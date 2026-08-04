Kihirdette a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről rendelkező törvényt az elnök

Nicușor Dan kedden bejelentette, hogy kihirdette a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvényeket.

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Nicușor Dan szerint a közel-keleti geopolitikai feszültségek és a nemzetközi kőolajpiac rendkívüli ingadozása

Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő közölte, hogy a két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja.

Ismét szükség volt az állam gyors beavatkozására, mert az áremelkedés a lakosság és a vállalkozások költségeiben is megjelenik, közvetlenül érintve a vásárlóerőt, a gazdasági versenyképességet és egyes kritikus ágazatok stabilitását – ismerteti az Agerpres.

Az államfő szerint a törvényben előírt intézkedések közé tartozik

a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése,

a gázolaj jövedéki adójának csökkentése,

a kereskedelmi árrés korlátozása,

a gázolajexport ideiglenes előzetes engedélyeztetése,

valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára.

Nicușor Dan emlékeztetett, hogy a másik kihirdetett törvény

szeptember 30-áig meghosszabbítja a 9 százalékos kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén,

és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás.

Nicușor Dan szerint ebben a bonyolult időszakban a stabilitás és a politikai érettség jele, hogy a romániai lakosság számára méltányos és szükséges intézkedések megkapják a szükséges parlamenti támogatást.

A két törvénytervezetet a parlament rendkívüli ülésszakában fogadták el.