Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől

Fotó: Borbély Fanni
Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.
2026. augusztus 04., 13:502026. augusztus 04., 13:50
2026. augusztus 04., 13:542026. augusztus 04., 13:54
Az OMV-Petrom kedden ismét emelte az árakat, így
A Rompetrol szintén emelte az árakat hétfőhöz képest, szintén 20 banival literenként. A MOL szintén 20 banival, míg a Lukoil pedig 15 banival drágított.
A dízel litere a Petrom kutaknál 10 lej 77 baniba kerül, a MOL-nál és az OMV-nél 10,83 lej, míg a Rompetrolnál 10 lej 83 baniba kerül egy liter gázolaj. Továbbra is a Lukoilnál a legdrágább a dízel, itt 10 lej 98 banit kérnek a gázolaj literéért.
Fotó: Borbély Fanni
A benzin litere kedden a Petrom hálózatában 9,51 lejbe kerül – tíz banival drágult hétfőhöz képest, az OMV-nél, a Rompetrolnál és a MOL-nál 9 lej 57 baniba kerül, míg a Lukoil-kutaknál 9,59 lejért lehet benzint tankolni.
Megállíthatatlanul emelkedik az üzemanyagok ára, a dízel litere egyes töltőállomásokon már a 11 lejhez közelít.
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Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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