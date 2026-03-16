Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Fotó: Csató Andrea
Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat március 16–29. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Erdélyben március 16. és 21. között a csúcshőmérséklet átlaga 9 és 13 fok között alakul, a legalacsonyabb értékekre március 19-én és 20-án lehet számítani.
így a maximumok 8–13 fok között változnak. A minimumok enyhén ingadozni fognak, átlagosan –3 és 2 fok között, a legmagasabb értékek az időszak második felében várhatók. A csapadék valószínűsége március 25-ig alacsony lesz, majd enyhén emelkedik.
A hegyekben a hőmérséklet enyhén ingadozó lesz, és az időszak nagy részében a szokásos értékek közelében marad. A csúcshőmérséklet átlaga 0 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek március 19–21. között várhatók, a minimális hőmérséklet pedig –6 és –2 fok között mozognak majd. A csapadék valószínűsége március 18-án, majd március 22. után lesz magasabb.
Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.
Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.
Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.
Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.
Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.
Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.
Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.
Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.
szóljon hozzá!