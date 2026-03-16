Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat március 16–29. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Erdélyben március 16. és 21. között a csúcshőmérséklet átlaga 9 és 13 fok között alakul, a legalacsonyabb értékekre március 19-én és 20-án lehet számítani.

így a maximumok 8–13 fok között változnak. A minimumok enyhén ingadozni fognak, átlagosan –3 és 2 fok között, a legmagasabb értékek az időszak második felében várhatók. A csapadék valószínűsége március 25-ig alacsony lesz, majd enyhén emelkedik.

A hegyekben a hőmérséklet enyhén ingadozó lesz, és az időszak nagy részében a szokásos értékek közelében marad. A csúcshőmérséklet átlaga 0 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek március 19–21. között várhatók, a minimális hőmérséklet pedig –6 és –2 fok között mozognak majd. A csapadék valószínűsége március 18-án, majd március 22. után lesz magasabb.