkormányzatok kreálták, hanem a kormány, és az a jogszabályrendszer, ami radikálisan felülbírálta a korábbi rendszert, és amelyben a legfájdalmasabb az, hogy számtalan kedvezményt eltörölt.

Zárásként még elmondta, Csíkszeredának az adókulcsai a legfontosabb adónemeknél 22 éve nem változtak, ezeket felül fogják bírálni a jövő évre vonatkozóan.

Csíkszék Csíkszereda
Hirdetés
