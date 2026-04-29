Általános sztrájkra készülnek a pedagógusok

A tanügyi szakszervezetek tagjai belső szavazással döntenek arról a következő napokban, hogy az általános sztrájk elkezdődjön-e május 25-én a közoktatásban, vagy sem, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előzne meg május 18-án.

Hajnal Csilla 2026. április 29., 21:282026. április 29., 21:28

A januárban és februárban elkészített felmérés alapján – amelyen a tanügyi szakszervezetek tagságának mintegy 20 százaléka vett részt – születtek meg azok az időpontok, amelyeket a szakszervezeti vezetők tiltakozásra javasolnak. Hirdetés Molnár Zoltán, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) Maros megyei elnöke a Székelyhonnak kifejtette, hogy

két időintervallum került a tagság elé: a próbavizsgák ideje és a tanév vége.

„A próbavizsgák idején a bojkott felemásra sikeredett, a tagság nem vállalta fel az adott tiltakozási formát. Most a második időintervallum kerül szavazásra, az évvége. Hogy lesz vagy nem sztrájk, az a tagság döntésétől függ. Május 11-én fejeződik be az aláírások gyűjtése.

A figyelmeztető sztrájk a teljes munkabeszüntetést megelőző, figyelmeztető jellegű megmozdulás, amely idő alatt egy-két órára beszüntetik a munkát, figyelmeztetve arra, hogy ha nincs megoldáskeresés a gondokra, akkor a munka teljes beszüntetése következik”

– magyarázta a tanügyi szakszervezet megyei vezetője.

Molnár Zoltán, a FSLI Maros megyei elnöke

Mi bosszantja a pedagógusokat? A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret tanügyi szakszervezet képviselői szerint

a kormány gazdasági és szociális intézkedései – több sürgősségi kormányrendelet és törvény révén – súlyosan sértik a tanügyi dolgozók jogait.

Az általuk megfogalmazott dokumentumban kifejtik, a legfontosabb sérelmeik között van az, hogy több munkát kell végezniük, ugyanannyi vagy kevesebb pénzért, azaz megnövelték a pedagógusok kötelező heti óráinak számát, ami ellentétes az érvényes kollektív szerződéssel.

Az iskolavezetői feladatokat ellátó tanároknak is több kötelező tanítási órát kell tartaniuk.

Továbbá, az oktatást segítő és adminisztratív dolgozók álláshelyeit befagyasztották – ezért

a megmaradók dupla terhet cipelnek, fizetésemelés nélkül.

Nem fizetik ki a bíróság által megítélt bérköveteléseket, az óraadói díjazást csökkentették, nem adják meg a törvény által előírt munkakörülményi pótlékokat, a túlóráért járó pótlékot sem fizetik szabályosan. Megnövelték az osztályok és csoportok létszámát, és sok iskolát önkényesen összevontak.

2023-ban a pedagógusok munkabeszüntetése országszerte megbénította a közoktatást, tisztességes béreket és jobb munkakörülményeket követeltek akkor

Túlzott adminisztráció és az oktatás politizálása is a sérelmeik között van, illetve az iskolai erőszakkal szemben sincs elegendő védelem a pedagógusoknak.

A szakszervezetek a tervezett új közalkalmazotti bértörvénnyel sem értenek egyet, és aggasztja őket, hogy a kormány megszüntetné a határozatlan idejű kinevezési rendszert (címezetes állások) az állami oktatásban, tovább növelné a kötelező tanítási órák számát, az általános iskolai tanítók kötelező óráiba a testnevelést is beleszámítaná. A régi rend visszaállítását és a törvényes juttatások kifizetését kérik A szakszervezetek 12 pontos követelést fogalmaztak meg, többek között azt, hogy álljon vissza a régi, alacsonyabb kötelező óraszám,

legyenek alacsonyabb osztálylétszámok,

az összes üres álláshelyet töltsék be a tanügyben,

fizessék ki a bíróság által megítélt béreket és a 2026-os részleteket is. Továbbá folyósítsák számukra az összes törvényes juttatást – beleértve az utazási költségtérítést, beilleszkedési segélyt, pótszabadságot.

