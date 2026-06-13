A hangos, szabadtéri magánbulik – udvarokban, sátrakban vagy fedetlen területeken – mostantól törvényileg tiltottak, ha zavarják a környéket.
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Június 13-tól életbe léptek a közösségi együttélési normák megsértéséről szóló törvény módosításai, amelyek szigorúbb fellépést tesznek lehetővé a szomszédokat zavaró magatartásokkal szemben.
A hangos, szabadtéri magánbulik – udvarokban, sátrakban vagy fedetlen területeken – mostantól törvényileg tiltottak, ha zavarják a környéket. A közrend megzavarásáért kiszabható bírság felső határa 1 500 lejre emelkedett, erős zaj vagy zajkeltő berendezések használatáért 1 000–2 000 lej bírságra lehet számítani, a szomszédokat zavaró szabadtéri bulik szervezői pedig 4 000–6 000 lejes bírsággal néznek szembe.
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