Kihirdette a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről rendelkező törvényt az elnök

Fotó: Presidency
Nicușor Dan kedden bejelentette, hogy kihirdette a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvényeket.
Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő közölte, hogy a két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja.
Nicușor Dan szerint a közel-keleti geopolitikai feszültségek és a nemzetközi kőolajpiac rendkívüli ingadozása
Ismét szükség volt az állam gyors beavatkozására, mert az áremelkedés a lakosság és a vállalkozások költségeiben is megjelenik, közvetlenül érintve a vásárlóerőt, a gazdasági versenyképességet és egyes kritikus ágazatok stabilitását – ismerteti az Agerpres.
Az államfő szerint a törvényben előírt intézkedések közé tartozik
a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése,
a gázolaj jövedéki adójának csökkentése,
a kereskedelmi árrés korlátozása,
a gázolajexport ideiglenes előzetes engedélyeztetése,
valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára.
Nicușor Dan emlékeztetett, hogy a másik kihirdetett törvény
szeptember 30-áig meghosszabbítja a 9 százalékos kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén,
és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás.
Nicușor Dan szerint ebben a bonyolult időszakban a stabilitás és a politikai érettség jele, hogy a romániai lakosság számára méltányos és szükséges intézkedések megkapják a szükséges parlamenti támogatást.
A két törvénytervezetet a parlament rendkívüli ülésszakában fogadták el.
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