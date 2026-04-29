Általános sztrájkra készülnek a pedagógusok

Fotó: Haáz Vince

A tanügyi szakszervezetek tagjai belső szavazással döntenek arról a következő napokban, hogy az általános sztrájk elkezdődjön-e május 25-én a közoktatásban, vagy sem, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előzne meg május 18-án.

Hajnal Csilla

2026. április 29., 21:282026. április 29., 21:28

A januárban és februárban elkészített felmérés alapján – amelyen a tanügyi szakszervezetek tagságának mintegy 20 százaléka vett részt – születtek meg azok az időpontok, amelyeket a szakszervezeti vezetők tiltakozásra javasolnak.

Molnár Zoltán, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) Maros megyei elnöke a Székelyhonnak kifejtette, hogy

két időintervallum került a tagság elé: a próbavizsgák ideje és a tanév vége.

„A próbavizsgák idején a bojkott felemásra sikeredett, a tagság nem vállalta fel az adott tiltakozási formát. Most a második időintervallum kerül szavazásra, az évvége. Hogy lesz vagy nem sztrájk, az a tagság döntésétől függ. Május 11-én fejeződik be az aláírások gyűjtése.

A figyelmeztető sztrájk a teljes munkabeszüntetést megelőző, figyelmeztető jellegű megmozdulás, amely idő alatt egy-két órára beszüntetik a munkát, figyelmeztetve arra, hogy ha nincs megoldáskeresés a gondokra, akkor a munka teljes beszüntetése következik”

– magyarázta a tanügyi szakszervezet megyei vezetője.

Molnár Zoltán, a FSLI Maros megyei elnöke: ha nincs megoldáskeresés a gondokra, akkor a munka teljes beszüntetése következik

Mi bosszantja a pedagógusokat?

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret tanügyi szakszervezet képviselői szerint

a kormány gazdasági és szociális intézkedései – több sürgősségi kormányrendelet és törvény révén – súlyosan sértik a tanügyi dolgozók jogait.

Az általuk megfogalmazott dokumentumban kifejtik, a legfontosabb sérelmeik között van az, hogy több munkát kell végezniük, ugyanannyi vagy kevesebb pénzért, azaz megnövelték a pedagógusok kötelező heti óráinak számát, ami ellentétes az érvényes kollektív szerződéssel.

Az iskolavezetői feladatokat ellátó tanároknak is több kötelező tanítási órát kell tartaniuk.

Továbbá, az oktatást segítő és adminisztratív dolgozók álláshelyeit befagyasztották – ezért

a megmaradók dupla terhet cipelnek, fizetésemelés nélkül.

Nem fizetik ki a bíróság által megítélt bérköveteléseket, az óraadói díjazást csökkentették, nem adják meg a törvény által előírt munkakörülményi pótlékokat, a túlóráért járó pótlékot sem fizetik szabályosan. Megnövelték az osztályok és csoportok létszámát, és sok iskolát önkényesen összevontak.

2023-ban a pedagógusok munkabeszüntetése országszerte megbénította a közoktatást, tisztességes béreket és jobb munkakörülményeket követeltek akkor

Túlzott adminisztráció és az oktatás politizálása is a sérelmeik között van, illetve az iskolai erőszakkal szemben sincs elegendő védelem a pedagógusoknak.

A szakszervezetek a tervezett új közalkalmazotti bértörvénnyel sem értenek egyet, és aggasztja őket, hogy a kormány megszüntetné a határozatlan idejű kinevezési rendszert (címezetes állások) az állami oktatásban, tovább növelné a kötelező tanítási órák számát, az általános iskolai tanítók kötelező óráiba a testnevelést is beleszámítaná.

A régi rend visszaállítását és a törvényes juttatások kifizetését kérik

A szakszervezetek 12 pontos követelést fogalmaztak meg, többek között azt, hogy

  • álljon vissza a régi, alacsonyabb kötelező óraszám,

  • legyenek alacsonyabb osztálylétszámok,

  • az összes üres álláshelyet töltsék be a tanügyben,

  • fizessék ki a bíróság által megítélt béreket és a 2026-os részleteket is.

Továbbá folyósítsák számukra az összes törvényes juttatást – beleértve az utazási költségtérítést, beilleszkedési segélyt, pótszabadságot.

A kezdő tanár fizetése érje el a gazdasági átlagbért, a 25 éves tapasztalattal rendelkező, I. fokozatos tanáré pedig legyen egyenlő egy szakorvos fizetésével. A korábban elhalasztott intézkedéseket – például a kétszeres végkielégítést nyugdíjazáskor – vezessék be azonnal.

Amennyiben a szakszervezetek tagsága megszavazza, május 18-án figyelmeztető sztrájk, majd május 25-én általános sztrájk kezdődik a romániai közoktatásban.

2026. április 29., szerda

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok

Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.

2026. április 29., szerda

Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.

2026. április 29., szerda

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

2026. április 29., szerda

Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

2026. április 29., szerda

Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

2026. április 29., szerda

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

2026. április 29., szerda

Elhunyt Czegő Zoltán költő, író, újságíró

Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.

2026. április 29., szerda

Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

2026. április 29., szerda

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

2026. április 29., szerda

Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

