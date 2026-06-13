Június 13-tól életbe léptek a közösségi együttélési normák megsértéséről szóló törvény módosításai, amelyek szigorúbb fellépést tesznek lehetővé a szomszédokat zavaró magatartásokkal szemben.

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A hangos, szabadtéri magánbulik – udvarokban, sátrakban vagy fedetlen területeken – mostantól törvényileg tiltottak, ha zavarják a környéket. A közrend megzavarásáért kiszabható bírság felső határa 1 500 lejre emelkedett, erős zaj vagy zajkeltő berendezések használatáért 1 000–2 000 lej bírságra lehet számítani, a szomszédokat zavaró szabadtéri bulik szervezői pedig 4 000–6 000 lejes bírsággal néznek szembe.

Ha valaki 72 órán belül megismétli ugyanazt a szabálysértést, a bírság akár 12 000 lejig is emelkedhet, vagy 100–150 óra közmunkát szabhatnak ki.

A rendőrség célja nem a bírságolás, hanem a szemléletformálás: mindenki nyugalma ott ér véget, ahol a másikét zavarni kezdi – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

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Felhívják a lakosság figyelmét, hogy ha ilyen helyzet tanúja vagy áldozata lesz bárki, jelezni kell a helyszínen lévő rendőrjárőrnek, sürgős esetben pedig tárcsázni kell az 112-es szürgősségi hívószámot.