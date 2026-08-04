Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől

Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.

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Az OMV-Petrom kedden ismét emelte az árakat, így

az OMV és a Petrom kutakon, literenként 20 banival többe kerül a tankolás.

A Rompetrol szintén emelte az árakat hétfőhöz képest, szintén 20 banival literenként. A MOL szintén 20 banival, míg a Lukoil pedig 15 banival drágított.

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A dízel litere a Petrom kutaknál 10 lej 77 baniba kerül, a MOL-nál és az OMV-nél 10,83 lej, míg a Rompetrolnál 10 lej 83 baniba kerül egy liter gázolaj. Továbbra is a Lukoilnál a legdrágább a dízel, itt 10 lej 98 banit kérnek a gázolaj literéért.